A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II: partido en Chongoyape por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ no pudieron ganar en casa y necesitan sumar de visita para no alejarse de la pelea por esta segunda fase del campeonato peruano. Conoce los horarios de este cotejo

Sporting Cristal vs Juan Pablo
Sporting Cristal vs Juan Pablo II: horarios del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II este domingo 21 de septiembre en el Complejo Juan Pablo II de Chongoyape, en uno de los duelos destacados de la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Cristal ocupa la cuarta posición del Clausura con quince puntos y vive un momento clave para sus aspiraciones. El conjunto dirigido por Paulo Autuori sumó solo dos puntos de los últimos nueve y atraviesa una racha de tres partidos consecutivos sin ganar. Esta última seguidilla lo obliga a reaccionar en Chongoyape si quiere mantenerse cerca del líder, Cusco FC, que tiene cuatro unidades más en lo más alto de la tabla.

En su reciente presentación, igualó sin goles con Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo, dejando en evidencia cierta falta de eficacia en ataque. Entre sus cartas ofensivas destaca Santiago González, quien buscará recuperar protagonismo, mientras que Cristian Benavente acaba de sumar sus primeros minutos en la temporada y aparece como una alternativa que puede darle soluciones al equipo en la etapa decisiva de esta segunda fase.

Resumen del empate entre 'celestes' y 'churres' por la fecha 9 del Torneo Clausura. (Video: Fox Deportes)

Juan Pablo II se presenta tras haber tenido fecha de descanso, pero con la motivación de su triunfo más reciente como visitante por 1-0 ante Alianza Atlético en Sullana. En ese encuentro, Emiliano Villar marcó el único gol, ratificando su condición de hombre determinante junto a su compatriota Cristhian Tizón. Ambos uruguayos representan la principal amenaza ofensiva para un Cristal que no puede permitirse más tropiezos.

El técnico Santiago Acasiete afrontará el partido con la baja obligada de Nahuel Rodríguez, expulsado en la última presentación, pero recupera piezas importantes en la estructura titular. El elenco chongoyapano marcha décimo tercero tanto en la tabla del Clausura, con nueve puntos, como en la del acumulado, aunque mantiene una distancia prudente respecto a la zona baja.

Juan Pablo II superó 1-0
Juan Pablo II superó 1-0 a Alianza Atlético de visita y llega motivado para el duelo ante Sporting Cristal.

Horarios del Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Las acciones de este encuentro comenzarán a las 15:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciarán a las 14:15 horas de México; a las 15:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:15 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 17:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Canal TV para seguir el Sporting Cristal vs Juan Pablo II

El duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II será transmitido por L1 Max, canal accesible en operadores de cable como Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otros. También estará disponible mediante la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del partido en su portal, incluyendo la previa, el desarrollo en directo, declaraciones, goles, incidencias y más información relevante.

Martín Távara y Santiago González
Martín Távara y Santiago González buscarán ser protagonistas en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II.

¿Cómo quedó el primer enfrentamiento entre ambos clubes?

Juan Pablo II ascendió a Primera División esta temporada, por que lo recién pudo enfrentarse a Sporting Cristal en el Torneo Apertura. Este compromiso, a pesar de que en el papel era favorable para los ‘celestes’, terminó siendo muy reñido.

El cuadro del Rímac sufrió para imponerse 3-2 ante el conjunto de Chongoyape en el estadio Alberto Gallardo. Un doblete de Christofer Gonzales y un tanto de Martín Távara le dio la victoria, mientras que Emiliano Villar y Álvaro Rojas descontaron para la visita.

Goles y resumen del triunfo de los 'rimenses' en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Apertura. (Video: Fox Deportes)

