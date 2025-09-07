Ignacio Buse no se desenfoca pese a la obtención del Challenger de Sevilla: “La semana que viene hay que estar a full de nuevo”

Ignacio Buse celebró su segundo título como profesional en el circuito secundario. - Crédito: Difusión

Ignacio Buse sigue creciendo a raudales. En la tierra batida del Real Club Tenis Betis, el máximo exponente actual del tenis peruano levantó su segundo título como profesional luego de llevarse por delante al argentino Genaro Olivieri en tres sets consecutivos (6-3, 3-6 y 6-3).

No hubo manera de que el contrincante sacara del juego al ‘Colorado’ pese al impresionante esfuerzo desplegado en cada manga. Al final, la grata revelación de la raqueta peruana se afianzó correctamente en suelo ibérico para levantar, entre vítores y elogios, el Challenger de Sevilla.

Ignacio Buse saludando a Genaro Olivieri. - Crédito: Copa Sevilla

No es menos cierto que la consecución de este logro debe llenar de entusiasmo a ‘Nacho’ Buse, puesto que pone en evidencia su impresionante alza en cuestión de meses. Sin embargo, el peruano quiere dar muy rápido vuelta a la página para centrarse en un nuevo objetivo, que implica la defensa de la patria: su participación en la Copa Davis.

“Es una sensación única, después de tanto trabajo y tanto sacrificio, poder disfrutar de esta gran victoria hoy dice mucho. Ese sentimiento de superación, al lograr esto es felicidad absoluta, quiero disfrutar de este título, pero la semana que viene hay que estar a full de nuevo”, declaró Buse a los medios de comunicación tras su coronación.

Ignacio Buse conquista el Challenger de Sevilla y alcanza el mejor ranking de su carrera. | X / @PeruanoTenis

En junio pasado, el ‘Colorado’ había refrendado su progresión como la cara del tenis en Perú al conseguir su primer reconocimiento en Heilbronn, Alemania. Ahora, con 21 años, ha anotado su nombre en la pizarra del prestigioso torneo como el segundo peruano detrás de Luis Horna (2003), su actual capitán en el bloque nacional en la Copa Davis.

“Uno quiere venir y ganar el torneo. pero la clave es no adelantarse al futuro. Hoy me costó más pero estoy muy contento de que en el tercer set pude gestionar las emociones y estoy contento de hacerlo bien”, afirmó ‘Nacho’.

Ignacio Buse acompañado de su entrenador Juan Lizariturry (izq.) y preparador físico Daniel Cardeñoso (der.). - Crédito: Difusión

Reto próximo: Copa Davis

La selección peruana de tenis se alista para recibir a Portugal en Lima los días 12 y 13 de septiembre de 2025, en una serie por el Grupo Mundial I que definirá al clasificado a las Qualifiers 2026. Tras una sólida victoria por 4‑0 ante Líbano en El Cairo, que aseguró su permanencia en el Grupo Mundial I, Perú llega con confianza y juventud.

Ignacio Buse asume el rol de máxima figura del equipo con madurez y liderazgo: obtuvo el primer punto frente a Líbano y fue clave tanto en singles como en dobles. Tendrá como compañero de bloque a Juan Pablo Varillas, cuyo estado de forma se ha recuperado notablemente, aunque sigue en deuda su nivel.

Más allá de la derrota ante Ben Shelton, el tenista peruano demostró por qué llegó hasta esta instancia final del Grand Slam. (Video: ESPN)

‘Nacho’ llega con el rendimiento a tope a partir de su desempeño reciente en el circuito Challenger de Sevilla, donde se proclamó campeón. Además, gracias a ese desempeño ha quedado cerca de enclavarse en el top-100 ATP.

El enfrentamiento contra Portugal, con figuras dentro del top 100 y rival fuerte, representa un desafío mayúsculo para el equipo peruano, que buscará capitalizar el apoyo de su público en casa y el empuje de su nueva raqueta número uno.