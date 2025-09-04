Alianza Lima vs U. de Chile confirmado: fecha del partido en Matute por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U de Chile: día y hora del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras fallo de Conmebol.

Después de varios días de incertidumbre y descargos por parte de ambos clubes en las instancias legales, la Conmebol dio a conocer su fallo sobre el caso Universidad de Chile- Independiente. El máximo ente de fútbol de este continente determinó que el cuadro argentino sea descalificado y el club chileno avance a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En ese sentido, Alianza Lima conoció a su próximo rival en el certamen continental. El cuadro ‘blanquiazul’ se metió a esta etapa luego de eliminar a Universidad Católica de Ecuador con un global amplio (4-1), ganando ambos partidos de la llave, y se mantenía al tanto de su siguiente contrincante en esta competición.

La campaña del equipo de Néstor Gorosito viene siendo de ensueño, ya que comenzó en la fase 1 de la Copa Libertadores -dejando a Boca Juniors en el camino- y ahora se podría extender a las semifinales de la Copa Sudamericana en caso elimine a la U de Chile. Los ingresos económicos, a la par, han sido increíbles, conforme su avance en las diferentes etapas.

El extremo la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: DSports)

Día y hora del partido de ida entre Alianza y U. de Chile

Antes de que se determine que la U. de Chile avanzaba de ronda, la Conmebol dio a conocer la programación de los partidos de ida y vuelta mediante sus redes sociales. Alianza Lima abrirá en condición de local el próximo jueves 18 de setiembre a las 18:30 horas (horario peruano) en el estadio Alejandro Villanueva.

Mientras que el segundo cotejo -donde se definirá al equipo que pasará a al semifinal- está pactado para el siguiente jueves 25 de setiembre a las 18:30 horas. El conjunto ‘mapocho’ será local, pero todavía no se ha confirmado el escenario en el que se jugará.

Programación de los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El fallo de la Conmebol en el caso Independiente - U de Chile

La organización más importante del fútbol sudamericano informó lo siguiente mediante su comunicado publicado en su portal web: “Descalificar al club Atlético Independiente de la presente edición de la Conmebol Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones”.

No fue lo único que dio a conocer. El cuadro argentino tendrá la “obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones de Conmebol” y la “obligación de jugar sus siguientes 7 partidos en condición de visitante, en competiciones Conmebol, sin aficionados del Club Atlético Independiente”.

Finalmente, Conmebol también decidió castigar al conjunto de Avellaneda de manera económica: Deberá pagar 250 mil dólares en total por incumplir con el reglamento. Este monto será debitado directamente de los ingresos que recibe por televisación y patrocinio.

Comunicado oficial de Comisión Disciplinaria CONMEBOL. - Crédito: Hugo Balassone.

La U de Chile tampoco se salvó. “Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 partidos en condición de local” y “obligación de jugar sus siguientes 7 partidos en condición de visitante sin aficionados suyos”.

Además, la escuadra ‘mapocha’ deberá desembolsar 270 mil dólares en total. Al igual que Independiente, este monto será debitado del importe a recibir de la Conmebol en concepto de derechos de televisión o patrocinio.

Fallo de Conmebol sobre el caso U de Chile - Independiente.

Lo cierto es que este fallo tiene un tiempo para ser refutado por ambas instituciones ante el Tribunal de Apelaciones. De acuerdo al ente encabezado por Alejandro Domínguez, lo podrán hacer en “el plazo de 7 días corridos contados desde el día siguiente a la notificación”.