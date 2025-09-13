Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

El choque entre ‘blanquiazules’ y el cuadro cusqueño se jugará hoy, sábado 13 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 . El horario pactado es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del crucial cotejo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, tabla de posiciones, y mucho más.

El duelo en Matute será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato y se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTv, Best Cable, Claro TV, Zapping Tv, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play , plataforma streaming que cuenta con pago mensual dependiendo del plan a elección.

El ‘Kaiser’ no podrá jugar en los compromisos ante Deportivo Garcilaso y Los Chankas , correspondientes por el Torneo Clausura 2025 . Por su parte, Garcés se perderá, además de estos encuentros, los duelos ante Comerciantes Unidos, Cienciano, Atlético Grau y Alianza Universidad . El único cambio en las sanciones fue la suspensión al psicólogo Giacomo Scerpella, a quien se le revocó la sanción después de cumplir cuatro fechas de castigo.

La Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol rechazó el recurso presentado por Alianza Lima contra las sanciones impuestas tras el clásico ante Universitario de Deportes, disputado el 24 de agosto en el estadio Monumental. De esta forma, la entidad confirmó los castigos aplicados a Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés , quienes recibieron seis, dos y cuatro fechas de suspensión respectivamente.

“Tengo un cariño enorme por Alianza Lima porque ahí pasamos por diferentes momentos, pero hoy estamos muy identificados con Garcilaso . El plantel, aunque no es tan largo, está muy comprometido con el objetivo trazado por la institución. El objetivo del club es llegar a un torneo internacional", apuntó Carlos Bustos.

El cuadro cusqueño buscará reencontrarse con el triunfo tras el empate que obtuvo con Sport Huancayo 1-1. Deportivo Garcilaso también está metido en la lucha por llevarse el Torneo Clausura 2025 , por ello es vital que consigan los tres puntos en Matute para acercarse al líder Universitario de Deportes : está cuarto con 13 unidades.

Y también tendrá dos reapariciones de peso: Paolo Guerrero y Piero Cari volverán a la canchas luego de superar sus respectivas lesiones. El cuadro victoriano no tienen margen de error y tiene que ganar si o si para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura 2025.

Los ‘blanquiazules’ tendrán dos bajas importantes en la defensa, no tendrá a sus centrales titular: Carlos Zambrano y Renzo Garcés están sancionados tras el clásico. Nestor Gorosito sorprenderá con una línea de cuatro inédita, pondrá a Jean Pierre Archimbaud con Gianfranco Chávez .

¡Sábado de fútbol! Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso hoy, sábado 13 de septiembre, en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 . Los ‘blanquiazules’ no contarán con Carlos Zambrano y Renzo Garcés , pero contará con las reapariciones de Paolo Guerrero y Piero Cari.

