Los notables números de Facundo Callejo en Liga 1 2025: artillero comparte lista de goleadores argentinos con Lionel Messi y Julián Álvarez

Facundo Callejo lidera lista de goleadores argentino del año con Lionel Messi y Julián Álvarez. Crédito: difusión.

Los goles de Facundo Callejo están a la altura de dos grandes referentes del fútbol mundial. Tanto Lionel Messi como Julián Álvarez suman 20 dianas este 2025, las mismos que el delantero de Cusco FC. El ariete de 33 años se ha despachado con tantos para todos los gustos, pero principalmente sustanciales. Gracias a sus anotaciones, el cuadro ‘dorado’ hoy es líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y se perfila para arrebatarle el campeonato a Universitario y forzar ‘play-offs’.

Callejo ha movido las redes 11 veces con remates desde su pierna derecha; dos con la izquierda; y siete con la cabeza. Además, tres de sus 20 goles son desde la vía penal. El tandilense es letal en el área rival y no muestra clemencia ante los porteros: todos sus goles fueron convertidos dentro el área contraria.

Facundo Callejo, goleador de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Los reconocimientos a su destacada temporada no cesan. Facundo Callejo es el jugador mejor promedio de gol en el torneo doméstico: cada 93 minutos anota y participa cada 73′; el más influyente: 20 goles y cuatro asistencia; nadie ha anotado más goles en ciudades de altura: 18 tantos.

El nacido futbolísticamente en Colón de Santa Fe no ha desentonado a la hora de medirse ante los tres equipos grandes de la capital. Las tres dianas en el Garcilaso de la Vega y con victoria incluida. Frente a Universitario, se despachó con los dos goles del triunfo. Ante Alianza Lima y Sporting Cristal, marcó un tanto.

El delantero cusqueño igualó el marcador 1-1 con un gol de cabeza. | L1MAX

Temporada sobresaliente

Máximo goleador: 20.

Futbolista más influyente: 20 goles y 4 asistencias.

Futbolista con más goles de cabeza: 6 de 20.

Futbolista con más goles dentro del área: 20 de 20.

Futbolista con más goles de local: 12 de 20.

Futbolista con más goles de visita: 8 de 20.

Futbolista con más goles en ciudades de altura: 18 de 20.

Futbolista con mayor promedio de gol: 93′.

Futbolista con mayor porcentaje de participación de gol para su equipo: 53.3%.

Futbolista extranjero con más goles: 20.

Futbolista con más dobletes: 4.

Futbolista con más goles a los tres grandes: 5.

* Crédito: apuestalegal

Próximo partido

Cusco FC buscará hacer prevalecer su localía este lunes 22 de septiembre a las 19:15 horas de Perú. Los ‘dorados’ recibirán a ADT, precisamente el último club que lo venció esta temporada. El cotejo tendrá lugar sobre el gramado del estadio Garcilaso de la Vega. La transmisión del encuentro estará a cargo de la señal de L1 MAX en su página web.

¿Qué necesita Cusco FC para jugar los play-offs?

A diferencia de ediciones anteriores, la Liga 1 2025 tendrá semifinales sí o sí, siempre y cuando un equipo no campeone el Torneo Apertura y Clausura. La ecuación es simple y sencilla. Universitario se alzó con el primer certamen del año. Por lo tanto, la única salida para forzar ‘play-offs’ es que los ‘cremas’ no se coronen en el segundo torneo.

Por ahora, Cusco FC evita el tricampeonato directo del equipo de Jorge Fossati. Los ‘dorados’ lideran el Clausura y son segundos en el Acumulado. Los otros dos semifinalistas, hasta el momento, son Alianza Lima y Sporting Cristal.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras final de la fecha 9.

No se debe perder de vista la potencial inhabilitación a Ayacucho FC. Los ‘zorros’ pueden correr con la misma suerte de Binacional y los equipos que jugaron contra ellos y ganaron podrían perder los puntos: el caso de Cusco FC.

En ese sentido, el juego del próximo sábado 27 de septiembre entre Cusco y Universitario en el estadio Monumental será de extrema importancia, puesto que marcaría una victoria sustancial para el que se haga con los tres puntos.