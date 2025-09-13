Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: dónde ver partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima recibirá hoy sábado 13 de setiembre a Deportivo Garcilaso en el partido válido a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva.

El ‘equipo del pueblo’ llega a esta fecha luego de empatar sin goles frente a Universitario de Deportes en el clásico más reciente y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En esta instancia enfrentará a Universidad de Chile, tras la decisión de la Conmebol relacionada con los incidentes ocurridos en el segundo partido frente a Independiente.

En el torneo local, Alianza marcha quinto en la tabla de posiciones con 12 unidades, producto de sus tres victorias, tres empates y apenas una derrota. Un triunfo en casa lo pondría en lo más alto de las colocaciones, siempre y cuando su clásico rival no gane.

Guillermo Enrique impidiendo la proyección de Jairo Concha. - Crédito: Difusión

Deportivo Garcilaso, en tanto, igualó 1-1 ante Sport Huancayo como local. El equipo cusqueño abrió el marcador a los 4 minutos con gol de Aldair Salazar, pero cedió el empate tras la anotación de Javier Sanguinetti a los 53.

El ‘pedacito de cielo’ se ubica en la cuarta posición del Torneo Clausura con 13 puntos, a dos del líder, Universitario, y buscará una victoria ante Alianza Lima para seguir entre los primeros lugares de la tabla.

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras finalizar los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura del día viernes 12.

Horarios del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

El inicio del encuentro en el estadio Alejandro Villanueva estará a cargo del árbitro Diego Haro, quien dará la señal de arranque a las 19:00 horas en Perú. En otros países, el partido empezará a las 18:00 horas en México, a las 19:00 horas en Colombia y Ecuador, a las 20:00 horas en Venezuela, Estados Unidos, Bolivia y Chile, y a las 21:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: canal TV online del choque por Torneo Clausura

El compromiso entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se podrá ver a través de L1 Max, disponible en la programación de operadoras como Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otras. Además, existe la opción de seguirlo mediante la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido en su sitio web, con información previa, el seguimiento minuto a minuto, declaraciones, goles, incidencias y otros detalles del cotejo.

Bajas y altas de Alianza Lima para enfrentar a Garcilaso

El entrenador Néstor Gorosito afrontará varias ausencias en el duelo contra Deportivo Garcilaso. Además, no podrá dirigir desde el banquillo por una sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF, que fue confirmada el viernes 12 debido a los sucesos en el encuentro contra la ‘U’ en el estadio Monumental de Ate.

El técnico argentino deberá cubrir la baja de Renzo Garcés y Carlos Zambrano en la defensa, así como la ausencia de Kevin Quevedo en el ataque, expulsado ante Universitario. Los tres suelen ser titulares en el equipo.

Por otro lado, Alianza contará nuevamente con Piero Cari y Paolo Guerrero, quienes ya superaron sus lesiones y aparecen en la lista de convocados. El canterano ‘blanquiazul’ viene de debutar con la selección peruana frente a Paraguay por las Eliminatorias.

Lista de convocados de Alianza Lima para el partido ante Deportivo Garcilaso.

De esta manera, la alineación de los ‘íntimos’ quedaría así: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.