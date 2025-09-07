Perú Deportes

Ignacio Buse no se desenfoca pese a la obtención del Challenger de Sevilla: “La semana que viene hay que estar a full de nuevo”

El ‘Colorado’ sumó un nuevo título a sus vitrinas, en un año que se puede considerar como el de su eclosión en el tenis. Aun así, el peruano quiere mantenerse centrado en un reto mayor: la Copa Davis

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Ignacio Buse celebró su segundo
Ignacio Buse celebró su segundo título como profesional en el circuito secundario. - Crédito: Difusión

Ignacio Buse sigue creciendo a raudales. En la tierra batida del Real Club Tenis Betis, el máximo exponente actual del tenis peruano levantó su segundo título como profesional luego de llevarse por delante al argentino Genaro Olivieri en tres sets consecutivos (6-3, 3-6 y 6-3).

No hubo manera de que el contrincante sacara del juego al ‘Colorado’ pese al impresionante esfuerzo desplegado en cada manga. Al final, la grata revelación de la raqueta peruana se afianzó correctamente en suelo ibérico para levantar, entre vítores y elogios, el Challenger de Sevilla.

Ignacio Buse saludando a Genaro
Ignacio Buse saludando a Genaro Olivieri. - Crédito: Copa Sevilla

No es menos cierto que la consecución de este logro debe llenar de entusiasmo a ‘Nacho’ Buse, puesto que pone en evidencia su impresionante alza en cuestión de meses. Sin embargo, el peruano quiere dar muy rápido vuelta a la página para centrarse en un nuevo objetivo, que implica la defensa de la patria: su participación en la Copa Davis.

Es una sensación única, después de tanto trabajo y tanto sacrificio, poder disfrutar de esta gran victoria hoy dice mucho. Ese sentimiento de superación, al lograr esto es felicidad absoluta, quiero disfrutar de este título, pero la semana que viene hay que estar a full de nuevo”, declaró Buse a los medios de comunicación tras su coronación.

Ignacio Buse conquista el Challenger de Sevilla y alcanza el mejor ranking de su carrera. | X / @PeruanoTenis

En junio pasado, el ‘Colorado’ había refrendado su progresión como la cara del tenis en Perú al conseguir su primer reconocimiento en Heilbronn, Alemania. Ahora, con 21 años, ha anotado su nombre en la pizarra del prestigioso torneo como el segundo peruano detrás de Luis Horna (2003), su actual capitán en el bloque nacional en la Copa Davis.

Uno quiere venir y ganar el torneo. pero la clave es no adelantarse al futuro. Hoy me costó más pero estoy muy contento de que en el tercer set pude gestionar las emociones y estoy contento de hacerlo bien”, afirmó ‘Nacho’.

Ignacio Buse acompañado de su
Ignacio Buse acompañado de su entrenador Juan Lizariturry (izq.) y preparador físico Daniel Cardeñoso (der.). - Crédito: Difusión

Reto próximo: Copa Davis

La selección peruana de tenis se alista para recibir a Portugal en Lima los días 12 y 13 de septiembre de 2025, en una serie por el Grupo Mundial I que definirá al clasificado a las Qualifiers 2026. Tras una sólida victoria por 4‑0 ante Líbano en El Cairo, que aseguró su permanencia en el Grupo Mundial I, Perú llega con confianza y juventud.

Ignacio Buse asume el rol de máxima figura del equipo con madurez y liderazgo: obtuvo el primer punto frente a Líbano y fue clave tanto en singles como en dobles. Tendrá como compañero de bloque a Juan Pablo Varillas, cuyo estado de forma se ha recuperado notablemente, aunque sigue en deuda su nivel.

Más allá de la derrota ante Ben Shelton, el tenista peruano demostró por qué llegó hasta esta instancia final del Grand Slam. (Video: ESPN)

Nacho’ llega con el rendimiento a tope a partir de su desempeño reciente en el circuito Challenger de Sevilla, donde se proclamó campeón. Además, gracias a ese desempeño ha quedado cerca de enclavarse en el top-100 ATP.

El enfrentamiento contra Portugal, con figuras dentro del top 100 y rival fuerte, representa un desafío mayúsculo para el equipo peruano, que buscará capitalizar el apoyo de su público en casa y el empuje de su nueva raqueta número uno.

Temas Relacionados

Ignacio BuseChallenger de Sevillatenis peruanoperu-deportesCopa Davis

Más Noticias

Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con los encuentros por las Eliminatorias 2026, pero también con la disputa de algunas ligas de América. Conoce la programación completa

Partidos de hoy, domingo 7

Diego Rebagliati reveló la insólita postura que habría tomado la FPF para no renovar a Ricardo Gareca: “Es caro y tampoco es la gran maravilla”

El comentarista deportivo habló del pensar que habrían tenido directivos de la Federación cuando dialogaron con el ‘Tigre’ para su continuidad en 2022. También remarcó el perfil ideal para ser el DT de la ‘bicolor’

Diego Rebagliati reveló la insólita

André Carrillo reveló todos los berrinches que le hizo a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era insoportable”

La ‘Culebra’ compartió su experiencia sobre la etapa en que la que el ‘Tigre’ no lo alineaba en la ‘blanquirroja’. Además, se refirió a los comentarios sobre su personalidad

André Carrillo reveló todos los

Néstor Gorosito explotó por rumores de Piero Cari en Bayer Leverkusen, y le dedicó un valioso consejo: “Terminen con mentiras”

El técnico argentino se refirió a las versiones que colocan al joven volante de Alianza Lima en la Bundesliga de Alemania. También habló de la gestión de los ‘potrillos’

Néstor Gorosito explotó por rumores

Dónde ver Italia vs Turquía EN VIVO HOY: canal TV online de la final del Mundial Femenino de Vóley 2025

Las dos mejores selecciones del torneo de la FIVB se enfrentan para conocer al nuevo campeón. Conoce todos los detalles de este decisivo encuentro

Dónde ver Italia vs Turquía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PPK denuncia que la Fiscalía

PPK denuncia que la Fiscalía busca su muerte: “A Alan García lo aniquilaron ellos, quieren hacer lo mismo conmigo”

Boluarte y Santiváñez insisten en El Frontón mientras el megapenal de Ica sigue paralizado hasta 2027

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

¿Quién es Edhin Campos?: el juez con pasado político, acusaciones de coimas y denuncias que autorizó la salida de Santiváñez

JEE insta a Rafael López Aliaga a no hacer campaña política mientras sea alcalde de Lima

ENTRETENIMIENTO

Bryan Arámbulo reacciona a su

Bryan Arámbulo reacciona a su imitador Marlon Ugaz en ‘Yo Soy’, mientras usuarios en las redes recordaron su paso por el programa

Este es el lujoso Ferrari rojo que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola y está valorizado en más de un millón de soles

Carlos Galdós revela por qué le negó pagar la universidad a su hija: “No te voy a pagar la carrera, conmigo no cuentes”

Hermanos Yaipén sobre salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”

Vanessa Silva vuelve a Luz de ‘Luna 4′ y cuenta cómo maneja su esposo las escenas románticas con André Silva: “Preferimos no verlas juntos”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 7

Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati reveló la insólita postura que habría tomado la FPF para no renovar a Ricardo Gareca: “Es caro y tampoco es la gran maravilla”

André Carrillo reveló todos los berrinches que le hizo a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era insoportable”

Néstor Gorosito explotó por rumores de Piero Cari en Bayer Leverkusen, y le dedicó un valioso consejo: “Terminen con mentiras”

Dónde ver Italia vs Turquía EN VIVO HOY: canal TV online de la final del Mundial Femenino de Vóley 2025