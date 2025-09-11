Perú Deportes

“Puso a los jugadores en su contra”: Se filtró la razón por la que Jean Ferrari echó a Óscar Ibáñez de la selección peruana

La interna de la ‘bicolor’ habría sufrido un cortocircuito entre el entrenador y directivo luego de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Diferencias entre el directivo y el técnico habrían sido el motivo de su partida de la 'bicolor'. (Doble Punta)

La reciente salida de Óscar Ibáñez de la dirección técnica de la selección peruana luego de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 generó una ola de rumores y especulaciones en el fútbol nacional. La renuncia, que contrasta con el acuerdo de palabra alcanzado previamente con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)Agustín Lozano, quedó recientemente esclarecida tras una revelación hecha por el periodista deportivo Horacio Zimmermann.

De acuerdo al comunicador, Ibáñez había recibido la confirmación verbal de Lozano para continuar al mando durante la jornada FIFA de amistosos posteriores a la eliminatoria. Sin embargo, la decisión final fue comunicada dándole fin a su ciclo, lo que dejó una serie de interrogantes sobre la dinámica interna en la FPF y las gestiones entre los protagonistas.

“Ibáñez comunicó que Lozano le había dicho que se iba a quedar para los amistosos. Pero en la noche de ayer se dio la comunicación oficial de la Federación que no se iba a quedar. Todo esto tiene un por qué, cosas que pasaron en el medio“, comenzó Zimmermann en su programa ‘Doble Punta’.

Comunicado de la FPF con
Comunicado de la FPF con la salida del técnico Óscar Ibáñez. - créditos: FPF

El relato del periodista reconstruye las conversaciones sostenidas entre los principales dirigentes del fútbol peruano. Ibáñez tuvo una conversación con Lozano en la que el presidente de la FPF le expresó su deseo de que siguiera como entrenador principal, al menos hasta noviembre de 2024. No obstante, aclaró que la decisión definitiva estaba en manos del director general de fútbol, Jean Ferrari.

“Cuando Ibáñez habló de nuevo con Agustín Lozano después de la fecha doble, Lozano le dijo a Ibáñez que él pretendía que se quede hasta noviembre, pero que el encargado de tomar esa decisión era Jean Ferrari. Ibáñez fue donde Ferrari, le dijo que Lozano le había dicho que hablé con él y Ferrari le dijo ‘hasta acá nomás’“, explicó.

Ferrari consideraba que Ibáñez les puso a los jugadores en contra

Zimmermann brindó más contexto: “Se especula y se dice desde el lado de Ibáñez que, dentro de la decisión de Jean Ferrari, habría tomado la decisión comunicándole a Ibáñez que él había puesto a los jugadores en su contra. Ferrari, dentro de la información que uno tiene, le puso los jugadores en su contra“.

La situación adquirió notoriedad pública en la víspera del partido frente a Paraguay. “Por ejemplo, el día de la conferencia previo al partido con Paraguay, del grupo de los futbolistas salió un grito diciendo ‘estás solo’, por eso tomó relevancia la foto de Ferrari en Montevideo chorreado sin nadie alrededor“, relató el youtuber.

La razón por la que
La razón por la que Jean Ferrari echó a Óscar Ibáñez de la selección peruana, pese a tener acuerdo con Agustín Lozano.

A este clima se sumaron antecedentes que contribuyeron al malestar de parte del plantel con la presencia de Ferrari en los vestuarios y delegaciones, especialmente en la visita a Montevideo. Varios jugadores expresaron su incomodidad por la participación del director general, argumentando un historial de conflictos con algunos futbolistas y un trato considerado inapropiado cuando el exjugador estuvo ligado a Universitario de Deportes como administrador.

Zimmermann detalló: “A un grupo de jugadores no le gusto que Ferrari esté en el vestuario de Montevideo porque entienden que él cuando estaba en Universitario ha sido disociador y ha faltado el respeto muchas veces a los jugadores de Alianza Lima, con reiterados calificativos. Entonces para Ferrari, Óscar Ibáñez es el que le puso los jugadores en contra“.

