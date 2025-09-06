Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas.

Este sábado 6 de setiembre se llevarán a cabo las semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025, que se viene disputando en la ciudad de Bangkok, Tailandia. Las cuatro mejores selecciones del planeta buscarán su boleto a la tan ansiada final, donde sí o sí habrá un nuevo campeón tras la eliminación de Serbia en octavos de final.

Desde muy temprano, a horas de la madrugada de Perú, comenzarán los choques por esta etapa del máximo torneo de la FIVB. Primero, Japón y Turquía protagonizarán una final adelantada, que promete extenderse hasta el quinto set y poner de pie a todos los asistentes en el coliseo.

El cuadro japonés viene de eliminar a Países Bajos en un cotejo que se definió en el quinto y último parcial. La remontada de las asiáticas fue sensacional, ya que comenzó perdiendo el primer juego, pero consiguió darle vuelta en los sets finales con una brillante actuación de Yukiko Wada.

Las turcas, por su parte, no tuvieron muchos problemas para dejar en el camino a Estados Unidos. Los sets quedaron de la siguiente manera: 14-25, 25-22, 14-25 y 23-25. Esto ratificó su gran presente y su papel de candidatas al título del Mundial de Vóley en esta edición.

Japón avanzó a semifinales tras vencer a Países Bajos en un partidazo.

El otro choque será protagonizado por Brasil e Italia, que tranquilamente podría ser la final también. Las sudamericanas han demostrado su solidez en este campeonato y eliminaron a Francia con un marcador abultado: 3-0. Las brasileras no regalaron ningún set a las europeas, con sus estrellas Gabi y Julia.

Ahora, la selección ‘verdeamarela’ se medirá con otro conjunto del ‘Viejo Continente’. Las italianas también aplastaron a Polonia por un 3-0. Los parciales terminaron así: 25-17, 25-21 y 25-18. Lo que demuestra la superioridad marcada ante las polacas. Paola Egonu será la jugadora a seguir en esta semifinal.

Las brasileñas se impusieron con categoría a las francesas y se metieron a semifinales. (Volleyball World)

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025

Sábado 6 de septiembre

Japón vs Turquía: 03:30 horas

Italia vs Brasil: 07:30 horas

Dónde ver las semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025

Las semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025 se podrán ver en Perú a través de Latina Televisión en sus frecuencias 2 y 702 en alta definición. La transmisión también estará habilitada por streaming en su sitio web. Para el resto de Latinoamérica, DirecTV Sports ofrecerá la cobertura de todos los partidos como señal oficial del torneo.

En cuanto a plataformas digitales, los seguidores podrán acceder a los encuentros mediante DGO o suscribirse a VBTV, el servicio oficial de la FIVB, que incluye partidos en vivo, repeticiones e entrevistas por 9,99 dólares mensuales. Las cuentas de redes sociales de la FIVB ofrecerán actualizaciones, estadísticas y los momentos destacados de la competencia.

Infobae Perú reportará todos los pormenores de la etapa decisiva, con información sobre resultados, campeones, subcampeones, el tercer puesto y otros datos relevantes.

Latina TV pasará las dos semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025.

Cuándo se jugará la final del Mundial Femenino de Vóley 2025

La final está programada para el domingo 7 de setiembre a las 7:30 horas de Perú. Mientras que el partido por el tercer lugar se disputará ese mismo día, pero un poco antes, exactamente a las 3:30 horas de Perú.