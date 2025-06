Perú está a un paso de ascender en la Billie Jean King Cup: tenistas vencieron a Ecuador en torneo que se disputa en Lima

Perú está a un paso ascender en la Billie Jean King Cup tenistas vencieron a Ecuador en torneo que se disputa en Lima. X.com

El equipo peruano de tenis que representa al país en la Billie Jean King Cup ha dado un paso gigante para clasificar al siguiente grupo de la Zona Americana de la Copa del Mundo del tenis femenino. Las tenistas, dirigidas por Laura Arraya, vencieron la jornada de hoy al quinteto ecuatoriano por un marcador de 3-0 y finalizaron la fase de grupos invictas.

El triunfo también significó que el combinado nacional culmine su presentación en esta primera etapa en el primer lugar. Por tal motivo, ya conoce rival para definir el pase al Grupo 1 de la Zona Americana: Puerto Rico. El representativo ‘boricua’ cayó en la serie final ante Barbados, pero accedió al encuentro decisivo luego de quedar en el segundo lugar.

“Me siento con mucha fe, veo que las chicas están jugando bien. Pero esto es partido a partido”, declaró Laura Arraya, capitana del equipo peruano. “Lucciana jugó mejor que ayer (ante Honduras en la primera fecha). Jugó firme con su derecha. El score a veces no refleja lo difícil que ha sido un partido. Ha sido un peloteo largo. Ella ha tenido que buscar el punto. Pero todas tenemos que adaptarnos a las condiciones”, sumó la ex número 14 del ranking WTA.

Lucciana Pérez vistiendo la camiseta de la selección peruana de tenis. (Foto: Difusión)

La serie frente a Ecuador inició con una sólida victoria de Dana Guzmán (#794) ante Mell Reasco. Fue triunfo por 6-1 y 6-2 en la pista Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición. “El marcador no refleja la intensidad con la que se jugó el partido. La parte mental fue clave para sacarlo”, declaró la tenista nacional al portal ‘Tenis peruano’.

“Me mantuve muy fuerte de cabeza. Planteamos muy bien el partido con Laura y todo el equipo. Sabía que iba a ser un partido bastante físico. Me mantuve fuerte de cabeza y sólida con mi juego. Estoy contenta de jugar en casa con el público en la tribuna y para mañana me deja mucha confianza. Los invito para mañana, será un partido muy importante y los necesitamos a todos”, añadió Guzmán a ‘Punto en Juego’.

El equipo peruano buscará quedar entre los dos primeros puestos para acceder al Americas Group I. Crédito: Federación de Tenis

El encuentro que definió el pasaje de Perú a la siguiente ronda estuvo a cargo de Lucciana Pérez (#433) y Camila Romero (#574). Pérez, finalista en Roland Garros Junior 2023, exhibió toda su talento y venció a su rival por doble 6-1.

La cereza del pastel llegó gracias al triunfo inobjetable de la dupla compuesta por Yleymi Muele (#1080 en dobles) y Francesca Maguiña, quienes derrotaron a las ecuatorianas Tania Andrade y Valeska San Martin por 6-1 y 6-2.

Fecha y hora del Perú vs Ecuador por el pase al Grupo 1 de la Zona Americana de la BJKC

El duelo que definirá uno de los dos pasajes al Grupo 1 de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup iniciará a las 10:00 horas de Perú del sábado 21 de junio. El encuentro tendrá lugar en la cancha central (Hermanos Buse) del Club Lawn Tennis de la Exposición.

En el otro turno, las delegaciones de Bolivia y Ecuador se medirán por el otro cupo disponible.

El equipo peruano se medirá ante el quinteto de Puerto Rico por un pase al Grupo 1 de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup. Crédito: Federación Peruana de Tenis

Laura Arraya, capitana del seleccionado nacional, realizó una invitación a la afición para que asistan a las gradas de la pista Hermanos Buse y alentar a las jugadoras del deporte blanco.

“Los invito a que vengan a apoyar a la Billie Jean King Cup. Creo que es algo lindo para que vean un buen tenis y sobre todo para las chicas, porque no tenemos oportunidad. Los invitamos y los esperamos”, sostuvo Arraya a ‘Punto en Juego’.

La entrada a este evento deportivo es totalmente gratis. Para ingresar, solo es necesario mostrar el Documento Nacional de Identidad (DNI).