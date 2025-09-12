Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con el regreso de Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ reciben al ‘pedacito de cielo’ en un encuentro donde están obligados a sumar de a tres para seguir entre los primeros lugares de la tabla

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso:
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: horarios del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso este sábado 13 de setiembre en el encuentro válido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo de Néstor Gorosito vuelve a la competencia y contará con el apoyo de toda su gente en Matute después del parón por las Eliminatorias Sudamericanas.

Los ‘íntimos’ afrontarán esta jornada luego de igualar 0-0 con Universitario de Deportes en el último clásico y clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde finalmente enfrentarán a Universidad de Chile tras el fallo de la Conmebol por incidentes en el segundo encuentro ante Independiente.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

‘Pipo’ Gorosito tendrá muchas bajas para medirse con el ‘pedacito de cielo’ en casa. Es más, el mismo entrenador argentino no podrá estar en el banquillo a raíz de la sanción emitida por la Comisión Disciplinaria de la FPF por los incidentes ocurridos en el choque contra la ‘U’ en el estadio Monumental de Ate.

El estratega ‘gaucho’ deberá suplir las ausencias de Renzo Garcés y Carlos Zambrano en la zona defensiva. A la par, se verá en la obligación de reemplazar a Kevin Quevedo, quien fue expulsado ante los ‘cremas’, en el ataque. Estos tres futbolistas, habitualmente, son titulares en su esquema.

En contraparte, Alianza contará con el regreso de dos piezas valiosas en su oncena. Se trata de Piero Cari y Paolo Guerrero, ambos superaron sus lesiones respectivas y se metieron en la lista de convocados. El primero en mención viene de hacer su debut en la selección peruana ante Paraguay en clasificatorias.

Lista de convocados de Alianza
Lista de convocados de Alianza Lima para el partido ante Deportivo Garcilaso.

Deportivo Garcilaso, por su parte, viene de igualar 1-1 con Sport Huancayo en condición de local. El conjunto cusqueño comenzó ganando a los 4 minutos con gol de Aldair Salazar, pero no supo mantener su ventaja y terminó cediendo dos puntos tras el tanto de Javier Sanguinetti a los 53′.

El ‘rico garci’ marcha en la cuarta casilla del Torneo Clausura, por lo que saldrá con todo ante Alianza Lima en búsqueda del triunfo que le permita mantenerse entre las primeras ubicaciones de la tabla. Actualmente, tiene 13 puntos, a dos del líder, Universitario.

Así van los primeros lugares
Así van los primeros lugares de la tabla del Torneo Clausura, con Deportivo Garcilaso en la cuarta casilla.

Horarios del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

El árbitro Diego Haro dará el pitazo inicial en el estadio Alejandro Villanueva a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Venezuela, Estados Unidos, Bolivia y Chile; y a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: canal TV del duelo por Torneo Clausura 2025

El Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso será transmitido por la señal de L1 Max, que se puede encontrar en la parrilla de los diferentes teleoperadores como Claro, Best Cable, DIRECTV y entre otro más. También, cuenta con una plataforma de streaming de paga llamada Liga 1 Play.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este cotejo en su página web. La previa y el minuto a minuto con declaraciones, goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

Posible once de Alianza Lima

Néstor Gorosito pondría el siguiente once ante Deportivo Garcilaso: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

