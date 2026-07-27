Perú

Los congresistas que mostraron su voto pese a la advertencia de Cecilia Chacón y recibieron aplausos de sus compañeros

La exhibición de las cédulas se repitió durante buena parte de la votación para elegir a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y generó cuestionamientos sobre si esa conducta puede ser sancionada

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Varios congresistas mostraron públicamente sus cédulas durante la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período 2026-2027. Captura de video
Varios congresistas mostraron públicamente sus cédulas durante la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período 2026-2027. Captura de video

La elección de la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período anual de sesiones 2026-2027 dejó una escena que concentró la atención durante el desarrollo de la sesión. Varios congresistas decidieron mostrar públicamente sus cédulas luego de emitir su voto, pese a la advertencia formulada desde la presidencia de la Junta Preparatoria sobre el carácter secreto del sufragio.

La situación se produjo mientras los 130 legisladores participaban en la elección mediante voto por cédula. Cada exposición del voto generó reacciones dentro del hemiciclo y obligó a la presidenta de la Junta Preparatoria, Cecilia Chacón, a intervenir en más de una ocasión.

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El episodio se desarrolló antes del conteo oficial de los votos y en medio de la disputa entre las dos listas que buscaban conducir la Cámara de Diputados durante el nuevo período parlamentario.

Tras finalizar la votación y el escrutinio correspondiente, la Lista 1, integrada por Óscar Reto Otero, Analí Márquez Huanca, Harvey Colchado Huamán y José Yataco Torrealba, obtuvo la mayoría de votos y fue elegida como la nueva Mesa Directiva.

Congresistas exhibieron sus cédulas durante la votación

Cecilia Chacón destruye la cédula de votación marcada que fue devuelta por la congresista Analí Márquez durante la votación en la Cámara de Diputados. TV Perú

Antes de iniciar el proceso, Cecilia Chacón recordó que la elección se realizaría mediante voto secreto y dirigió una advertencia a los legisladores.

“De conformidad al artículo 87, inciso c, del Reglamento de Cámara de Diputados, el voto por cédula es secreto. Cualquier infracción es pasible de una acusación constitucional”, expresó la presidenta de la Junta Preparatoria antes de que los diputados comenzaran a depositar sus cédulas en el ánfora.

Sin embargo, la advertencia no modificó la conducta de varios parlamentarios. Conforme avanzó el llamado de los congresistas, algunos levantaron la cédula marcada frente a las cámaras y al resto de sus colegas antes de regresar a sus escaños.

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Cada vez que un legislador mostró su cédula, desde distintos sectores del hemiciclo surgieron aplausos de sus compañeros. La reacción se repitió durante buena parte del proceso de votación, mientras continuaba el llamado de los congresistas por orden de lista.

La respuesta dentro del recinto contrastó con la posición de la presidencia de la sesión. Cecilia Chacón reiteró su exhortación para respetar el carácter secreto del sufragio, aunque varios diputados continuaron exhibiendo su voto después de depositar la cédula..

Debate sobre el alcance del reglamento

Parlamentarios eligen HOY a las mesas directivas de las cámaras de senadores y diputados
Parlamentarios eligen HOY a las mesas directivas de las cámaras de senadores y diputados

La advertencia formulada por la presidenta de la Junta Preparatoria abrió un debate sobre el contenido del artículo 87, inciso c, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La disposición señala: “Por cédulas. En las votaciones secretas, cada diputado recibe una cédula en la que expresa su voto y la deposita en el ánfora”. El texto describe el mecanismo utilizado para las votaciones secretas.

Durante la sesión también surgieron cuestionamientos sobre el alcance de esa norma. Las observaciones indicaron que el artículo no menciona sanciones, no establece una prohibición expresa para mostrar la cédula una vez marcada y tampoco regula una acusación constitucional por esa conducta. Asimismo, se señaló que una eventual infracción relacionada con el voto secreto corresponde al ámbito reglamentario parlamentario y no al procedimiento de acusación constitucional previsto para infracciones a la Constitución o delitos de función.

Lista de los que mostaron su voto

  • Alayza Maccera
  • Aguirre Ramos
  • Alvaron de la Cruz
  • Ambrosio Domínguez
  • Giannina Avendaño Vilca
  • Jessica Benítez Barrionuevo
  • Freshman Buitrón Martínez
  • Cahuaza Mitrivire
  • Cabrera Nieto
  • Castrejón Fernández
  • Chipana Condori
  • Colchado Huamani
  • Duarte Patiño de Pezet
  • Espinoza Huillca
  • Eusebio Padilla
  • Fernández González
  • Flores Valdizán
  • García Hubyi
  • Gonzales Delgado
  • Gonzales Polar
  • Guevara Ramírez
  • Guillén Valencia
  • Hancco Hancco
  • Hirache Pizarro
  • Holguín Aguirre
  • Holguín Loayza
  • Huamán Cornejo
  • Huilca Flores
  • Isla Rojas
  • Jibaja Ramos
  • Lavado Valdivia
  • Jackelin Jerez
  • López Letona
  • Manay Pillaca
  • Manrique Olivera
  • Marcelo Salazar
  • Márquez Huanca
  • Masco Cáceres
  • Medina Stein
  • Meneses Crispín
  • Molina Soto
  • Muedas Valdiece
  • Palomino Casavilca
  • Palomino Pacheco
  • Paredes Navarro
  • Peña Córdova
  • Peralta Jorpa
  • Pérez Alccahuamán
  • Pérez Mallqui
  • Pérez Quispe
  • Piñán Mamani
  • Poma Huamaní
  • Prado Vallejos
  • Reto Otero
  • Santana Vera
  • Soto Villanueva
  • Sonco Villanueva
  • Soto Ferrari
  • Sulca Castillo
  • Tapullima Insapillo
  • Tito Rojas
  • Valqui Calderón
  • Varas Seguin
  • Villanueva Calderón
  • Yataco Torrealva
  • Zunini Yerren
  • Fernández de la Torre

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