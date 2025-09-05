Perú Deportes

Golazo de Giorgian De Arrascaeta con fulminante remate en Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026

El volante de Flamengo le reventó el arco a Pedro Gallese y estiró la ventaja para la ‘celeste’ ante la ‘bicolor’ en el estadio Centenario

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Giorgian De Arrascaeta aumentó el marcador. (Video: Movistar Deportes)

La seleccción peruana se medía en condición de visitante contra Uruguay en un duelo correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Desde el principio, los dueños de casa se adueñaron del balón y lo transitaron de un lado a otro con la intención de abrir la defensa rival. Fue así como llegó la apertura del marcador para los ‘charrúas’ por intermedio de Rodrigo Aguirre. De pronto, apareció Giorgian De Arrascaeta con un fulminante disparo para estirar la cuenta.

Esta acción se llevó a cabo a los 58 minutos de la contienda. Joao Grimaldo no pudo prosperar por la banda derecha ante la firme posición de Joaquín Piquerez. De Arrascaeta tomó ese balón suelto y se apoyó en Rodrigo Bentancur, que descargó con el lateral izquierdo y este lo hizo con Facundo Pellistri.

El futbolista de Panathinaikos jugó en largo con Bentancur, que logró ganar una falta tras la presión de Luis Ramos. Piquerez jugó con el mediocampista de Tottenham, quien no tardó en tocar con Federico Valverde, que se abrió hacia el medio y cedió el balón para Guillermo Varela. El lateral derecho tocó con Pellistri, que descargó rápidamente con Valverde y este hizo lo mismo con Aguirre.

El autor del primer gol del partido abrió por la banda derecha con Varela, que mandó un peligroso centro que fue pivoteado por Aguirre para Giorgian De Arrascaeta, que apareció desde atrás y sacó un notable remate con la pierna derecha para ‘fusilar’ al portero peruano, Pedro Gallese, poniendo así el 2-0 a favor de Uruguay.

Secuencia del golazo de Giorgian
Secuencia del golazo de Giorgian De Arrascaeta en Perú vs Uruguay en Montevideo por Eliminatorias 2026.

La aportación de Giorgian De Arrascaeta en primer gol de Uruguay

A los 14 minutos del encuentro disputado en el estadio Centenario, Rodrigo Aguirre adelantó a Uruguay en el marcador frente a Perú. La anotación tuvo origen en una acción creada por Giorgian De Arrascaeta, quien lideró el avance ofensivo de la selección local. El ‘10′ de Flamengo superó la marca de Yoshimar Yotún para luego eludir a Kevin Quevedo mediante una gran maniobra individual, lo que le permitió ingresar al área del combinado patrio.

De Arrascaeta envió un centro preciso que encontró a Aguirre en posición ventajosa. El delantero ‘charrúa’ ganó el duelo aéreo ante la presencia de Renzo Garcés y Luis Advíncula, para conectar el balón de cabeza, estableciendo el 1-0 para los locales. La jugada expuso una descoordinación en la zaga de la ‘blanquirroja’, que no logró neutralizar la ofensiva ‘celeste’ ni controlar la presión impuesta desde el inicio por el equipo anfitrión.

Con potente cabezazo, puso el 1-0. (Video: Movistar Deportes)

NOTICIA EN DESARROLLO...

