Néstor Gorosito explotó por rumores de Piero Cari en Bayer Leverkusen, y le dedicó un valioso consejo: “Terminen con mentiras”

La aparición de Piero Cari en el fútbol profesional ha sido sorprendete para propios y extraños. Y es que se trataba de un jugador que nadie tenía rastreado y Néstor Gorosito le permitió competir en el plantel de Primera División de Alianza Lima con 17 años desde inicios de la temporada. Su buen rendimiento no ha pasado desapercibido e incluso su nombre estaría en la mira de Bayer Leverkusen. En ese sentido, Néstor Gorosito explotó por estos rumores y le dedicó un valioso consejo.

"¿Cómo cuidar a Piero Cari? Principalmente que terminen con mentiras. En el caso especial de Piero, pero para todos. Jugó medio partido y que lo quiere Bayer Leverkusen, Real Madrid... Que terminen con eso, que ya va a llegar el momento que lo vendan", dijo en primera instancia en diálogo con ‘Alianza Lima TV’.

Ahí fue cuando ‘Pipo’ le dedicó unas palabras a su entorno más cercano, considerando que el mediocampista será clave para la selección peruana en el futuro. “¿Consejo? Que la familia mantenga los pies en la tierra, que Piero va a jugar en el exterior y en Europa tranquilamente, y va a jugar en la selección por 15 años", precisó.

El juvenil Piero Cari ha tenido una gran irrupción en Alianza Lima, por encima del fichaje estrella, Pablo Ceppelini. - créditos: Alianza Lima

¿Cómo nacieron estos rumores? En el programa ‘Al Ángulo’, Diego Penny manifestó que el scout para Latinoamérica de Bayer Leverkusen, Dieter Schreiber, es peruano y viene siguiendo la evolución de Piero Cari. Esta información fue corroborada posteriormente por el comentarista Diego Rebagliati.

Néstor Gorosito sobre el manejo de los juveniles en Alianza Lima

Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, descartó la idea de incluir jugadores juveniles por simple obligación. Señaló que los jóvenes reciben oportunidades cuando demuestran que pueden aportar al equipo y se ganan ese lugar día a día. Explicó que su cuerpo técnico brinda herramientas y acompañamiento, pero exige preparación y méritos antes de darles minutos.

Sobre el caso de Piero Cari, que ya fue convocado a la selección peruana, el DT de 61 años sostuvo que debe continuar sumando partidos para no frenar su evolución. Agregó que, si el volante baja el nivel, otro juvenil tomará su lugar siempre bajo el principio de rendimiento y merecimiento. Además, remarcó que en el club ‘blanquiazul’ prima la responsabilidad compartida y que cada joven debe entender que una carrera se define por la constancia, no por un solo partido.

Gorosito recalcó que ningún técnico elige a un jugador sin condiciones solo para cumplir con una cuota o por presión externa. El objetivo es poner siempre a quienes mejor se desempeñan, manteniendo una gestión transparente y orientada al desarrollo integral de los juveniles.

Carlos Gómez, Nicolás Amasifuén y Jhoao Velásquez, 'potrillos' de Alianza Lima, estuvieron en el empate con Sao Paulo en Brasil por Copa Libertadores 2025.

Néstor Gorosito sobre su labor en Alianza Lima

Néstor Gorosito subrayó que el vínculo con los jugadores de Alianza Lima se basa en relaciones humanas sólidas y empatía. Explicó que no trabaja solo, sino como parte de un cuerpo técnico en el que cada integrante cumple un papel relevante. La conexión con el plantel surge de valorar la colaboración y la comunicación constante entre todos los involucrados.

‘Pipo’ aseguró que una de las claves para liderar es hacer que lo difícil parezca fácil, como ocurre con las grandes figuras en el deporte. Considera fundamental prestar atención a los pequeños detalles que, aunque parezcan simples, exigen trabajo y dedicación. Añadió que el verdadero liderazgo requiere identificar con quién potenciar a cada jugador y construir sociedades dentro del campo.

El entrenador remarcó que la gestión de grupo nunca depende de una sola faceta, sino que implica una combinación de factores. La selección de jugadores jóvenes, como sucedió con Piero Cari, responde a decisiones colectivas y a una visión integral que prioriza tanto el rendimiento como el crecimiento individual y grupal.

