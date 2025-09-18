Paulo Autuori hizo autocrítica por empate de Sporting Cristal y elogió a Cristian Benavente: “Tiene calidad y piensa mucho en el juego”

El técnico brasileño halagó el aporte del 'Chaval' ante Alianza Atlético. (Video: INKA DIGITAL TV)

Sporting Cristal igualó sin goles ante Alianza Atlético como local en la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El resultado impidió que el equipo ‘rimense’ sumara puntos clave en la disputa por el título del segundo semestre. Tras el encuentro, Paulo Autuori reconoció deficiencias en el rendimiento de sus dirigidos y valoró el aporte de Cristian Benavente.

“Siempre hablar de los rivales, felicitarles por el juego que hicieron. Sabíamos de temprano que iba a ser un partido complicado porque defienden muy bien, tienen una transición rápida. Era necesario un equilibrio”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

Desde su perspectiva, el conjunto ‘rimense’ no supo controlar los tiempos y cometió errores fruto de la presión interna que sintieron los jugadores ante la falta de resultados claros en los últimos cotejos. “Pero tú hablaste (al periodista) de algo muy importante, la ansiedad. Nosotros necesitamos tener más tranquilidad. Quien tiene que generar el ritmo del juego somos nosotros y creo que nos apresuramos un montón. A la primera ya querían meter la jugada hacia adelante sin tener espacio y facilitamos el trabajo del rival”, declaró.

Sporting Cristal tuvo un partido trabado con Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo. - créditos: Sporting Cristal

Paulo Autuori también analizó las consecuencias de la para en la Liga 1 por las fechas FIFA. “Equipos que retornan están bien, un paro, retornan bien, otras ni tanto y nosotros no lo hemos logrado por una serie de razones que no es el momento de hablar. Generamos poco fútbol, mucha ansiedad, muchos errores de pases por este tema. No hay que confundir prisa con velocidad, son cosas distintas. Nos apresuramos en la construcción de la jugada”, acotó.

Al describir las acciones más relevantes del segundo tiempo, el DT brasileño valoró una de las escasas oportunidades generadas pero lamentó la falta de mayor profundidad para concretar: “La única que hicimos con ideas fue el segundo tiempo, con un juego asociado en el carril central. Después el balón fue fuera donde hemos creado una oportunidad buena, pero así es”.

Paulo Autuori elogia a Cristian Benavente tras su debut

El empate sin goles dejó paso a un hecho positivo: el debut de Cristian Benavente con la camiseta de Sporting Cristal después de cinco partidos alejado de las convocatorias desde que fue contratado. Consultado sobre el rendimiento del jugador, Paulo Autuori valoró la calidad y el potencial colectivo del volante ofensivo.

“Creo que entró bien, necesita continuar sus entrenamientos, entrar en los partidos y ganar minutaje porque es un jugador que tiene calidad, que piensa muchísimo el juego, le gusta hacer siempre movimientos. Por su formación piensa mucho en el colectivo y eso es importante. Seguramente, en un futuro cercano nos va a aportar mucha calidad”, remarcó.

El ‘Chaval’ sumó minutos en el complemento (ingresó a los 66′ por Leandro Sosa), participando en el circuito ofensivo ‘cervecero’ y mostrando algunos movimientos que generaron expectativa en el público local. La confianza del entrenador en su proyección quedó reflejada en las declaraciones públicas, donde expuso que el mediocampista podría aumentar la fluidez y el dinamismo del ataque celeste a medida que logre continuidad. De esta forma, quedan descartadas las versiones de que el mediocampista no convención a Autuori por no ser un jugador pedido por él.

Cristian Benavente jugó 24 minutos y tuvo algunas ocasiones para anotar, aunque no tuvo eficacia en Sporting Cristal vs Alianza Atlético. - créditos: Paloma Del Solar / A Presión

El porvenir de Sporting Cristal en la Liga 1 2025

Sporting Cristal se prepara para la siguiente fecha del Torneo Clausura ante Juan Pablo II el domingo 21 de setiembre con la firme convicción de corregir las fallas de ansiedad, afinar los detalles en la creación de jugadas y potenciar el aporte de sus nuevas alternativas desde el banco, como Cristian Benavente.

El comando técnico liderado por Paulo Autuori mantiene abierta la autocrítica y busca soluciones para devolver al equipo a la senda del triunfo en la Liga 1, considerando que el margen de error es mínimo.