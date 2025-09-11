DT de Bolivia se pronunció por el posible retorno de Marcelo Martins para el repechaje al Mundial 2026: “No tiene sentido, es un exjugador”

Óscar Villegas habló de la opción de que el exgoleador de la 'verde' vuelva para disputar el repechaje para el Mundial 2026. (Video: El VBAR CARACOL)

La selección de Bolivia logró una hazaña histórica luego de imponerse en condición de local a Brasil en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. Este resultado positivo hizo que la ‘verde’ se ubique en el repechaje y quede a poco de clasificar al Mundial de Norteamérica, lo que motivó a un posible regreso de Marcelo Martins a la actividad deportiva. En ese escenario, el DT del cuadro ‘altiplánico’, Óscar Villegas, se pronunció por esta chance y lanzó una advertencia.

“Me parece poco serio (el regreso de Marcelo Martins). Él ya lleva más de un año sin practicar fútbol. Para mí no tiene sentido, es un exjugador, a no ser que lo vea en alguna liga rindiendo y marcando goles”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘VBar Caracol Radio’.

De la misma manera, el entrenador de 55 años reconoció la importancia del ‘Matador’ para la selección, aunque dejó en claro que la parte física es fundamental y requiere una preparación exhaustiva, sobre todo, si es para pelear por un cupo en la cita mundialista.

“Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, que ha sido de lo mejor que ha tenido Bolivia, ya no se puede hacer en estos tiempos en los que la respuesta física es primordial para el rendimiento de una selección. Entonces no, ni siquiera considerarlo porque me parece jalado de los pelos”, comentó.

Marcelo Martins Moreno se retiró de la selección de Bolivia luego del duelo con Uruguay en Montevideo el 21 de noviembre de 2023. - créditos: EFE/Gastón Britos

¿Qué dijo Marcelo Martins sobre volver a la selección de Bolivia?

El regreso de Marcelo Martins a la selección de Bolivia se ha convertido en tema de interés tras la victoria del conjunto nacional ante Brasil en El Alto. El exdelantero, que se retiró del equipo en 2023, dejó abierta la posibilidad de volver para disputar el repechaje rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. “Lo estoy disfrutando al máximo, no me lo creo. Yo necesitaba retirarme, lo necesitaba, necesitaba un tiempo de mi carrera, hoy con esta felicidad que la selección nos está dando, te motiva a muchas cosas, vamos a ver qué pasa más adelante, solo quiero disfrutarlo”, señaló.

El máximo goleador histórico de la ‘verde’ (31 anotaciones) sostuvo que la motivación general ha crecido tras el triunfo ante la ‘canarinha’ y que su vínculo con la camiseta de su nación permanece intacto. “A mí no me tiene que convencer nadie, yo tengo mi corazón con la ‘verde’ siempre. Lo que resta es que hablemos sobre lo que se puede venir”, afirmó.

Respecto a la posibilidad concreta de regresar para el repechaje, Marcelo Moreno explicó: “Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa. Los chicos lo dejaron todo en la cancha, yo disfruto de esto al máximo, y vamos a analizarlo bien, es la mejor respuesta que te puedo dar ahora”.

El exdelantero buscaría salir del retiro para disputar la repesca del Mundial 2026. (Que no me pierda)

La selección boliviana afronta así la fase decisiva del proceso clasificatorio con la expectativa puesta en una posible incorporación de su exreferente, quien no ha descartado un retorno que sería relevante para el grupo y para la afición. Aunque las declaraciones de Óscar Villegas no son alentadores para la posible vuelta, sí lo son las de Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, que mencionó que “Marcelo ama a la selección y al país”. Todo se definiría en los próximos meses.

Bolivia y el repechaje al Mundial 2026

El hecho de haber quedado en el sétimo lugar con 20 puntos hizo que la selección de Bolivia se gane el derecho a disputar la repesca mundialista, que será en marzo de 2026 y en México.

Y a diferencia de otras ediciones, esta vez habrá un ‘minitorneo’ de seis equipos para definir a los clasificados a la Copa del Mundo. Por ahora, los que aseguraron su lugar fueron el cuadro sudamericano y Nueva Caledonia, a la espera de conocer a los representantes de Asia, África y Concacaf (2).