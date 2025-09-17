A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido de ida en Matute por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U de Chile: horarios del duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile este jueves 18 de setiembre en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este encuentro tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva, que lucirá un marco espectacular luego de agotarse todas las entradas en poco tiempo.

Alianza afronta este compromiso con la urgencia de cambiar la imagen dejada en la Liga 1, donde sufrió un duro revés tras perder 4-3 como local ante Deportivo Garcilaso. El equipo ‘íntimo’ comenzó en ventaja con un penal convertido por Hernán Barcos, pero terminó encajando cuatro goles, algo que no sucedía en el estadio Alejandro Villanueva desde el año 2018. Esta derrota alejó a los ‘blanquiazules’ de los primeros puestos del campeonato peruano y generó cuestionamientos sobre su momento local.

Resumen del partido Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura | L1Max

En el ámbito internacional, el cuadro dirigido por Néstor Gorosito muestra una realidad opuesta al realizar una campaña sólida: inició su trayecto en la fase 1 de la Copa Libertadores y luego, ya en la Sudamericana, avanzó hasta cuartos de final tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador, con victorias en ambos partidos.

De cara a esta serie, el entrenador argentino no reporta bajas, lo que representa una ventaja en comparación a encuentros anteriores. Además, se confirma el regreso de varias figuras como Kevin Quevedo, Paolo Guerrero, Piero Cari, Renzo Garcés y Carlos Zambrano, quienes estarán disponibles para el duelo en casa. El ‘equipo del pueblo’ se juega la oportunidad de acceder a una semifinal continental después de varios años de espera.

Los convocados de Alianza Lima para enfrentar a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

Universidad de Chile llegó a Lima cargada de confianza tras consagrarse campeón de la Supercopa de Chile con una victoria contundente 3-0 sobre Colo Colo. El título, conseguido pocos días antes de este cruce internacional, inyectó optimismo en el plantel que dirige Gustavo Álvarez. Por si fuera poco, la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana llegó de manera particular, ya que la Conmebol descalificó a Independiente de Avellaneda a raíz de incidentes en su estadio, dejando el cupo disponible para los ‘azules’.

A pesar del impulso anímico, la escuadra ‘azul’ afronta bajas de peso para el compromiso en el estadio Alejandro Villanueva. El DT Álvarez no podrá contar con Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio, todos piezas habituales en su planteo. La ausencia de estos jugadores obliga a modificar la estructura del once inicial, pero el envión por el título reciente y la oportunidad de pelear por un lugar en semifinales motivan a un grupo decidido a sacar un buen resultado como visitante. El equipo ‘mapocho’ apunta a fortalecer su defensa y aprovechar las transiciones rápidas para complicar a los peruanos.

Tres bajas confirmadas en la Universidad de Chile para el duelo ante Alianza Lima. Crédito: Getty Images

Horarios del Alianza Lima vs Universidad de Chile

El árbitro brasileño Ramón Abatti dará el pitazo inicial en el estadio Alejandro Villanueva a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Chile. En cuanto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 21:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile: canal TV del duelo de ida

El Alianza Lima vs Universidad de Chile será transmitido por ESPN para Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Mientras que ESPN 2 lo pasará para Argentina, Venezuela, Ecuador y Colombia. ESPN 4 lo emitirá en Centroamérica, al igual que Disney Plus.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este primer encuentro. La previa y el minuto a minuto con las declaraciones, goles, incidencias, detalles y más en su página web. No te lo puedes perder.