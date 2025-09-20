Perú Deportes

Giancarlo Granda explotó contra Renato Tapia tras indirecta a Manuel Barreto: "¿A quién le ganó? No clasificó al Mundial más fácil de la historia"

El 'Flaco' cuestionó con dureza al mediocampista por publicar sarcástico mensaje tras designación de la 'Muñeca' como DT interino de Perú y pidió que no se le convoque más

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El 'Flaco' cuestionó al mediocampista por su polémico post tras designación de Manuel Barreto como técnico de la selección peruana. (Último Aliento)

El reciente nombramiento de Manuel Barreto como director técnico interino de la selección peruana generó distintas reacciones, pero ningún episodio levantó tanta polémica como el certero cuestionamiento del periodista deportivo Giancarlo Granda al mediocampista Renato Tapia.

El episodio se produjo tras la publicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el viernes 19 de septiembre, en la que anunciaron a la ‘Muñeca’, como encargado de dirigir a la ‘blanquirroja’ durante los próximos amistosos de octubre y noviembre.

Instantes después del anuncio oficial, Renato Tapia sorprendió en su cuenta de X (antes Twitter) al postear: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”. La frase, cargada de ironía y rápidamente viralizada, fue relacionada de inmediato por aficionados y prensa como una crítica o sarcasmo dirigido a la designación de Barreto.

El post de Renato Tapia
El post de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana.

En su programa ‘El Último Aliento’, Giancarlo Granda arremetió contra Tapia con declaraciones directas. “Que no lo convoquen más, te lo digo que no lo llamen más, ¿está criticando la designación de un entrenador? ¿quién es Renato Tapia para criticar la designación de un entrenador? ¿a quién le ha ganado Renato Tapia? Desubicado, ‘oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba’, ¿está siendo sarcástico con la designación de un técnico?”, expresó.

Granda continuó su crítica reclamando respeto por las decisiones institucionales del fútbol peruano. “Un poco de respeto, bájese del ponny, bájese del ponny, que nos dejaron afuera de un Mundial y no clasificaron al Mundial más fácil de la historia”, afirmó.

Las palabras del ‘Flaco’ reflejan una sensación compartida por sectores del periodismo y sector de la hinchada sobre la posición pública asumida por el capitán de la selección en distintas etapas de su carrera. “No sé quién quiere lo dirija, si no para llamarlo y decirle ‘¿Renato quién te gusta?’ ‘¿Quién quieres que te dirija?’”, ironizó el conductor, evidenciando el malestar generado por las declaraciones del futbolista nacional.

En la misma línea, el periodista amplió su opinión sobre el rol que ocupan los futbolistas en una selección: “Renato Tapia es un jugador más de la selección peruana, capitán del futuro o del presente, como lo llames, es un jugador más de la selección, que tiene que acatar las órdenes de las personas que tiene arriba y él se tiene que dedicar a jugar, los futbolistas están para jugar y no sacar o poner técnicos, no me hagas seguir hablando que la Copa América jugamos sin Renato Tapia”.

Giancarlo Granda explotó contra Renato
Giancarlo Granda explotó contra Renato Tapia tras indirecta a Manuel Barreto como DT de Perú.

‘Flaco’ Granda defendió a Manuel Barreto

Lejos de limitarse a la crítica a Tapia, Giancarlo Granda salió en defensa de Manuel Barreto. El periodista pidió a los integrantes de la selección peruana y al entorno respetar el profesionalismo y la calidad humana del entrenador designado. “Yo respeto la categoría de Renato Tapia que jugó en el extranjero y es un jugador de selección y estoy seguro que se tira de cabeza en la selección. Perfecto, hasta ahí válido, pero ser sarcástico con la designación de un técnico, mira que Barreto te puede gustar o no, pero él es respetuoso, un caballero, toda persona que lo conoce te dice que es un caballero”, indicó.

Comunicado de la FPF anunciando
Comunicado de la FPF anunciando a Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana.

Granda también señaló el contexto complicado desde el cual Barreto asume el cargo, en condición de interinato, mientras la dirigencia busca una opción permanente para encarar las Eliminatorias y la Copa América. “Es un entrenador que está ahí, que está apagando un incendio porque no va a ser el técnico de la selección peruana, está haciendo un favor, ¿qué querían que lo siga dirigiendo Ibáñez porque les daba permiso para salir?”, puntualizó.

