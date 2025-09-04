Perú Deportes

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Brasil, Italia, Japón y Turquía siguen en carrera y ahora lucharán por un lugar rumbo a la medalla mundialista. Conoce los detalles de los vibrantes encuentros

Grace Nole Alcántara

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025. (Créditos: Puro Vóley)

El Campeonato Mundial Femenino de Vóley 2025 está llegando a su etapa final y pronto se conocerá al campeón que alcanzará la gloria. Se definió a los cuatro mejores equipos del mundo tras una intensa etapa de cuartos de final: Brasil, Italia, Japón y Turquía siguen en carrera por la medalla de oro.

Las italianas fueron contundentes contra Polonia y resolvió la llave en tres sets, sumando su cuarta presencia consecutiva entre los cuatro mejores del certamen. El equipo italiano mantiene una racha invicta de 34 partidos y se presenta como uno de los favoritos, condición reflejada en los títulos recientes de la Liga de Naciones y la medalla de oro olímpica.

Las ‘niponas’ derrotaron a Países Bajos en un vibrante duelo que se definió en cinco sets, lo que marcó su regreso a una semifinal mundialista después de quince años. Y ahora se enfrentarán a las turcas, que eliminó a Estados Unidos en cuartos de final, un choque que será de pronóstico reservado.

Por su lado, el ‘Scratch’ superó a Francia por tres sets a cero y la dejó fuera de competencia. La selección sudamericana sigue en la búsqueda de su primer oro mundial, tras obtener cuatro veces la medalla de plata en ediciones anteriores.

Su próximo reto será contra las italianas en un duelo que reunirá a dos potencias del voleibol actual con historial exitoso a nivel internacional. Este es uno de los enfrentamientos más esperados del torneo internacional.

Con estos encuentros, la competición se acerca a su desenlace, poniendo frente a frente a algunos de los combinados más exitosos del voleibol femenino mundial.

Programación de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025

Sábado 6 de septiembre

  • Japón vs Turquía: 03:30 horas
  • Italia vs Brasil: 07:30 horas

Programación de la final y tercer puesto

Domingo 7 de septiembre

  • Partido por el tercer lugar: 03:30 horas
  • Final del Mundial Femenino de Vóley 2025: 07:30 horas
Se definieron las llaves de las semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025

Dónde ver las semifinales y final del Mundial de Vóley Femenino 2025

Las semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025 llegará a los hogares peruanos a través de Latina Televisión por medio de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible vía streaming por su página web. Y para toda Latinoamérica estará disponible por DirecTV Sports, señal oficial de la competición que ofrece todos los encuentros.

Asímismo, la opción digital estará disponible por DGO o suscribirse a VBTV, la plataforma oficial de la FIVB. Esta última ofrece todos los partidos en directo, repeticiones y entrevistas por 9,99 dólares al mes. Las redes sociales de la FIVB brindan actualizaciones, estadísticas y los mejores momentos del torneo.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la etapa final de la cita mundialista con resultados, datos del campeón, subcampeón, tercer lugar, y mucho más.

Resultados de cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025

  • Países Bajos 2-3 Japón: 25-20, 20-25, 25-22, 22-25 y 12-15
  • Italia 3-0 Polonia: 25-17, 25-21 y 25-18
  • Estados Unidos 1-3 Turquía: 14-25, 25-22, 14-25 y 23-25
  • Brasil 3-0 Francia: 27-25, 33-31 y 25-19

