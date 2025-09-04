Perú Deportes

Alianza Lima vs U. de Chile confirmado: fecha del partido en Matute por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Finalmente, se decidió que Independiente sea descalificado del torneo internacional y el club chileno avanzó de ronda luego de conflictos entre barristas en el estadio Libertadores de América

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Alianza Lima vs U de
Alianza Lima vs U de Chile: día y hora del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras fallo de Conmebol.

Después de varios días de incertidumbre y descargos por parte de ambos clubes en las instancias legales, la Conmebol dio a conocer su fallo sobre el caso Universidad de Chile- Independiente. El máximo ente de fútbol de este continente determinó que el cuadro argentino sea descalificado y el club chileno avance a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En ese sentido, Alianza Lima conoció a su próximo rival en el certamen continental. El cuadro ‘blanquiazul’ se metió a esta etapa luego de eliminar a Universidad Católica de Ecuador con un global amplio (4-1), ganando ambos partidos de la llave, y se mantenía al tanto de su siguiente contrincante en esta competición.

La campaña del equipo de Néstor Gorosito viene siendo de ensueño, ya que comenzó en la fase 1 de la Copa Libertadores -dejando a Boca Juniors en el camino- y ahora se podría extender a las semifinales de la Copa Sudamericana en caso elimine a la U de Chile. Los ingresos económicos, a la par, han sido increíbles, conforme su avance en las diferentes etapas.

El extremo la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: DSports)

Día y hora del partido de ida entre Alianza y U. de Chile

Antes de que se determine que la U. de Chile avanzaba de ronda, la Conmebol dio a conocer la programación de los partidos de ida y vuelta mediante sus redes sociales. Alianza Lima abrirá en condición de local el próximo jueves 18 de setiembre a las 18:30 horas (horario peruano) en el estadio Alejandro Villanueva.

Mientras que el segundo cotejo -donde se definirá al equipo que pasará a al semifinal- está pactado para el siguiente jueves 25 de setiembre a las 18:30 horas. El conjunto ‘mapocho’ será local, pero todavía no se ha confirmado el escenario en el que se jugará.

Programación de los partidos de
Programación de los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El fallo de la Conmebol en el caso Independiente - U de Chile

La organización más importante del fútbol sudamericano informó lo siguiente mediante su comunicado publicado en su portal web: “Descalificar al club Atlético Independiente de la presente edición de la Conmebol Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones”.

No fue lo único que dio a conocer. El cuadro argentino tendrá la “obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones de Conmebol” y la “obligación de jugar sus siguientes 7 partidos en condición de visitante, en competiciones Conmebol, sin aficionados del Club Atlético Independiente”.

Finalmente, Conmebol también decidió castigar al conjunto de Avellaneda de manera económica: Deberá pagar 250 mil dólares en total por incumplir con el reglamento. Este monto será debitado directamente de los ingresos que recibe por televisación y patrocinio.

Comunicado oficial de Comisión Disciplinaria
Comunicado oficial de Comisión Disciplinaria CONMEBOL. - Crédito: Hugo Balassone.

La U de Chile tampoco se salvó. “Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 partidos en condición de local” y “obligación de jugar sus siguientes 7 partidos en condición de visitante sin aficionados suyos”.

Además, la escuadra ‘mapocha’ deberá desembolsar 270 mil dólares en total. Al igual que Independiente, este monto será debitado del importe a recibir de la Conmebol en concepto de derechos de televisión o patrocinio.

Fallo de Conmebol sobre el
Fallo de Conmebol sobre el caso U de Chile - Independiente.

Lo cierto es que este fallo tiene un tiempo para ser refutado por ambas instituciones ante el Tribunal de Apelaciones. De acuerdo al ente encabezado por Alejandro Domínguez, lo podrán hacer en “el plazo de 7 días corridos contados desde el día siguiente a la notificación”.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversidad de ChileCopa SudamericanaIndependienteperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El equipo de Óscar Ibáñez está obligado a ganar en el Centenario, y esperar que otros resultados lo acompañen, para seguir soñando con el repechaje mundialista. Sigue las incidencias de encuentro

Perú vs Uruguay EN VIVO

‘Chicho’ Salas explicó qué pasó con Paolo Guerrero en César Vallejo y lo criticó por su doble discurso: “No estaba cómodo, había temas grupales”

El técnico peruano señaló que conversó con el ‘Depredador’ en su momento y él le manifestó su compromiso con el equipo. Después, no quiso ingresar en el partido ante Alianza Lima de manera inesperada

‘Chicho’ Salas explicó qué pasó

Phillip Butters explotó y lanzó duro comentario contra Jefferson Farfán: “Pudo jugar en Real Madrid, le faltó un papá de verdad”

El reconocido conductor de TV se refirió a la carrera de la ‘Foquita’ y lo cuestionó por no haber llegado a un club más grande en Europa

Phillip Butters explotó y lanzó

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: así va Perú mientras juega con Uruguay por la fecha 17

Las 10 selecciones se enfrentarán en compromisos claves para determinar las clasificaciones a la cita mundialista, así como las eliminaciones. Conoce cómo van las ubicaciones

Tabla de posiciones de las

Oficial: Alianza Lima jugará con U. de Chile los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

La CONMEBOL, una vez analizados los descargos recolectados, decidió eliminar a Independiente por los incidentes acaecidos en Avellaneda y darle la clasificación a los trasandinos

Oficial: Alianza Lima jugará con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado expone las amenazas

Harvey Colchado expone las amenazas que recibe: balas en su casa, seguimiento a sus hijos y mensajes como “vas a llorar sangre”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Betssy Chávez en libertad: Inpe ejecuta la excarcelación de la exministra que se encuentra internada clínica Cayetano Heredia

ENTRETENIMIENTO

Cri Cri recibió la llamada

Cri Cri recibió la llamada de la mamá de Jefferson Farfán al salir de la cárcel: “Yo siempre creí en ti”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Magaly Medina minimiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”

Denuncian a Milenka Nolasco, Emilio Jaime y Roberto Artigas por grabar en el Presbítero Maestro sin autorización

Jorge Luna y Ricardo Mendoza estrenan el documental sobre cómo “Hablando Huevadas” conquistó el Madison Square Garden

DEPORTES

Perú vs Uruguay EN VIVO

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

‘Chicho’ Salas explicó qué pasó con Paolo Guerrero en César Vallejo y lo criticó por su doble discurso: “No estaba cómodo, había temas grupales”

Phillip Butters explotó y lanzó duro comentario contra Jefferson Farfán: “Pudo jugar en Real Madrid, le faltó un papá de verdad”

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: así va Perú mientras juega con Uruguay por la fecha 17

Oficial: Alianza Lima jugará con U. de Chile los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025