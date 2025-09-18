Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Llegó la hora de verdad para Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ enfrentarán un desafío más rumbo a la gloria eterna. Arrancará su camino en los cuartos de final del torneo internacional. El cuadro victoriano enfrentará a Universidad de Chile este jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva por el partido de ida.

Los de Néstor Gorosito se vieron obligados a cambiar de chip tras la dura caída que tuvo frente Deportivo Garcilaso por 4-3 en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Ahora, concentrados al cien por ciento en la competición Conmebol, los ‘íntimos’ tendrán la misión de asegurar el triunfo para sacar una importante ventaja que le permita llegar con mayor tranquilidad a la definición de la llave en Chile.

El ‘Pipo’ tendrá a la mayoría de sus figuras, siendo Paolo Guerrero la baja más sensible. Sin embargo, recuperará a Piero Cari. El choque también podrá marcar el debut de Pedro Aquino en la cita continental. Y tendrá los regresos de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quienes fueron suspendidos en la Liga 1 y no estuvieron con el ‘rico Garci’.

Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Posible alineación de Alianza Lima

Néstor Gorosito definió al equipo que mandará frente la Universidad de Chile en Matute para asegurar medio boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El técnico se descantaría por Alessandro Burlamaqui en lugar de Pedro Aquino. Mientras que en la delantera mandará a Hernán Barcos en lugar del lesionado Paolo Guerrero, quien era habitual titular en la competencia internacional.

Los ‘blanquiazules’ formarían de la siguiente manera: Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco serán la línea de cuatro atrás; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña fueron los elegidos en la mediocampo. Eryc Castillo estará por izquierda, Kevin Quevedo por derecha, y Hernán Barcos será el ‘9′.

Equipo probable de la Universidad de Chile

El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez tiene como objetivo obtener un resultado favorable que le permita llegar con opciones claras al partido de vuelta en Coquimbo. El plantel chileno buscará un empate o una victoria que le permita definir la serie en su estadio, apoyándose en la experiencia de sus jugadores y la solidez táctica en el mediocampo.

Universidad de Chile tiene en su plantel a un viejo conocido, Sebastián Rodríguez, quien volverá a Matute tras su salida la pasada temporada. El popular ‘Bigote’ sorprendió al confesar que tendrá sentimientos encontrados cuando enfrente a su exequipo y el reencuentro con la hinchada victoriana.

La probable alineación de los ‘azules’ sería un esquema 3-5-2, con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en el ataque.

El 'Bigote' regresará a Matute para enfrentar al cuadro 'blanquiazul' con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. (Jax Latin Media)