Los congresistas que mostraron su voto pese a la advertencia de Cecilia Chacón y recibieron aplausos de sus compañeros

Varios congresistas mostraron públicamente sus cédulas durante la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período 2026-2027. Captura de video

La elección de la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período anual de sesiones 2026-2027 dejó una escena que concentró la atención durante el desarrollo de la sesión. Varios congresistas decidieron mostrar públicamente sus cédulas luego de emitir su voto, pese a la advertencia formulada desde la presidencia de la Junta Preparatoria sobre el carácter secreto del sufragio.

La situación se produjo mientras los 130 legisladores participaban en la elección mediante voto por cédula. Cada exposición del voto generó reacciones dentro del hemiciclo y obligó a la presidenta de la Junta Preparatoria, Cecilia Chacón, a intervenir en más de una ocasión.

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El episodio se desarrolló antes del conteo oficial de los votos y en medio de la disputa entre las dos listas que buscaban conducir la Cámara de Diputados durante el nuevo período parlamentario.

Tras finalizar la votación y el escrutinio correspondiente, la Lista 1, integrada por Óscar Reto Otero, Analí Márquez Huanca, Harvey Colchado Huamán y José Yataco Torrealba, obtuvo la mayoría de votos y fue elegida como la nueva Mesa Directiva.

Congresistas exhibieron sus cédulas durante la votación

Cecilia Chacón destruye la cédula de votación marcada que fue devuelta por la congresista Analí Márquez durante la votación en la Cámara de Diputados. TV Perú

Antes de iniciar el proceso, Cecilia Chacón recordó que la elección se realizaría mediante voto secreto y dirigió una advertencia a los legisladores.

“De conformidad al artículo 87, inciso c, del Reglamento de Cámara de Diputados, el voto por cédula es secreto. Cualquier infracción es pasible de una acusación constitucional”, expresó la presidenta de la Junta Preparatoria antes de que los diputados comenzaran a depositar sus cédulas en el ánfora.

Sin embargo, la advertencia no modificó la conducta de varios parlamentarios. Conforme avanzó el llamado de los congresistas, algunos levantaron la cédula marcada frente a las cámaras y al resto de sus colegas antes de regresar a sus escaños.

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Cada vez que un legislador mostró su cédula, desde distintos sectores del hemiciclo surgieron aplausos de sus compañeros. La reacción se repitió durante buena parte del proceso de votación, mientras continuaba el llamado de los congresistas por orden de lista.

La respuesta dentro del recinto contrastó con la posición de la presidencia de la sesión. Cecilia Chacón reiteró su exhortación para respetar el carácter secreto del sufragio, aunque varios diputados continuaron exhibiendo su voto después de depositar la cédula..

Debate sobre el alcance del reglamento

Parlamentarios eligen HOY a las mesas directivas de las cámaras de senadores y diputados

La advertencia formulada por la presidenta de la Junta Preparatoria abrió un debate sobre el contenido del artículo 87, inciso c, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

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La disposición señala: “Por cédulas. En las votaciones secretas, cada diputado recibe una cédula en la que expresa su voto y la deposita en el ánfora”. El texto describe el mecanismo utilizado para las votaciones secretas.

Durante la sesión también surgieron cuestionamientos sobre el alcance de esa norma. Las observaciones indicaron que el artículo no menciona sanciones, no establece una prohibición expresa para mostrar la cédula una vez marcada y tampoco regula una acusación constitucional por esa conducta. Asimismo, se señaló que una eventual infracción relacionada con el voto secreto corresponde al ámbito reglamentario parlamentario y no al procedimiento de acusación constitucional previsto para infracciones a la Constitución o delitos de función.

Lista de los que mostaron su voto

Alayza Maccera

Aguirre Ramos

Alvaron de la Cruz

Ambrosio Domínguez

Giannina Avendaño Vilca

Jessica Benítez Barrionuevo

Freshman Buitrón Martínez

Cahuaza Mitrivire

Cabrera Nieto

Castrejón Fernández

Chipana Condori

Colchado Huamani

Duarte Patiño de Pezet

Espinoza Huillca

Eusebio Padilla

Fernández González

Flores Valdizán

García Hubyi

Gonzales Delgado

Gonzales Polar

Guevara Ramírez

Guillén Valencia

Hancco Hancco

Hirache Pizarro

Holguín Aguirre

Holguín Loayza

Huamán Cornejo

Huilca Flores

Isla Rojas

Jibaja Ramos

Lavado Valdivia

Jackelin Jerez

López Letona

Manay Pillaca

Manrique Olivera

Marcelo Salazar

Márquez Huanca

Masco Cáceres

Medina Stein

Meneses Crispín

Molina Soto

Muedas Valdiece

Palomino Casavilca

Palomino Pacheco

Paredes Navarro

Peña Córdova

Peralta Jorpa

Pérez Alccahuamán

Pérez Mallqui

Pérez Quispe

Piñán Mamani

Poma Huamaní

Prado Vallejos

Reto Otero

Santana Vera

Soto Villanueva

Sonco Villanueva

Soto Ferrari

Sulca Castillo

Tapullima Insapillo

Tito Rojas

Valqui Calderón

Varas Seguin

Villanueva Calderón

Yataco Torrealva

Zunini Yerren

Fernández de la Torre