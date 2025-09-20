Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario venció 2-1 a UTC en la última jugada. Mañana, juegan Sporting Cristal y Alianza Lima

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la fecha 10 por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Hoy, sábado 20 de septiembre, arrancará la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Habrán partidos imperdibles que definirá el futuro de los equipos en la recta final del campeonato: la lucha por el título, competencia por los cupos a los torneos internacionales y el tema del decenso.

Universitario de Deportes saldrá a defender el liderato frente UTC en Trujillo. Los ‘cremas’ llegarán descansados ya que no tuvieron actividad la jornada anterior y son los favoritos para enfrentar al ‘gavilán del norte’ que marcha penúltimo en la tabla de posiciones.

Jorge Fossati contará con las reapariciones de Andy Polo y Anderson Santamaría, ambos están en la lista de convocados, y podrían sorprender en la alineación titular. Rodrigo Ureña seguirá ausente cumpliendo su sanción dado por la Comisión Disciplinaria de la FPF tras el último clásico.

La ‘U’ deberá asegurar el triunfo para volver al primer lugar, donde Cusco FC es dueño con 19 puntos, tiene una unidad más que los ‘merengues’.

Jairo Concha celebró su octavo
Jairo Concha celebró su octavo tanto del 2025 en el Monumental de la UNSA. Crédito: Andina.

Por otro lado, los ‘dorados’ recibián a ADT y saldrán con todo para defender la punta en Cusco. El equipo de Miguel Rondelli es la revelación de la Liga 1 por la gran campaña que viene realizando, donde no solo es candidato al trofeo sino también está invicto y buscará mantener la tendencia contra el ‘vendaval celeste’.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 en el inicio de la fecha 10

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras triunfo de Universitario ante UTC.

Tabla Acumulada de la Liga 1 en el arranque de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones acumulada de
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025 tras victoria de Universitario ante UTC.

A levantarse para mantenerse en la lucha por el título

Sporting Cristal y Alianza Lima no la están pasando bien en el Torneo Clausura 2025, sacaron resultados pocos favorables y complicaron sus chances de llegar al liderato de la competencia. Los ‘celestes’ dejaron pasar puntos importantes, no pudo asegurar el triunfo ante Alianza Atlético la fecha 9: empató 0-0 en el estadio Alberto Gallardo, perdiendo la gran oportunidad de subir posiciones.

Los de Paulo Autuori llega tres partidos consecutivos sin poder conseguir victorias y está obligado a sumar de a tres con Juan Pablo II en Chongoyape. Christofer Gonzáles será el gran ausente debido a que fue expulsado al terminar el encuentro con los ‘churres’ y no será parte de la delegación que arribará al norte.

Resumen del empate entre 'celestes' y 'churres' por la fecha 9 del Torneo Clausura. (Video: Fox Deportes)

Mientras que los ‘blanquiazules’ volverán en competencia nacional después de haber sido postergado su duelo con Los Chankas por su participación en la Copa Sudamericana 2025. Néstor Gorosito volverá a resolver el problema de la zaga central tras las sanciones de Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

Y ahora deberá hacer todo posible para que los tres puntos se queden en Matute contra Comerciantes Unidos, solo ese resultado podrá mantener vivas sus opciones en el Clausura.

Alianza Lima buscará quedarse con
Alianza Lima buscará quedarse con los tres puntos en Matute. Crédito: Liga 1

Programación y resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 20 de septiembre

  • UTC 1-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

Domingo 21 de septiembre

  • Melgar vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)
  • Juan Pablo II vs Sporting Cristal (15:15 horas / Centro Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play)
  • Sport Huancayo vs Cienciano (17:30 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max, L1 Play)
  • Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Lunes 22 de septiembre

  • Alianza Atlético vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)
  • Cusco FC vs ADT (19:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)
  • Sport Boys vs Atlético Grau (19:30 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)

Descansan: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso

Programación de la fecha 10
Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCusco FCAlianza LimaSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Golazo agónico de Alex Valera para su doblete y triunfo de Universitario vs UTC por Liga 1 2025

El delantero peruano fusiló al portero Diego Campos y desató la locura en el estadio Mansiche de Trujillo

Golazo agónico de Alex Valera

Golazo de Kenji Cabrera ante Kansas City con el que da inicio a su historia con Vancouver Whitecaps en la MLS

El joven atacante peruano, en su debut como titular con los ‘caps’ en la MLS, amplió la diferencia con una loable definición dentro del área. Con esta exhibición, aspira a mantener su puesto en el once

Golazo de Kenji Cabrera ante

Universitario vs UTC 2-1: goles y resumen del agónico triunfo crema en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1

Los ‘cremas’ estaban obligados a ganar para mantenerse como líderes de esta segunda fase y lo consiguieron. Alex Valera fue la figura del encuentro con un doblete

Universitario vs UTC 2-1: goles

Perú vs Brasil 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Las dirigidas por Marcello Bencardino lucharon en los dos primeros sets, pero terminaron cayendo ante uno de los favoritos del certamen. Ahora, pelearán por el tercer lugar

Perú vs Brasil 0-3: resumen

Gol de Alex Valera a pura potencia y con definición rasante en Universitario vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El goleador de la ‘U’ halló éxito en su tercer intento, en el Mansiche. Ganó en velocidad a José Luján, quedó mano a mano con Diego Campos y estableció la ventaja parcial para los suyos

Gol de Alex Valera a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

RLA atribuye a cartas y

RLA atribuye a cartas y presión política su fallida reunión con el papa León XIV: “No me dejaron, pero los perdono”

Machu Picchu en el centro de la polémica: crisis en el transporte de turistas provoca reunión urgente con el premier

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

ENTRETENIMIENTO

Carol Reali ‘Cachaza’ grita su

Carol Reali ‘Cachaza’ grita su felicidad tras comprometerse con André Bankoff: “¡Sí!, quiero caminar contigo para siempre"

Daddy Yankee sorprende en mercados de Lima degustando pan con chicharrón y chifa

Ricardo Mendoza anunció que será papá en su show de ‘Hablando Huevadas’ en la Torre Eiffel

Aldo Miyashiro y Emilram Cossío revivieron a sus personajes ‘Caradura’ y ‘El Nene’ después de 20 años

Conductora sorpresa reemplazará a María Pía Copello en MQM: “El lunes tendrán una nueva conductora que les va a encantar”

DEPORTES

Golazo de Kenji Cabrera ante

Golazo de Kenji Cabrera ante Kansas City con el que da inicio a su historia con Vancouver Whitecaps en la MLS

Golazo agónico de Alex Valera para su doblete y triunfo de Universitario vs UTC por Liga 1 2025

Universitario vs UTC 2-1: goles y resumen del agónico triunfo crema en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1

Perú vs Brasil 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Gol de Alex Valera a pura potencia y con definición rasante en Universitario vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2025