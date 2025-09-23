Universitario vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por el liderato del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Cusco FC: programación del partidazo por el liderato del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Universitario de Deportes y Cusco FC son los dos equipos que vienen luchando palmo a palmo por el Torneo Clausura luego de jugarse un total de 10 fechas. Los ‘merengues’ son líderes, mientras que los ‘aurinegros’ marchan segundos en la tabla de posiciones de esta segunda fase de la Liga 1 2025.

Universitario recuperó el liderato en la décima fecha al vencer 2-1 a UTC en condición de visitante. El cuadro de Jorge Fossati registró un triunfo agónico gracias al gol de Alex Valera a los 98 minutos. El delantero peruano marcó un doblete y fue el gran héroe de la noche en el estadio Mansiche de Trujillo.

Cusco FC, por su parte, dejó escapar una oportunidad de oro para colocarse en el primer lugar del certamen local. De forma sorpresiva, los dirigidos por Miguel Rondelli cayeron 2-0 ante ADT en la altura de Cusco con tantos de Joao Rojas y D’Alessandro Montenegro.

Los 'aurinegros' perdieron su invicto y la posibilidad de ser líderes del Torneo Clausura.

Si bien la ‘U’ llega con el envión anímico de haber superado en la última jugada del partido al ‘gavilán del norte’, este compromiso será un tema aparte. El conjunto de Ate deberá tener cuidado con los ‘dorados’, los cuales se quedaron con el triunfo en el primer choque de este 2025.

El equipo de la ciudad imperial superó 2-0 a los ‘estudiantiles’ en el Torneo Apertura. En aquella ocasión, Facundo Callejo -actual goleador de la Liga 1 con 17 goles- marcó un doblete y fue la figura. Este nuevo choque en el Monumental promete sacar chispas.

Universitario enfrentó a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Día, hora y canal TV del Universitario vs Cusco FC

Universitario y Cusco FC se volverán a encontrar en una cancha este sábado 27 de setiembre a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate, que promete lucir un marco espectacular como todas las jornadas del campeonato peruano.

Este compromiso al jugarse en el coloso de la ‘U’ será transmitido por GOLPERU, canal que tiene los derechos de televisación de los partidos de local de los ‘cremas’. En ese sentido, el enfrentamiento pasará por el canal 14 o 714 HD de Movistar TV de manera exclusiva.

Los hinchas ‘merengues’ también podrán seguir este cotejo mediante la aplicación llamada Movistar Play, que es gratis para los usuarios de Movistar. Esta se puede descargar en celulares, tablets, además, de laptops, computadoras y otros aparatos tecnológicos.

Finalmente, Infobae Perú hará la cobertura total mediante su portal web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Universitario y Cusco FC se volverán a enfrentar este sábado tras la victoria de los cusqueños en el Torneo Apertura.

Precios y dónde comprar entradas para el Universitario vs Cusco FC

Universitario necesitará del apoyo de toda su gente para este decisivo partido ante Cusco FC. Por ese motivo, el club ‘crema’ ya puso a la venta las entradas para el duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura mediante la plataforma Ticketmaster.

Hasta el momento, la ‘U’ ha informado que se han vendido un total de 40 mil boletos. Sin embargo, quedan aún tickets disponibles para el choque ante los ‘aurinegros’. Los precios de estos oscilan desde los 25 soles hasta los 400 soles. Conoce los valores de las tribunas a continuación:

- Oriente: 60 soles

- Occidente Central: 90 soles

- Occidente Lateral: 75 soles

- Norte: 25 soles

- Sur: 25 soles

- Butaca Negra: 300 soles

- Palco Monumental: 150 soles

- Experiencia Crema: 400 soles

Los precios de las entradas del Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura.