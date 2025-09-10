Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

¡Histórico! Bolivia derrotó por 1-0 a Brasil en El Alto, por la última fecha de las Eliminatorias Clasificatorias 2026. Los ‘altiplánicos’ lograron la hazaña y le arrebataron el pase al repechaje a Venezuela rumbo al Mundial Canadá, México, Estados Unidos.

La ‘vinotinto’ cayó goleado por 6-3 ante Colombia en Maturín y se quedó sin chances de acceder a los ‘play offs’. Fueron eliminados a pesar de que tenían la priera opción de quedarse con esperanzas de mantener el sueño mundialista.

Miguel Terceros fue el héroe que metió a la ‘verde’ a un paso de la Copa del Mundo a los 45+4 minutos del primer tiempo. El centrocampista marcó el único tanto del encuentro de penal tras una falta de Bruno Guimarães contra Roberto Carlos Fernández dentro del área que tuvo intervención del VAR.

Y así, después de 32 años, los bolivianos se vuelven a meter a repesca rumbo a un Mundial.

Con este tanto, y el empate parcial de Venezuela, los bolivianos alcanzan el repechaje. (Video: Latina)

Posible rival de Bolivia en el repechaje

Las llaves del repechaje dependerá de las ubicaciones del ranking FIFA. Bolivia se encuentra en el puesto 78, lo que quiere decir que podría debutar contra selecciones de menor ranking como Nueva Caledonia o el representante africano. De avanzar a la próxima instancia, se mediría en una final de alto riesgo ante un rival de Concacaf o Asia, tradicionalmente más competitivos en este tipo de instancias.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Bolivia v Brazil - Estadio Municipal El Alto, El Alto, Bolivia - September 9, 2025 Bolivia's Miguel Terceros celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Claudia Morales

¿Cómo se jugará el repechaje rumbo al Mundial 2026?

El proceso de clasificación para el Mundial presenta un formato sencillo y con alto grado de incertidumbre. Solo seis equipos tendrán la oportunidad de buscar los últimos dos cupos para el torneo mediante un repechaje, que se organizará en México. Los participantes se distribuirán en dos grupos, cada uno compuesto por tres selecciones.

En cada grupo se disputará una semifinal, en la que se enfrentarán los dos equipos con menor ranking FIFA. Quien obtenga la victoria avanzará a la final dentro de ese misma serie, donde lo recibirá el equipo mejor posicionado según el ránking.

Solamente el ganador de cada final, uno por agrupación, accederá a la Copa del Mundo 2026. Esta estructura significa que el margen de error es nulo: una eliminación implica perder la última oportunidad de asistir al mayor evento del fútbol mundial.

Es decir, los ‘play offs’ constarán únicamente de cuatro partidos decisivos, con dos semifinales y dos finales, todos celebrados en suelo mexicano y a partido único.

Bolivia y los otros equipos que disputarán el repechaje

Tras la clasificación de Bolivia, se convirtió en el segundo equipo confirmado para el repechaje. Nueva Caledonia es el primero que obtuvo su boleto a los ‘play offs’ pese de que sufrió una derrota por 3-0 ante Nueva Zelanda en la final clasificatoria de Oceanía. Mientras que la escuadra neozelandesa obtuvo su boleto directo al Mundial, dejando a Caledonia como representante de su confederación en la repesca intercontinental.

Las cuatro vacantes restantes para el repechaje se distribuirán de la siguiente manera. El representante asiático (AFC) surgirá del vencedor de la quinta ronda, mientras que desde África (CAF), el clasificado se decidirá en la final de la segunda ronda eliminatoria. Adicionalmente, Concacaf contará con dos puestos, destinados a los equipos que terminen como los mejores segundos en la tercera fase.

En esta edición, el fútbol europeo no tendrá presencia en el repechaje, ya que la UEFA no ha recibido cupos para esta instancia. Con este esquema, el repechaje integrará selecciones provenientes de distintas confederaciones, reflejando la diversidad del torneo previo al Mundial.

¿Cuándo se jugará el repechaje rumbo al Mundial 2026?

El repechaje que definirá el acceso al Mundial se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Durante esta semana, seis selecciones buscarán quedarse con las dos plazas restantes que otorgan el pase a la Copa del Mundo. El desempeño de cada equipo en el ranking FIFA desempeñará un papel fundamental en el sorteo y en la conformación de las llaves.

Bolivia, que ocupa el lugar 78, estaría obligada a disputar una semifinal en la misma instancia. Los encuentros se desarrollarán en dos sedes de gran relevancia: los estadios de Monterrey y Guadalajara. Estos escenarios albergarán los cuatro partidos que definirán los dos últimos boletos disponibles para la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para Bolivia, significa el anhelo de regresar al máximo torneo internacional tras más de treinta años sin lograr presencia en la fase final.