Perú Deportes

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito sorprenderá con dos cambios en su equipo titular para asegurar el triunfo en casa. Mientras que Gustavo Álvarez preparó una oncena súper ofensiva. Conoce cómo jugarían

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Alineaciones Alianza Lima vs U.
Alineaciones Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Llegó la hora de verdad para Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ enfrentarán un desafío más rumbo a la gloria eterna. Arrancará su camino en los cuartos de final del torneo internacional. El cuadro victoriano enfrentará a Universidad de Chile este jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva por el partido de ida.

Los de Néstor Gorosito se vieron obligados a cambiar de chip tras la dura caída que tuvo frente Deportivo Garcilaso por 4-3 en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Ahora, concentrados al cien por ciento en la competición Conmebol, los ‘íntimos’ tendrán la misión de asegurar el triunfo para sacar una importante ventaja que le permita llegar con mayor tranquilidad a la definición de la llave en Chile.

El ‘Pipo’ tendrá a la mayoría de sus figuras, siendo Paolo Guerrero la baja más sensible. Sin embargo, recuperará a Piero Cari. El choque también podrá marcar el debut de Pedro Aquino en la cita continental. Y tendrá los regresos de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quienes fueron suspendidos en la Liga 1 y no estuvieron con el ‘rico Garci’.

Alianza Lima recibirá a Universidad
Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Posible alineación de Alianza Lima

Néstor Gorosito definió al equipo que mandará frente la Universidad de Chile en Matute para asegurar medio boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El técnico se descantaría por Alessandro Burlamaqui en lugar de Pedro Aquino. Mientras que en la delantera mandará a Hernán Barcos en lugar del lesionado Paolo Guerrero, quien era habitual titular en la competencia internacional.

Los ‘blanquiazules’ formarían de la siguiente manera: Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco serán la línea de cuatro atrás; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña fueron los elegidos en la mediocampo. Eryc Castillo estará por izquierda, Kevin Quevedo por derecha, y Hernán Barcos será el ‘9′.

Equipo probable de la Universidad de Chile

El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez tiene como objetivo obtener un resultado favorable que le permita llegar con opciones claras al partido de vuelta en Coquimbo. El plantel chileno buscará un empate o una victoria que le permita definir la serie en su estadio, apoyándose en la experiencia de sus jugadores y la solidez táctica en el mediocampo.

Universidad de Chile tiene en su plantel a un viejo conocido, Sebastián Rodríguez, quien volverá a Matute tras su salida la pasada temporada. El popular ‘Bigote’ sorprendió al confesar que tendrá sentimientos encontrados cuando enfrente a su exequipo y el reencuentro con la hinchada victoriana.

La probable alineación de los ‘azules’ sería un esquema 3-5-2, con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en el ataque.

El 'Bigote' regresará a Matute para enfrentar al cuadro 'blanquiazul' con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. (Jax Latin Media)

Temas Relacionados

Alianza LimaU. ChileCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Paulo Autuori hizo autocrítica por empate de Sporting Cristal y elogió a Cristian Benavente: “Tiene calidad y piensa mucho en el juego”

El DT brasileño habló sobre la igualdad de los ‘celestes’ ante Alianza Atlético y también aprovechó para halagar al ‘Chaval’, que hizo su debut luego de varios partidos

Paulo Autuori hizo autocrítica por

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2025 se cerró con fuerte trifulca: Christofer Gonzales vio la tarjeta roja

El árbitro de la contienda aplicó fuertes sanciones disciplinarias tras el conato de bronca en el Rímac. ‘Canchita’ fue expulsado y Távara recibió amonestación al igual que Graneros

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

La selección peruana hará su debut frente Bolivia en la competición y arrancará su camino hacia la gloria que lo lleve a obtener un cupo al próximo Mundial de la categoría

Resultados del Sudamericano Sub 17

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal buscará recuperarse en casa, PSG debutará en la Champions League, River Plate buscará seguir en carrera en la Copa Libertadores, Cristiano Ronaldo hará lo suyo con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 17

Perú vs Bolivia 3-0: resumen del triunfo ‘bicolor’ en su debut por el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La selección peruana de la categoría se impuso sin problemas ante la ‘verde’ en el Polideportivo de Villa El Salvador. Su siguiente rival será Chile, este jueves 18 de septiembre

Perú vs Bolivia 3-0: resumen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba la creación de más de 20 instituciones, ¿cuáles y dónde quedarán?

Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Carlos Orozco estalla contra Neutro:

Carlos Orozco estalla contra Neutro: “Sin Kick sería cobrador de combi”, y genera polémica al tildar de “retardado” a Roberto Artigas

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

DEPORTES

Paulo Autuori hizo autocrítica por

Paulo Autuori hizo autocrítica por empate de Sporting Cristal y elogió a Cristian Benavente: “Tiene calidad y piensa mucho en el juego”

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2025 se cerró con fuerte trifulca: Christofer Gonzales vio la tarjeta roja

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Bolivia 3-0: resumen del triunfo ‘bicolor’ en su debut por el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025