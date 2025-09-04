Piero Cari, excluido: quedó fuera de la nómina del Perú vs Uruguay por la fecha 17° de las Eliminatorias 2026

Piero Cari no entró en los planes para el duelo contra Uruguay, en Montevideo. - Crédito: FPF

Decisión incomprensible de Óscar Ibáñez a horas de desarrollarse el Perú vs Uruguay, válido por la jornada 17° de las Eliminatorias CONMEBOL 2026. El interino ha dejado a un lado a Piero Cari, recortándolo de la nómina oficial que se presentará en el estadio Centenario, en la ciudad de Montevideo.

La controversial determinación, aparentemente, responde a una intención de abroquelarse con un grupo de experimentados que cuenta con mayor rodaje en Perú durante el circuito mundialista. Otra razón que obedecería a esta medida es que Cari aún no está en pleno estado de forma.

La joven promesa de Alianza Lima, de 18 años recién cumplidos, inicialmente se integró a la selección peruana en calidad de sparring (U18). Sin embargo, frente a otras ausencias claves —como las de Edison Flores y Alex Valera—, Óscar Ibáñez se decantó por promoverlo al plantel principal que se desplazó desde Lima hacia Montevideo.

“De verdad que es un sentimiento muy grande entrenar con la ‘Bicolor’. Es muy especial representar esta camiseta que tengo puesta. Me siento muy orgulloso y feliz”, expresó el desenfadado futbolista oriundo de Tacna en declaraciones ofrecidas al canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Conocida la orden del seleccionador de Perú, Piero Cari se dispondrá a despedirse, brevemente, de sus compañeros de equipo para instalarse en una de las gradas del estadio Centenario. Allí, acompañado de los otros excluidos —Matías Lazo, Renato Tapia y Andy Polo— seguirá con suma atención el desarrollo de las acciones.

Lo que queda saber es si Cari está contemplado para el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas 2026 contra Paraguay, en el estadio Nacional de Lima. Dependerá mucho que llegue al 100% físicamente sin presentar problemas musculares / óseos. La última palabra deberá emitirla un Óscar Ibáñez que seguirá en la banca hasta finales de año.

Inesperada aparición

Piero Cari empezó la temporada como un futbolista de las divisiones menores de Alianza Lima, con exactitud para el bloque de la categoría U18. Su vida, sin embargo, cambió radicalmente cuando el entrenador Néstor Gorosito fue testigo de su talento y habilidad en un entrenamiento diario en EGB.

El profesional argentino, de 60 años, preguntó entre las autoridades quién era ese creativo muchacho y sin pensarlo dos veces exigió su inclusión en la planificación profesional. Y con su venia se integró pronto al plantel, teniendo pista en Liga 1 2025, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

