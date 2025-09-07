“Ignacio Buse destrozó a la Armada Española”: prensa europea se rinde al ‘Colorado’ tras eliminar a cuatro locales y campeonar en Sevilla

Ignacio Buse levantó el giraldillo, el trofeo de la Copa Sevilla en honor al Giraldo de Sevilla, una escultura en Andalucía. Crédito: Copa Sevilla.

Tras dos horas y 15 minutos de intensa batalla, Ignacio Buse se erigió como el flamante campeón del Challenger 125 de Sevilla. El tenista peruano no solo se hizo con su segundo torneo en esta categoría —ambos este 2025—, sino que desde lunes estará ubicado en el #112 del ranking ATP, su mejor posición desde que irrumpió en el circuito en 2023.

Con apenas 21 años, Buse se ha consolidado como el representante máximo del tenis peruano. Su paso por el polvo de ladrillo del Real Club de Tenis Betis sorprendió a los asistentes de la cancha principal. La prensa local destacó el recorrido del limeño: apeó a cuatro locales en fila para medirse en la final ante el argentino.

El verdugo Buse sacó de carrera en primera ronda a Bernabé Zapata Miralles, quien recibió una invitación de la organización. En octavos, mandó a casa a Pablo Llamas. Por si fuera poco, despachó a Carlos Taberner, segundo mejor preclasificado. Los tres sin ceder sets. Por un lugar en la final, Daniel Mérida se presentó como un rival de fuste, pero el ‘Colo’ dio vuelta al envite.

Ignacio Buse conquista el Challenger de Sevilla y alcanza el mejor ranking de su carrera. | X / @PeruanoTenis

Ningún deportista ibérico pudo con el alto rendimiento de Buse Acurio. El Diario de Sevilla no pasó por agua tibia las derrotas de los locales y exaltó al peruano. “Buse, además, fue el encargado de destrozar a la Armada Española en el torneo hispalense, eliminando a cuatro representantes nacionales, el último de ellos Dani Mérida en semifinales”, destacó el medio de la capital andaluza.

Las páginas oficiales del torneo también se rindieron al tenis de Buse. A través de sus redes sociales, la Copa Sevilla celebró el título de ‘Nacho’. “CAMPEOOOOOON” y resumiendo: “Una final que es el colofón a una semana increíble en el torneo”, compartieron luego que Buse levante el giraldillo —trofeo en honor a la escultura de forma femenina que corona la Giralda de Sevilla—.

“Sensación única” y los ojos puestos en la Davis

Buse conversó con los medios oficiales de la Copa Sevilla y señaló que exhibir el giraldillo en sus vitrinas será “una sensación única”. Ignacio Marcel —1.83 m de estatura— sintetizó el arduo trabajo para conseguir el título en “un sentimiento de autosuperación” y no oculto su emoción: “es felicidad absoluta”.

En esa línea, menguó las aguas de las celebraciones de su exultante torneo para ocupar su atención en la llave por Copa Davis ante Portugal. “Quiero disfrutar de este título, pero la semana que viene hay que estar a full de nuevo”, aseguró.

Ignacio Buse, totalmente distendido tras dos horas y 15 minutos de intenso juego con el argentino Genaro Olivieri. Crédito: Copa Sevilla

Acerca de la lesión que pudo sacarlo de competencia en la final, expresó que fue solo un susto. “En ese momento no sentía mucho dolor, porque estaba en caliente. Pero veré cómo reacciono. Yo creo que estoy bien. Con un par de días estaré perfecto. Ahora en la Copa Davis voy a estar al 100% para representar al Perú”, sumó.

Cada vez más cerca al Top 100

El 2025 de Ignacio Buse quedará marcado como el año en que ganó dos títulos Challenger, debutó en la primera ronda de un Grand Slam tras superar los clasificatorias y alcanzó las semifinales de un torneo ATP. El año puede ser coronado con una alegría colectiva por Copa Davis y una individual: ingresar al Top 100.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

¿Qué tan lejos está de acceder a este selecto grupo? Veamos. ‘Nacho’ defiende solo 25 puntos en lo que resta del curso. 82 puntos lo separan del Top 100. No resulta descabellado si mantiene el ritmo y consistencia de los últimos meses. Actualmente, es número 112, su mejor ranking hasta ahora.

El último peruano en ingresar a esta selecta lista fue Juan Pablo Varillas. En 2022, el peruano se destacó en el ATP 250 de Gstaad, donde venció a figuras como Lorenzo Sonego (60°) y Roberto Bautista Agust (19°). Su rendimiento le valió que un peruano se instale entre los 100 mejores tenistas mundiales luego de 13 años —Horna en el 2009—.