Perú Deportes

Los notables números de Facundo Callejo en Liga 1 2025: artillero comparte lista de goleadores argentinos con Lionel Messi y Julián Álvarez

El futbolista de Cusco FC es una de las piezas sustanciales en el engranaje el equipo de Miguel Rondelli. Sus 20 tantos en la temporada permiten que el conjunto ‘dorado’ lidere actualmente el Torneo Clausura

Por José Manuel Quintana

Guardar
Facundo Callejo lidera lista de
Facundo Callejo lidera lista de goleadores argentino del año con Lionel Messi y Julián Álvarez. Crédito: difusión.

Los goles de Facundo Callejo están a la altura de dos grandes referentes del fútbol mundial. Tanto Lionel Messi como Julián Álvarez suman 20 dianas este 2025, las mismos que el delantero de Cusco FC. El ariete de 33 años se ha despachado con tantos para todos los gustos, pero principalmente sustanciales. Gracias a sus anotaciones, el cuadro ‘dorado’ hoy es líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y se perfila para arrebatarle el campeonato a Universitario y forzar ‘play-offs’.

Callejo ha movido las redes 11 veces con remates desde su pierna derecha; dos con la izquierda; y siete con la cabeza. Además, tres de sus 20 goles son desde la vía penal. El tandilense es letal en el área rival y no muestra clemencia ante los porteros: todos sus goles fueron convertidos dentro el área contraria.

Facundo Callejo, goleador de Cusco
Facundo Callejo, goleador de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Los reconocimientos a su destacada temporada no cesan. Facundo Callejo es el jugador mejor promedio de gol en el torneo doméstico: cada 93 minutos anota y participa cada 73′; el más influyente: 20 goles y cuatro asistencia; nadie ha anotado más goles en ciudades de altura: 18 tantos.

El nacido futbolísticamente en Colón de Santa Fe no ha desentonado a la hora de medirse ante los tres equipos grandes de la capital. Las tres dianas en el Garcilaso de la Vega y con victoria incluida. Frente a Universitario, se despachó con los dos goles del triunfo. Ante Alianza Lima y Sporting Cristal, marcó un tanto.

El delantero cusqueño igualó el marcador 1-1 con un gol de cabeza. | L1MAX

Temporada sobresaliente

  • Máximo goleador: 20.
  • Futbolista más influyente: 20 goles y 4 asistencias.
  • Futbolista con más goles de cabeza: 6 de 20.
  • Futbolista con más goles dentro del área: 20 de 20.
  • Futbolista con más goles de local: 12 de 20.
  • Futbolista con más goles de visita: 8 de 20.
  • Futbolista con más goles en ciudades de altura: 18 de 20.
  • Futbolista con mayor promedio de gol: 93′.
  • Futbolista con mayor porcentaje de participación de gol para su equipo: 53.3%.
  • Futbolista extranjero con más goles: 20.
  • Futbolista con más dobletes: 4.
  • Futbolista con más goles a los tres grandes: 5.

* Crédito: apuestalegal

Próximo partido

Cusco FC buscará hacer prevalecer su localía este lunes 22 de septiembre a las 19:15 horas de Perú. Los ‘dorados’ recibirán a ADT, precisamente el último club que lo venció esta temporada. El cotejo tendrá lugar sobre el gramado del estadio Garcilaso de la Vega. La transmisión del encuentro estará a cargo de la señal de L1 MAX en su página web.

¿Qué necesita Cusco FC para jugar los play-offs?

A diferencia de ediciones anteriores, la Liga 1 2025 tendrá semifinales sí o sí, siempre y cuando un equipo no campeone el Torneo Apertura y Clausura. La ecuación es simple y sencilla. Universitario se alzó con el primer certamen del año. Por lo tanto, la única salida para forzar ‘play-offs’ es que los ‘cremas’ no se coronen en el segundo torneo.

Por ahora, Cusco FC evita el tricampeonato directo del equipo de Jorge Fossati. Los ‘dorados’ lideran el Clausura y son segundos en el Acumulado. Los otros dos semifinalistas, hasta el momento, son Alianza Lima y Sporting Cristal.

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras final de la fecha 9.

No se debe perder de vista la potencial inhabilitación a Ayacucho FC. Los ‘zorros’ pueden correr con la misma suerte de Binacional y los equipos que jugaron contra ellos y ganaron podrían perder los puntos: el caso de Cusco FC.

En ese sentido, el juego del próximo sábado 27 de septiembre entre Cusco y Universitario en el estadio Monumental será de extrema importancia, puesto que marcaría una victoria sustancial para el que se haga con los tres puntos.

Temas Relacionados

Facundo CallejoLiga 1Lionel MessiJulián Álvarezperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene encuentros imperdibles: Universitario irá a Trujillo a recuperar la punta, Real Madrid buscará un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 20

Ceremonia de Balón de Oro 2025: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante de fútbol

El galardón de France Football podría tener nuevo dueño. Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los favoritos para quedárselo. Conoce todos los detalles de este histórico evento

Ceremonia de Balón de Oro

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II: partido en Chongoyape por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ no pudieron ganar en casa y necesitan sumar de visita para no alejarse de la pelea por esta segunda fase del campeonato peruano. Conoce los horarios de este cotejo

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ pasan rápido el primer episodio contra U. de Chile para centrarse en su nuevo reto doméstico. No hay margen de error. Conoce los horarios del próximo partido

A qué hora juega Alianza

Jefferson Cáceres encuentra sitio en Dunfermline AFC: pieza capital del proyecto con incidencia en goles en Scottish Championship

En muy poco tiempo, el joven atacante peruano se ha establecido como un puntua diferencial en su nuevo club. Ya sabe lo que es contribuir con asistencias en la Scottish Championship

Jefferson Cáceres encuentra sitio en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso rindió homenaje al Dr.

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello confirma que

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Los influencers se suman a la Marcha de la Generación Z de hoy y mañana contra gobierno de Dina Boluarte

Janet Barboza hace inesperada confesión sobre Rafael Cardozo: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ se alistan para su histórico show en la Torre Eiffel

DEPORTES

Ceremonia de Balón de Oro

Ceremonia de Balón de Oro 2025: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante de fútbol

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II: partido en Chongoyape por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Jefferson Cáceres encuentra sitio en Dunfermline AFC: pieza capital del proyecto con incidencia en goles en Scottish Championship

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025