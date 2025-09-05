Perú Deportes

Yoshimar Yotún se alteró por consulta relacionada a salida de los referentes en selección peruana: “¿Paolo Guerrero dijo que se retiraba?"

El experimentado mediocentro fue el único que dio la cara al finalizar el bochornoso partido que consumó la eliminación de la ‘bicolor’ en las Clasificatorias Sudamericanas 2026

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El mediocampista analizó la dura derrota y dejó sentidas palabras sobre el futuro. (Video: Movistar Deportes)

Yoshimar Yotún ha sido el único futbolista de la selección peruana que ha dado la cara después de la bochornosa goleada encajada a manos de Uruguay (3-0), en el estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, que configuró la eliminación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 a falta de una jornada para la conclusión.

Portando la cinta de capitán, en su partido 124 representando a Perú, el popular ‘Yoshi’ atendió a los medios de comunicación nacionales, a pie de cancha, para referirse al accidentado proceso del que formó parte en situaciones puntuales a raíz de una terrible lesión que lo alejó de los gramados por más de un año.

No obstante, en una pregunta relacionada al punto de quiebre para el relevo generacional se alteró: “¿Paolo dijo que ya se retiraba? Sí, creo que dijo que se retiraba en estas dos últimas fechas. Lamentablemente, tuvo una lesión y hubiera sido hermoso retirarse en el estadio Nacional lleno. Hay que seguir trabajando, es la única manera para poder sacar esto adelante”.

Ya ubicado netamente en lo acontecido en el campo, Yoshimar Yotún expresó su descontento. “Es un momento difícil, la verdad. Porque venimos a hacer todo lo posible, pero nos encontramos con una selección bastante fuerte", dijo afligido el veterano volante.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

“Hay que seguir trabajando, lo importante es que hay que rescatar que el equipo se dio íntegro, que jugaron varios chicos que de seguro estarán muchísimos años en la selección. Nos vamos tristes, porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo en la cancha”, continuó.

“Todo es difícil, porque no esperábamos estos tres goles. Creo que el equipo por momentos jugó bastante bien, pero enfrentamos a una selección complicada, que hoy celebra su pase al Mundial. Hay que seguir trabajando”, sumó Yoshimar.

Confianza en el futuro

Aunque la selección peruana ha dicho adiós a la búsqueda del pasaje a la próxima edición del Mundial 2026, luego de un rendimiento deplorable con tres entrenadores distintos, Yotún ha querido destacar la presencia y entrega de los nuevos valores integrados en la recta final del proceso. Confía que su aporte sea importante con el avance del tiempo.

“Muy bien, porque es un momento complicado, no es fácil para los que no tienen tanto recorrido en la selección. Creo que hicieron un gran partido, felicitarlos y hay que mirar hacia adelante. Hay muchas cosas positivas para lo que viene”, sostuvo.

El DT se refirió a la caída de la 'bicolor' en Montevideo y confesó de un mensaje para sus futbolistas. (Video: Movistar Deportes)

Además, el entusiasta capitán ha querido ponderar la gestión fugaz del técnico interino de Perú: “Creo que Ibáñez ha hecho un gran trabajo convocando a chicos bastante nuevos que van a tener la oportunidad de quedarse mucho tiempo en la selección”.

“Hay muchos chicos que tienen talento, la verdad que hay que seguir trabajando, la responsabilidad está en la selección. El único resultado que conozco es el trabajo. Ahora queda un partido en casa, tratar de terminarlo de la mejor manera y poder darle en esta última fecha una victoria a la gente”, manifestó Yoshimar Yotún.

