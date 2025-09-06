Campeón peruano en España: Ignacio Buse se coronó en el Challenger de Sevilla y alcanza mejor ranking de su carrera

Ignacio Buse conquista el Challenger de Sevilla y alcanza el mejor ranking de su carrera. | X / @PeruanoTenis

El máximo exponente del tenis nacional ha refrendado este rótulo tras hacerse con el Challenger 125 de Sevilla. En el polvo de ladrillo andaluz, Ignacio Buse impuso condiciones ante el argentino Genaro Alberto Olivieri (#259) con parciales 6-3, 3-6 y 6-3 en dos horas y 15 minutos y celebró su segundo título Challenger de su carrera. Lo ha conseguido en un 2025 que se ha erigido como su temporada más sobresaliente a sus cortos 21 años.

El limeño recorrió con pericia cada centímetro de la cancha para doblegar al nacido en Bragado hace 27 años. Era la primera vez que se medían y el deportista nacional respondió con convicción y sobriedad en los momentos adversos. Al frente no tenía un rival nada fácil, pero el ‘Colorado’ terminó celebrando y ovacionado por los asistentes a la cancha principal del Real Club de Tenis Betis.

No le sientan bien los cotejos ante peruanos para el ‘gaucho’. En el amanecer de agosto, Gonzalo Bueno se quedó con el Challenger de Liberec, en República Checa, tras vencerlo en la final. Pero la Copa Sevilla fue otra historia, pese al mismo desenlace.

El peruano conquistó su segundo título Challenger de su carrera en la tierra batida de la Copa Sevilla. Crédito: Challenger Tour/TV

Ambos esperaban las devoluciones desde el fondo de la cancha. Los sudamericanos se dieron cuenta y optaron por atacarse con los ‘drop shots’. A ‘Nacho’ le salió la mejor jugada y el recurso fue vital para hacerse con el primer parcial.

En la segunda manga, el peruano resbaló y cuando estaba 4-3/40-30 abajo, su rival quebró y confirmó la rotura con su siguiente servicio. Con la cuenta igualada, ‘Nacho’ recibió atención médica y encendió las alarmas, que las apagó inmediatamente reincorporándose a la pista.

Cuando parecía que el problema físico estaba cerca de pasarle factura, asumió un momento que pudo significar un punto de inflexión: salvó el quiebre y se estrenó en el parcial defendiendo su servicio. Luego, llegó la hora de sacar ventaja, sostener y prepararse para definir el título. En el último juego, volvió a salvar un ‘break point’ y apeló a su quirúrgica derecha para un notable tiro ganador en la noche andaluza.

Ignacio Buse derrotó por sexta vez a un tenista dentro del Top 100 del ranking ATP. Crédito: Tenis al Máximo.

Su rival no calibró y la mandó fuera. Raqueta en los aires y él en la arcilla. Jugó un partido formidable para coronarse en la Copa Sevilla. La gente aplaudió su rendimiento y él retribuyó. La organización del torneo reprodujo una moderna edición del “será porque te amo” italiano y dejó todo listo para la premiación.

La página oficial de la competencia compartió a través de sus redes una emotiva imagen del ‘Colorado’ con los brazos extendidos y los ojos cerrados. “𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐍” y resumiendo: “Una final que es el colofón a una semana increíble de torneo”, sin dudas.

Cada vez más cerca al Top 100

El 2025 de Ignacio Buse quedará marcado como el año en que ganó dos títulos Challenger, debutó en la primera ronda de un Grand Slam tras superar los clasificatorias y alcanzó las semifinales de un torneo ATP. El año puede ser coronado con una alegría colectiva por Copa Davis y una individual: ingresar al Top 100.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

¿Qué tan lejos está de acceder a este selecto grupo? Veamos. ‘Nacho’ defiende solo 25 puntos en lo que resta del curso. 82 puntos lo separan del Top 100. No resulta descabellado si mantiene el ritmo y consistencia de los últimos meses. Actualmente es número 112, su mejor ranking hasta ahora.

El último peruano en ingresar a esta selecta lista fue Juan Pablo Varillas. En 2022, el peruano se destacó en el ATP 250 de Gstaad, donde venció a figuras como Lorenzo Sonego (60°) y Roberto Bautista Agust (19°). Su rendimiento le valió que un peruano se instale entre los 100 mejores tenistas mundiales luego de 13 años —Horna en el 2009—.