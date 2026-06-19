FIL Lima 2026: conoce los autores invitados a la Feria del Libro que este año cumple 30 años

Las personas podrán encontrar grandes descuentos en la FIL 2026 (Créditos: Andina).

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) celebrará sus 30 años con una edición que busca abrir una nueva etapa para el principal encuentro editorial y cultural del país. La actividad, organizada por la Cámara Peruana del Libro (CPL), se llevará a cabo del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco. La programación reunirá a escritores, sellos editoriales, artistas, mediadores de lectura y público de distintas edades.

La organización anunció una agenda con más de 600 actividades culturales y más de 550 horas de programación. La convocatoria incluye 65 invitados internacionales, más de 15 autores nacionales invitados, 116 propuestas infantiles y 16 espectáculos artísticos.

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También participarán 76 editoriales y se desarrollarán 45 horas de capacitación profesional para actores de la industria del libro. Como país invitado de honor, Ecuador llegará con una delegación cultural de más de 30 representantes del sector editorial y cultural.

Autores invitados a la FIL 2026

La presencia peruana ocupará un lugar central con autores como Jaime Bayly, Alonso Cueto, Renato Cisneros, Karina Pacheco, Santiago Roncagliolo y Fernando Iwasaki, junto con otras voces de la literatura nacional contemporánea. En el programa también aparecen nombres como Jorge Eslava, Eduardo González Viaña y Giovanna Pollarolo, dentro de una agenda que contempla presentaciones, conversaciones y encuentros con lectores.

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El evento reunirá a 65 invitados internacionales, más de 15 autores nacionales invitados y 76 editoriales participantes (Créditos: Andina/Alfaguara/EFE).

La feria sumará homenajes especiales a dos figuras clave de la cultura peruana. Por un lado, rendirá tributo a Alfredo Bryce Echenique, con participación de Eva Valero, académica y especialista en literatura peruana, y de Jorge Coaguilla, escritor e investigador. Por otro, conmemorará el centenario del nacimiento de la poeta Blanca Varela, con actividades orientadas a destacar su legado y aporte a las letras peruanas e hispanoamericanas.

En el plano internacional, la FIL Lima 2026 convocará a invitados de América, Europa y Asia para diálogos, presentaciones de libros y mesas sobre literatura contemporánea. Entre los nombres confirmados figuran Kim Sunmi (Corea del Sur), Yusuke Imamura (Japón), Javier Peña López (España) y Andrea Rodríguez (Colombia). También participarán Eduardo Sacheri y Agustina Bazterrica (Argentina), además de autores chilenos como Alberto Fuguet, Nona Fernández, Alejandra Costamagna y Francisco Ortega. Desde México asistirán Flor Salvador y David Toscana, según la lista difundida.

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Ecuador presentará una de las programaciones internacionales más amplias de la historia reciente de la feria, con autores, artistas e intelectuales como Roger Ycaza, Leonardo Valencia, Solange Rodríguez, Sozapato, Andrea Crespo Granda y Sabrina Duque.

La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 celebrará su trigésima edición del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey de Surco (Créditos: Andina).

El pabellón del país invitado albergará más de 60 actividades e incluirá una muestra de producción cinematográfica ecuatoriana con títulos como Chuzalongo, Érase una vez en Quito, Guañuna, Helena de Sarayaku y La leyenda de Tayos. La Noche Ecuador formará parte de los Estelares FIL Lima, uno de los espacios de la programación artística.

Entre esos Estelares también figuran presentaciones de Milena Warthon, Mauricio Mesones, La Nueva Invasión y Sinfonía por el Perú, además de propuestas como Afroperú y la Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú. La agenda sumará, además, Fan FIL, un espacio diseñado para acercar a nuevos públicos mediante actividades vinculadas a la cultura pop y la narrativa gráfica.

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Para facilitar el acceso a la nueva sede, la organización implementó un plan de movilidad con buses de acercamiento gratuitos y una frecuencia aproximada de diez minutos durante toda la jornada ferial. Los servicios partirán desde el Parque de la Amistad (Surco) y desde el estacionamiento del Jockey Plaza, con ingreso al traslado tras presentar la entrada a la FIL. La ATU apoyará la difusión con espacios publicitarios en paraderos estratégicos.

Las personas podrán encontrar ofertas en los diferentes stands - Créditos: Andina.

Precios

Las entradas estarán disponibles en Teleticket. Por los 30 años de la feria, el ingreso será gratuito para todo el público el 22 de julio entre 11 a. m. y 3 p. m., previa descarga de la entrada o canje en boletería. El resto de fechas: S/7.50 de lunes a jueves y S/10.00 fines de semana y feriados.

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Estudiantes y docentes pagarán S/5.00 toda la semana. Menores de cinco años y mayores de 65 años ingresarán gratis.

Por su parte, el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, señaló que los vecinos del distritos podrán entrar sin costo de lunes a jueves con DNI que acredite domicilio, excepto feriados y fines de semana,