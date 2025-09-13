Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Ignacio Buse, la principal raqueta peruana y una de las figuras de la nueva generación sudamericana, se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su carrera hoy sábado 13 de septiembre, cuando enfrente a Nuno Borges por la segunda fecha de la serie de Copa Davis entre Perú y Portugal. El escenario será el histórico Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima, bajo la mirada de los fanáticos y con la expectativa al máximo en ambos países.
El choque entre Buse y Borges se perfila como el duelo central de la jornada y podría ser decisivo para el desenlace de la llave, que definirá la posibilidad del equipo peruano de acceder a los qualifiers del Grupo Mundial I.
Ignacio Buse llega a este compromiso luego de superar a Jaime Faria en sets corridos, una victoria que otorgó a Perú una ventaja clave en la serie y ratificó el gran presente del joven tenista limeño. El #112 del ranking ATP atraviesa el mejor momento de su carrera tras conquistar el Challenger de Sevilla y mostrar un tenis sólido en las últimas semanas.
Por su parte, Nuno Borges, quien ocupa el puesto 52 en el ranking mundial, es el líder indiscutible del equipo luso y ostenta una temporada destacada en el circuito profesional. Borges suma victorias importantes en torneos ATP y recientemente se ha consolidado como uno de los jugadores más completos y consistentes del top 100. Su presencia garantiza un salto de exigencia para el peruano y pone a prueba la capacidad de adaptación, estrategia y mentalidad del equipo nacional.
El formato de la Copa Davis, con partidos individuales y de dobles al mejor de tres sets, obliga a mantener la intensidad desde el primer momento. Buse lo sabe y se ha mostrado confiado pero cauto ante el reto: “Totalmente preparado. Físicamente me siento muy bien. Vengo trabajando mucho para, no solamente para esto, sino para encarar mucho más. Vamos a tratar de plantear una estrategia para mañana. No sé realmente lo que va a pasar, tenemos que hablar con el capitán. Lucho ya nos dirá, pero lo que sea su decisión vamos a confiar a fondo en eso y vamos a salir a ganar”
La serie ante Portugal ya mostró su dificultad en el duelo entre Gonzalo Bueno y el propio Borges, partido muy disputado que el jugador luso logró llevarse tras tres horas de batalla (3-6, 6-2, 7-5). Ese resultado deja aún más abierta la definición de la llave, pues cada punto es fundamental para alcanzar la meta de avanzar en el torneo. El partido entre Buse y Borges representa la confrontación de los dos mejores exponentes actuales de sus países y capta la atención de la prensa especializada; ambos llegan con el desgaste típico de una temporada larga, pero con la motivación al máximo.
El ambiente en el Lawn Tennis será otro factor a considerar. Lima espera tribunas repletas, con el aliento incondicional de los hinchas peruanos que sueñan con ver a su selección avanzar a instancias superiores de la Copa Davis. La Federación Peruana de Tenis y el Instituto Peruano del Deporte han trabajado para garantizar la transmisión abierta por TV Perú y la máxima difusión digital, generando expectativa en todo el país. Infobae Perú ofrece cobertura minuto a minuto y análisis en profundidad sobre el equipo nacional, permitiendo a los aficionados vivir cada instante del duelo.
En la previa, se destaca el progreso de Buse en la gestión de la presión y la capacidad de responder en partidos definitorios. El apoyo del capitán Luis Horna es clave para afinar la estrategia y mantener el enfoque, mientras que Borges parte con la experiencia de haber jugado en los principales escenarios del mundo y la solidez que caracteriza a los jugadores portugueses en superficies de polvo de ladrillo. Ambos tenistas deberán lidiar con el factor físico, la recuperación de fuerzas tras un exigente primer día y la necesidad de adaptarse a la atmósfera tensa y a los cambios de temperatura propios de las tardes limeñas en septiembre.
Si bien el resultado puede definir la serie o, al menos, inclinar la balanza de forma decisiva, tanto Perú como Portugal han demostrado que en la Copa Davis nada está dicho hasta el último punto. El cierre de la jornada, a cargo de Bueno y Faria, sumará emoción a la fecha y podría exigir a los equipos su máximo rendimiento mental y físico. La consigna para Buse será mantener el temple mostrado en sus últimas presentaciones, aprovechar el impulso del público local y buscar la iniciativa en cada intercambio frente a un rival duro y con repertorio variado.
El duelo entre Ignacio Buse y Nuno Borges es, para muchos, el partido que marcará un antes y un después para la generación de tenistas peruanos que intentan posicionar al país nuevamente en la élite de la Copa Davis. Este sábado, con la nación expectante, será el momento de comprobar si el trabajo y la convicción pueden convertir una gran oportunidad en una jornada histórica para el tenis peruano. El partido se jugará desde las 15:30 horas (hora peruana)