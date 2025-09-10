Perú Deportes

Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

Los ‘altiplánicos’ lograron un histórico triunfo frente Brasil en El Alto y se quedaron con el pase a los ‘play offs’ rumbo a la Copa del Mundo. Entérate todos los detalles del próximo desafío de los bolivianos

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Bolivia clasificó al repechaje: rival,
Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

¡Histórico! Bolivia derrotó por 1-0 a Brasil en El Alto, por la última fecha de las Eliminatorias Clasificatorias 2026. Los ‘altiplánicos’ lograron la hazaña y le arrebataron el pase al repechaje a Venezuela rumbo al Mundial Canadá, México, Estados Unidos.

La ‘vinotinto’ cayó goleado por 6-3 ante Colombia en Maturín y se quedó sin chances de acceder a los ‘play offs’. Fueron eliminados a pesar de que tenían la priera opción de quedarse con esperanzas de mantener el sueño mundialista.

Miguel Terceros fue el héroe que metió a la ‘verde’ a un paso de la Copa del Mundo a los 45+4 minutos del primer tiempo. El centrocampista marcó el único tanto del encuentro de penal tras una falta de Bruno Guimarães contra Roberto Carlos Fernández dentro del área que tuvo intervención del VAR.

Y así, después de 32 años, los bolivianos se vuelven a meter a repesca rumbo a un Mundial.

Con este tanto, y el empate parcial de Venezuela, los bolivianos alcanzan el repechaje. (Video: Latina)

Posible rival de Bolivia en el repechaje

Las llaves del repechaje dependerá de las ubicaciones del ranking FIFA. Bolivia se encuentra en el puesto 78, lo que quiere decir que podría debutar contra selecciones de menor ranking como Nueva Caledonia o el representante africano. De avanzar a la próxima instancia, se mediría en una final de alto riesgo ante un rival de Concacaf o Asia, tradicionalmente más competitivos en este tipo de instancias.

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Bolivia v Brazil - Estadio Municipal El Alto, El Alto, Bolivia - September 9, 2025 Bolivia's Miguel Terceros celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Claudia Morales

¿Cómo se jugará el repechaje rumbo al Mundial 2026?

El proceso de clasificación para el Mundial presenta un formato sencillo y con alto grado de incertidumbre. Solo seis equipos tendrán la oportunidad de buscar los últimos dos cupos para el torneo mediante un repechaje, que se organizará en México. Los participantes se distribuirán en dos grupos, cada uno compuesto por tres selecciones.

En cada grupo se disputará una semifinal, en la que se enfrentarán los dos equipos con menor ranking FIFA. Quien obtenga la victoria avanzará a la final dentro de ese misma serie, donde lo recibirá el equipo mejor posicionado según el ránking.

Solamente el ganador de cada final, uno por agrupación, accederá a la Copa del Mundo 2026. Esta estructura significa que el margen de error es nulo: una eliminación implica perder la última oportunidad de asistir al mayor evento del fútbol mundial.

Es decir, los ‘play offs’ constarán únicamente de cuatro partidos decisivos, con dos semifinales y dos finales, todos celebrados en suelo mexicano y a partido único.

¿Cómo se jugará el repechaje
¿Cómo se jugará el repechaje rumbo al Mundial 2026?

Bolivia y los otros equipos que disputarán el repechaje

Tras la clasificación de Bolivia, se convirtió en el segundo equipo confirmado para el repechaje. Nueva Caledonia es el primero que obtuvo su boleto a los ‘play offs’ pese de que sufrió una derrota por 3-0 ante Nueva Zelanda en la final clasificatoria de Oceanía. Mientras que la escuadra neozelandesa obtuvo su boleto directo al Mundial, dejando a Caledonia como representante de su confederación en la repesca intercontinental.

Las cuatro vacantes restantes para el repechaje se distribuirán de la siguiente manera. El representante asiático (AFC) surgirá del vencedor de la quinta ronda, mientras que desde África (CAF), el clasificado se decidirá en la final de la segunda ronda eliminatoria. Adicionalmente, Concacaf contará con dos puestos, destinados a los equipos que terminen como los mejores segundos en la tercera fase.

En esta edición, el fútbol europeo no tendrá presencia en el repechaje, ya que la UEFA no ha recibido cupos para esta instancia. Con este esquema, el repechaje integrará selecciones provenientes de distintas confederaciones, reflejando la diversidad del torneo previo al Mundial.

Bolivia y los otros equipos
Bolivia y los otros equipos que disputarán el repechaje

¿Cuándo se jugará el repechaje rumbo al Mundial 2026?

El repechaje que definirá el acceso al Mundial se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Durante esta semana, seis selecciones buscarán quedarse con las dos plazas restantes que otorgan el pase a la Copa del Mundo. El desempeño de cada equipo en el ranking FIFA desempeñará un papel fundamental en el sorteo y en la conformación de las llaves.

Bolivia, que ocupa el lugar 78, estaría obligada a disputar una semifinal en la misma instancia. Los encuentros se desarrollarán en dos sedes de gran relevancia: los estadios de Monterrey y Guadalajara. Estos escenarios albergarán los cuatro partidos que definirán los dos últimos boletos disponibles para la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para Bolivia, significa el anhelo de regresar al máximo torneo internacional tras más de treinta años sin lograr presencia en la fase final.

Temas Relacionados

Selección de BoliviaSelección de VenezuelaMundial 2026Eliminatorias 2026peru-deportes

Más Noticias

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

El guardameta de Alianza Lima dirá presente en la repesca intercontinental para la Copa del Mundo del próximo año. Momento histórico para el ‘Billy’

Guillermo Viscarra logra histórico pase

Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay: “Es una vergüenza”

El periodista deportivo se mostró en desacuerdo por el ingreso tardío del lateral de Burnley al ser el único peruano en jugar en una de las cinco mejores ligas del mundo

Eddie Fleischman criticó con dureza

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Figuras de Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en un partido de exhibición en la inauguración del Coliseo Chamochumbi

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La selección peruana cerrará su participación en las Eliminatorias 2026. Mientras que Cristiano Ronaldo va por más goles con Portugal

Partidos de hoy, martes 9

Bolivia clasificó al repechaje del Mundial 2026: logró histórico triunfo ante Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias

La ‘verde’ se impuso en El Alto a Brasil con el gol de Miguel Terceros y clasificó al repechaje mundialista. Venezuela, por su parte, perdió 6-3 con Colombia en Maturín

Bolivia clasificó al repechaje del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia que buscan

Delia Espinoza denuncia que buscan sancionarla para reponer “forzadamente” a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Juan José Santiváñez anunció peritaje, pero abogado de ‘Culebra’ recordó que ya presentó uno con perito no especializado para desmentir audios

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina duda tras actitud

Magaly Medina duda tras actitud de la familia de Jaime Chincha y cuestiona a la fiscalía: “Había un protocolo que no se cumplió”

Red Bull Batalla 2025: este sábado 13 se conocerá al nuevo campeón del freestyle peruano

Milagros Leiva indignada tras certificado irregular de Jaime Chincha: “Cómo puede un doctor decir que falleció si no lo vio”

Magaly Medina destruye a periodistas por defender a Guillermo Dávila y recuerda lucha de su hijo Vasco: “Lo utilizó para su concierto”

Doménico Benavides y Miranda Capurro sorprenden en Zaca TV con un beso en vivo que desata rumores de romance

DEPORTES

Guillermo Viscarra logra histórico pase

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay: “Es una vergüenza”

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo