Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Con las reapariciones de Paolo Guerrero y Piero Cari, los ‘blanquiazules’ harán que el triunfo se quede en casa frente el ‘rico Garci’ para mantenerse en la lucha por el título. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Grace Nole Alcántara

¡Sábado de fútbol! Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso hoy, sábado 13 de septiembre, en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Los ‘blanquiazules’ no contarán con Carlos Zambrano y Renzo Garcés, pero contará con las reapariciones de Paolo Guerrero y Piero Cari.

Así llega Alianza Lima al partido

Los ‘blanquiazules’ tendrán dos bajas importantes en la defensa, no tendrá a sus centrales titular: Carlos Zambrano y Renzo Garcés están sancionados tras el clásico. Nestor Gorosito sorprenderá con una línea de cuatro inédita, pondrá a Jean Pierre Archimbaud con Gianfranco Chávez.

Y también tendrá dos reapariciones de peso: Paolo Guerrero y Piero Cari volverán a la canchas luego de superar sus respectivas lesiones. El cuadro victoriano no tienen margen de error y tiene que ganar si o si para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura 2025.

Empate sin goles en el Estadio Monumental.
Así llega Deportivo Garcilaso al partido

El cuadro cusqueño buscará reencontrarse con el triunfo tras el empate que obtuvo con Sport Huancayo 1-1. Deportivo Garcilaso también está metido en la lucha por llevarse el Torneo Clausura 2025, por ello es vital que consigan los tres puntos en Matute para acercarse al líder Universitario de Deportes: está cuarto con 13 unidades.

“Tengo un cariño enorme por Alianza Lima porque ahí pasamos por diferentes momentos, pero hoy estamos muy identificados con Garcilaso. El plantel, aunque no es tan largo, está muy comprometido con el objetivo trazado por la institución. El objetivo del club es llegar a un torneo internacional", apuntó Carlos Bustos.

FPF ratificó sanciones a Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés

La Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol rechazó el recurso presentado por Alianza Lima contra las sanciones impuestas tras el clásico ante Universitario de Deportes, disputado el 24 de agosto en el estadio Monumental. De esta forma, la entidad confirmó los castigos aplicados a Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quienes recibieron seis, dos y cuatro fechas de suspensión respectivamente.

El ‘Kaiser’ no podrá jugar en los compromisos ante Deportivo Garcilaso y Los Chankas, correspondientes por el Torneo Clausura 2025. Por su parte, Garcés se perderá, además de estos encuentros, los duelos ante Comerciantes Unidos, Cienciano, Atlético Grau y Alianza Universidad. El único cambio en las sanciones fue la suspensión al psicólogo Giacomo Scerpella, a quien se le revocó la sanción después de cumplir cuatro fechas de castigo.

Néstor Gorosito es el líder profesional de Alianza Lima en la temporada 2025.
Canal TV para ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025

El duelo en Matute será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato y se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTv, Best Cable, Claro TV, Zapping Tv, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del crucial cotejo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, tabla de posiciones, y mucho más.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El choque entre ‘blanquiazules’ y el cuadro cusqueño se jugará hoy, sábado 13 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:00 horas.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?
Precios de entradas

- Sur: S/. 27.90 soles (AGOTADO)

- Norte: S/. 27.90 soles (AGOTADO)

- Oriente Conadis: S/. 59.90 soles

- Oriente: S/. 59.90 soles

- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 59.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 139.90 soles

- Occidente Central: S/. 179.90 soles

- Palco: S/. 2190.90 soles (AGOTADO)

Precios de entradas para Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

