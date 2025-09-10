Erick Noriega defendió el cambio generacional en Perú tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Por algo estamos aquí”

Perú terminó su participación con las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con una dura derrota por 1-0 frente Paraguay en Lima, la noche del martes 9 de septiembre. La ‘blanquirroja’ dejó estadísticas para el olvido: terminó penúltimo en la tabla de posiciones con solo 12 puntos, solo 6 goles anotados y ninguno de visita.

Las críticas no se hicieron esperar, y los hinchas lamentaron la crisis futbolística y ven con pocas esperanzas el futuro del combinado nacional. Erick Noriega fue contundente sobre el cambio generacional y resaltó que los jóvenes sí están preparados para asumir responsabilidades tras una inevitable salida de los referentes.

“Estamos preparados, por algo estamos aquí en la selección; obviamente somos jóvenes, pero ya estamos aquí. Entonces, tenemos que trabajar duro para aportar a los mayores y ayudar en todo. El hincha siempre está apoyándonos, entendemos su incomodidad por los resultados, pero vamos a darlo todo ahora”, declaró el ‘Samurai’ tras el choque con los ‘guaraníes’ en conversación con L1 Max.

La 'bicolor' cayó 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

Además, el defensa de Gremio de Porto Alegre respaldó a Pedro Gallese sobre su postura de que los seleccionados deben hacer las cosas bien en sus clubes para destacar en la ‘bicolor’.

“Es un momento difícil, doloroso tener derrotas para todos los hinchas y para nosotros también, pero tenemos que dar la cara para levantar esto. No se habló después del partido; nosotros los jóvenes también sabemos que tenemos que aportar a la selección peruana. Hacer las cosas bien en nuestros clubes para seguir aquí y trabajar, que es parte de esto”, añadió.

Fútbol - Copa Mundial - Clasificación CONMEBOL - Perú contra Paraguay - Estadio Nacional de Lima, Lima, Perú - 9 de septiembre de 2025 Luis Ramos y Piero Cari de Perú se ven abatidos después del partido REUTERS/Sebastian Castaneda

“Nadie se ha despedido”

Erick Noriega reveló que cuál fue el ambiente del camerín de la selección peruana tras la dolorosa derrota frente Paraguay en el estadio Nacional. Aseguró que nadie habló del encuentro y también confesó que ningún referente se despidió, esto debido a que se conoció que sería la última Eliminatoria de Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Miguel Trauco, entre otros.

“Nadie se ha despedido; obviamente estamos tristes por la derrota, pero es parte del fútbol y vamos a seguir con esto. Nadie se ha despedido”, contó el ‘Samurai’.

Por otro lado, el zaguero se refirió al momento que vive en Gremio de Porto Alegre: “Estoy pasando por un momento muy bueno en mi carrera, tuve la oportunidad de salir al extranjero y estoy bastante contento. Quiero seguir esforzándome para seguir subiendo escalón tras escalón y apoyar mucho a la selección”.

El trinomio de Alianza Lima conformado por Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Erick Noriega viene integrando la selección peruana. - créditos: FPF

Próximos partidos de Perú en fecha FIFA

El tema del técnico de la selección peruana se debe resolver lo antes posible porque la Federación Peruana de Fútbol confirmó encuentro amistos con Chile en octubre por la fecha FIFA. Se habla mucho sobre la salida de Óscar Ibáñez de la ‘blanquirroja’, sin embargo el mismo DT dejó entrever que se mantendrá al mando generando incertidumbre entre los hinchas.

Jean Ferrari, director general de la FPF, confirmó partido contra la ‘roja’ de visita: “Hay partidos determinados; para octubre ya estamos cerrando con Chile, en Concepción”. Luego de ese encuentro, el combinado nacional se medirá otra vez con los ‘mapochos’ y la selección de Rusia en noviembre.

Agustín Lozano reveló los dos rivales que la selección peruana enfrentará en la fecha FIFA de noviembre. (FPF)