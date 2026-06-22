Dictan 18 meses de prisión preventiva a regidora Patricia Niño por asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

Dictan 18 meses de prisión preventiva contra regidora por asesinato de alcalde de 26 de Octubre. América TV

El Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia de Piura ordenó dieciocho meses de prisión preventiva contra la regidora Patricia Niño Febres, en el marco de la investigación por el asesinato del exalcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle. La decisión judicial se fundamentó en la existencia de graves elementos de convicción que vinculan a la regidora con el crimen, ocurrido el 21 de mayo. Esta medida también alcanza a otros tres investigados, entre ellos William Tesén Gonza, alias ‘Pochola’, y dos personas que permanecen prófugas.

Prisión preventiva para regidora de Veintiséis de Octubre: la acusan de ser autora intelectual del asesinato del alcalde|Difusion

“Le dije al alcalde que cuando yo veía cualquier acto de corrupción, lo iba a denunciar. Y él, en campaña, me dijo ‘está bien, eso es correcto’. [...] Lo he denunciado por falsedad genérica, porque siempre señalaba que se iba de viaje”, señaló Niño en plena audiencia.

PUBLICIDAD

Asimismo, volvió a señalar que es inocente de toda acusación y que el vínculo se da por las denuncias previas que realizó en contra de la autoridad.

Elementos que vinculan a la regidora con el crimen

Durante la audiencia, según América Noticias, el magistrado a cargo del caso sostuvo que se han presentado testimonios y pruebas que apuntan a Patricia Niño Febres como presunta autora intelectual del asesinato. Entre los elementos valorados por el juzgado figuran los testimonios de investigados que señalan a la regidora como la persona que habría encargado el seguimiento y posterior ataque contra el alcalde Febre. Un presunto sicario detenido indicó ante el tribunal.

La investigación fiscal sostiene que el móvil del crimen estaría vinculado a una conspiración política dentro del municipio. De acuerdo con el juzgado, existían desacuerdos y enfrentamientos entre la regidora y el alcalde, lo que habría motivado el encargo criminal. La hipótesis apunta a que William Tesén Gonza habría cumplido el rol de intermediario y operador logístico para coordinar la acción de los sicarios.

PUBLICIDAD

Además de Patricia Niño Febres, la prisión preventiva fue dictada para Tesén Gonza y otros dos investigados que, hasta la fecha, permanecen prófugos. Entre ellos se encuentra el presunto sicario que ejecutó el ataque armado cuando el alcalde Febre regresaba a su domicilio en el asentamiento humano Ricardo Palma.

La regidora Patricia Niño, señalada por un detenido como presunta autora intelectual del crimen del alcalde Febre| Latina

El Poder Judicial indicó que existen fundados elementos que justifican la medida coercitiva por el riesgo de fuga y la obstrucción a la justicia. Las diligencias judiciales y policiales continúan, con la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer el grado de responsabilidad de cada implicado.

Canales para denunciar

La Fiscalía ha puesto a disposición de la ciudadanía diversos canales de denuncia para recibir información relevante sobre el caso y otros delitos. Las personas pueden acudir de forma presencial a las sedes del Ministerio Público, así como comunicarse a través de la línea telefónica gratuita y la plataforma digital de denuncias, donde se garantiza la confidencialidad de los datos aportados por los denunciantes.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene habilitada la central telefónica de emergencias 105 y los números de las comisarías distritales para recibir información y denuncias relacionadas con el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre.