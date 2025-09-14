‘Lucho‘ Horna y su redención con Perú en Copa Davis como capitán: los no negociables y su pedido de valoración al deportista

Luis Horna celebra triunfo de Perú y clasificación a la Copa Davis tras 18 años | TV Perú

Cuando Perú cayó en febrero de 2024 ante Chile por un lugar en las ‘qualifiers‘ de la Copa Davis, ‘Lucho‘ Horna —ya instalado como capitán— confesó que el dolor no fue flor de un día. Relató que, pasada la noche de la aciaga jornada en Santiago, esa sensación seguía invadiéndolo. Pero dejó un mensaje potente: “Regresaremos con más fuerza que nunca“.

También dejó sentado que era válido soñar en grande. Cerca de un año y medio más tarde, sus palabras cobran un valor mayúsculo. El esfuerzo y el sacrificio no eran negociables. Y así quedó demostrado este último fin de semana sobre el polvo de ladrillo del Lawn Tennis de la Exposición.

Con un marco inmejorable en la cancha Hermanos Buse y la especial presencia de Jaime Yzaga en las graderías, Perú sacó pasaje a las ‘qualifiers‘ de la Copa del Mundo del tenis. Lo consiguió tras 18 años. La última vez, Yzaga y Horna protagonizaron el pase. En esta oportunidad, el hombre de la zona técnica repite lo hecho por su mentor e inspiración.

“Fue una serie que tuvo de todo un poco, enfrentamos a un equipo que es muy duro”, dijo a TV Perú tras la victoria de Ignacio Buse frente a Nuno Borges que selló el boleto. Declaraba con parsimonia cuando la emoción del grupo que incluye a dos chicos de 21 años lo bañó con agua y más felicidad.

‘Lucho‘ Horna celebró con Ignacio Buse la clasificación a las ‘qualifiers‘ de la Copa Davis. Crédito: IPD

A Gonzalo Bueno y a ‘Nacho‘ los conoce desde muy pequeños. Tal vez ellos eran muy chicos cuando desplegaba su tenis ante un joven Rafael Nadal allá por el US Open 2006 o cuando tres años antes doblegó a Roger Federer en Roland Garros. Y en dobles, qué decir, se coronó en la Philippe Chatrier en dobles.

Pero crecieron con una figura que los acogió desde muy jóvenes. La admiración y cariño son mutuos: “Tengo la suerte de estar acá con ellos, mientras ellos quieran yo voy a estar acá”, aseguró Horna. “Hoy tenemos el resultado de nuestro lado y obviamente nos da tranquilidad y alegría pero cuando no se dan las cosas quiero que la gente sepa que trabajamos con esfuerzo y cariño”, sumó.

“No son influencers. Hacen trabajo real“

Horna fue enfático a la hora de referirse sobre la situación del deporte y del deportista en el Perú. El apoyo de la empresa privada y del Estado deben promover y realizar una mejora sustancial en las disciplinas. Al fin y al cabo, no será un gasto, sino una inversión.

“El deporte está infravalorado en este país, estos chicos son unos héroes, tienen 21 años. Que la empresa privada se anime a participar en el deporte, no solo en el tenis, tenemos guerreros que necesitan ese respaldo de la empresa privada y de la gente. Estos chicos son el esfuerzo de sus familias, de ellos mismos”, sostuvo en la conferencia de prensa.

La gran celebración de Perú tras el triunfo de Ignacio Buse en la Copa Davis | TV Perú

Las escasas alegrías en el deporte deben significar un punto de partida para el reconocimiento del particular. “Que no sea parte del momento sino algo que se de de forma general”, aclaró. Y este es un momento clave. En un país con ínfimas glorias futbolísticas, pero futbolero en el balance, el panorama y abanico de deportes sigue muy cerrado.

“Hace 2 meses tuvimos la Billie Jean King Cup a estadio vacío con entradas gratis. Hay que comprometerse con el deporte, pongamos a nuestros deportistas donde tienen que estar. No son influencers, no hacen reels ni tiktoks; hacen su trabajo cada día que es lo real”, sentenció.