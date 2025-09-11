Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

Piero Cari se estrenó con la camiseta de la Selección peruana oficialmente tras el tanto de Paraguay en Lima. Crédito: Captura Movistar Deportes

La selección peruana de fútbol cerró con una nueva derrota un proceso eliminatorias para el olvido. El peor de su historia: penúltimo con doce puntos, su producción más escasa. La nefasta campaña del cuadro nacional sumó un nuevo agravante: Paraguay venció a la ‘bicolor’ por primera vez en Lima. En medio del caos, Piero Cari hizo su debut con la camiseta de Perú.

El novel futbolista de Alianza Lima ingresó a los 80 minutos de juego, luego de que los ‘guaraníes’ se pongan arriba en el luminoso del Estadio Nacional gracias al tanto de Matías Galarza. Con el desparpajo que lo caracteriza, apenas se reanudaron las acciones, el centrocampista de 18 años pidió el balón y recibió su primera infracción en Eliminatorias.

El juvenil había sido incluido en una lista de ‘sparrings’ para los jugadores de la mayor. Sin embargo, Óscar Ibáñez decidió promoverlo a la concentración de cara a los compromisos ante Uruguay y Paraguay. En Montevideo, el aún seleccionador lo dejó fuera de la lista. En Lima, lo mandó al campo de juego para el tramo final del cotejo eliminatorio.

El estreno de Cari en el ‘equipo de todos’ es una de los ínfimos puntos positivos en la actualidad de la selección mayor. En un equipo que pide renovación a gritos, el volante diestro y una limitada camada de jugadores jóvenes se perfilan para encabezar el ansiado recambio generacional en la ‘blanquirroja’.

Cari, quien cumplió la mayoría de edad el mes pasado, es un elemento importante en el Alianza Lima de Néstor Gorosito y no ha reculado en juegos ante equipos de fuste a nivel continental. Registra dos asistencias: una por el torneo local (a Paolo Guerrero ante Sport Boys) y otra por Copa Libertadores (a Eryc Castillo frente a Libertad).

GOL Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Boys | GOLPERU

El “terminen con las mentiras” de Gorosito

Néstor Gorosito es el primer responsable en la aparición de Piero Cari. El entrenador argentino apostó por el joven centrocampista y le dio minutos en encuentros claves de alto voltaje. Sin embargo, pidió calma a la hora de las vinculaciones con equipos europeos.

“¿Cómo cuidar a Piero Cari? Principalmente que terminen con mentiras. En el caso especial de Piero, pero para todos. Jugó medio partido y que lo quiere Bayer Leverkusen, Real Madrid... Que terminen con eso, que ya va a llegar el momento que lo vendan”, dijo en primera instancia en diálogo con ‘Alianza Lima TV’.

'Pipo' habló de la posible partida del joven volante al cuadro alemán. (Video: Alianza Lima TV)

Más adelante, le brindó un consejo a su dirigido: “Que la familia mantenga los pies en la tierra, que Piero va a jugar en el exterior y en Europa tranquilamente, y va a jugar en la selección por 15 años”, señaló refrendando su deseo de verlo brillar en la ‘bicolor’.

El gesto de Paolo Guerrero

Las Eliminatorias al Mundial 2026 quedarán marcadas por los negativos resultados: cero goles fuera de casa y 12 puntos que nos ubicaron en el penúltimo lugar con seis pasajes directos y un repechaje a la justa. En el último encuentro ante Paraguay, Paolo Guerrero se apersonó al Estadio Nacional para presenciar el juego.

El ‘Depredador’ no se conformó con ver a sus compañeros desde las graderías y tras el pitazo final tuvo un gesto con ellos en un momento muy complicado. Si bien la eliminación del Mundial 2026 estaba consumada desde la jornada anterior, había ilusión de cerrar este proceso con un triunfo en condición de local.

El futbolista de Alianza Lima decidió dirigirse hacia los camerinos para saludar y despedirse a los integrantes de la ‘blanquirroja’ antes de retirarse del ‘Coloso de la calle José Díaz’. De esta manera, el máximo artillero de la ‘blanquirroja’ demostró su compromiso con su selección, la cual defendió por varios años y fue vital para la clasificación a la Copa del Mundo del 2018.

El 'Depredador' se hizo presente en el último partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. (Kathy Magallanes)