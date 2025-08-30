Perú Deportes

Diego Rebagliati destacó convocatoria de Piero Cari a la selección peruana y opinó sobre su venta a Europa: “Es el proyecto más completo”

El comentarista deportivo se refirió al reciente llamado del jugador de Alianza Lima a la ‘bicolor’ con apenas 18 años. Además, habló del seguimiento que viene recibiendo de Bayer Leverkusen

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El comentarista deportivo, además, opinó de la posible venta del jugador de Alianza Lima. (Los R3BA)

La convocatoria de Piero Cari, volante de Alianza Lima, a la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 marca un nuevo capítulo para el fútbol local. Este viernes 29 de agosto, se confirmó que el joven mediocampista viajará el fin de semana junto a la delegación nacional rumbo a Montevideo, donde se integrarán los jugadores que militan en el extranjero.

La presencia del futbolista ‘blanquiazul’ representa un avance significativo en el proceso de recambio generacional que impulsa el comando técnico encabezado por Óscar Ibáñez. Aunque todavía no está asegurado que Cari debute ante Uruguay el próximo jueves, la decisión de convocarlo refleja la importancia que la federación otorga a la proyección de nuevos talentos en la selección absoluta. En las últimas semanas, la expectativa creció entre hinchas y medios, consolidando al ‘potrillo’ como una de las principales apuestas del momento para nutrir el mediocampo nacional.

El comentarista deportivo Diego Rebagliati analizó la noticia en su programa de Youtube ‘Los R3BA’, reconociendo la predilección del técnico peruano por el joven mediocampista y sus características diferenciadoras en una zona del campo históricamente disputada. “Se sabía que a Ibáñez le gustaba mucho, va en lugar del ‘Orejas’. Tiene algo que es bien interesante que en los últimos 25 o 30 metros es muy vertical, no le tiene miedo al área, patea desde fuera del área además, y cuando ha entrado en los partidos, lo ha hecho con mucha personalidad, ante São Paulo, con Talleres, el mismo partido con Gremio, que casi hace el gol”, expresó.

En su análisis, Rebagliati enfatizó el físico, la personalidad competitiva y la proyección del mediocampista en comparación con otros jóvenes talentos peruanos. “Es de los proyectos más interesantes que ha aparecido y más completos, porque no es chiquitito. Aparece (Joao) Grimaldo, es chiquito. Aparece Maxloren (Castro) es chiquito. Aparece Ian (Wisdom) es chiquito”, detalló.

Piero Cari en el radar de Bayer Leverkusen

Más allá del ámbito local, la figura de Piero Cari también empieza a resonar fuera del continente. Durante la última semana, medios especializados y portales deportivos destacaron el interés del Bayer Leverkusen de Alemania en el joven futbolista.

Según el exarquero y comentarista Diego Penny, el seguimiento no es casual ni anónimo. “Nosotros tenemos a un compatriota, Dieter Schreiber, que trabaja en el Bayer Leverkusen como scout en Latinoamérica y que incluso se sentaba con Xabi Alonso, ex DT del club. El representante de Cari, a inicios de año, estuvo en Europa llevando la información y hoy Cari está siendo seguido por equipos europeos. Por eso lo del Leverkusen no es humo, es verdad. Dieter también está atento a los chicos que salen en el Perú”, explicó.

El exarquero habló de la posible salida del volante de Alianza Lima. (Movistar Deportes)

Este contexto plantea una disyuntiva clave para el crecimiento de Cari. Consultado por el interés internacional, Diego Rebagliati realizó una reflexión sobre los pasos que debe considerar el jugador y su entorno en caso se materialice una oferta concreta desde el exterior. “Acá viene la otra pregunta, ¿Conviene que se vaya ahora o que se consolide en Alianza, juegue dos Copa Libertadores, que se vaya como se fue Farfán? Es clave cuál es el proyecto del club que te compra, porque si es solo un negocio con el director deportivo o con solo el director técnico, cuando digo un negocio, lo de digo en términos de quién es el que te está pidiendo. No es que solo tengas una buena relación con el técnico, el técnico puede durar tres fechas”.

