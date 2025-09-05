La selección peruana vivió una de sus peores noches en los últimos años. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez cayó goleado 3-0 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo y se quedó sin chances matemáticas de asistir a la próxima edición de la Copa del Mundo a falta de una fecha para que finalicen las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Esta dolorosa derrota no solo afectó a los futbolistas e integrantes del comando técnico, sino también a los hinchas, quienes tenían la esperanza de al menos cerrar estas clasficatorias de buena manera y no como fue a lo largo de las 17 fechas con Juan Reynoso y Jorge Fossati al mando.

Exjugadores de la selección nacional, a la par, se mostraron afligidos por una nueva ausencia en el Mundial. Por ejemplo, en las últimas horas, se filtró un conmovedor video de Christian Cueva viendo por televisión cómo Perú quedaba fuera de la máxima cita de FIFA por segunda vez consecutiva. Este se viralizó rápidamente en redes sociales.

‘Cuevita’ estaba sentado en la cama de su habitación mientras veía la derrota de la ‘blanquirroja’ ante los uruguayos. En ese momento, los dirigidos por Ibáñez iban perdiendo 1-0 en el coloso ‘charrúa’ y el ‘10′ miraba con atención a sus excompañeros.

El clip no solo repercutió en territorio peruano, sino también en Ecuador, país en el que el ‘Cholito’ se destaca en Emelec. "Tristeza absoluta", posteó una cuenta de X como descripción al video del mediocampista nacional observando la eliminación de su selección.

Se filtró conmovedor video de Christian Cueva viendo a Perú quedar fuera del Mundial 2026 por televisión.

¿Por qué Christian Cueva no fue convocado a la selección peruana?

Ante la viralización de este video, muchos hinchas peruanos reclamaron a Christian Cueva en la selección, debido a que consideran que el ‘10′ de Emelec pudo aportar más que otros jugadores convocados como es el caso de Sergio Peña y el mismo Christofer Gonzales, que fue titular en la derrota ante Uruguay.

Lo cierto es que Óscar Ibáñez decidió no llamarlo para esta última fecha doble de Eliminatorias 2026, a pesar de su buen momento en el campeonato ecuatoriano, y hasta el momento no se ha conocido el verdadero motivo por el cual optó por no citarlo a un mundialista como el ‘Cholito’.

Se han gestado muchas versiones alrededor de este tema. Por ejemplo, la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez señaló que en la Videna no lo quieren a ‘Cuevita’ porque llama la atención de la prensa de espectáculos por sus diferentes problemas personales. "Incomoda un poco el que esté más ligado hoy a la farándula, jala mucha prensa de la farándula“.

El periodista deportivo elogió a 'Aladino' y habló el motivo por el cual no es llamado a la 'bicolor' por el exarquero. (Video: Radio Nacional)

Mientras que el relator Giancarlo Granda aseguró que existe una rencilla entre el técnico de la ‘bicolor’ y el futbolista desde su etapa en Cusco. “Ibáñez no lo convoca porque tiene un lío con Cueva de hace seis meses. Desde que estaba en Cienciano se pelearon y no se llevan bien”.

Bajo estas informaciones de ambos periodistas, se podría deducir que Christian Cueva no volverá a la selección peruana hasta que Óscar Ibáñez deje el puesto. La continuidad del exarquero en la FPF, hasta el momento, está pactada hasta los amistosos de noviembre.

Perú cierra su participación en Eliminatorias 2026

La selección peruana recibirá a Paraguay en el cierre de las clasificatorias sudamericanas. Este compromiso está pactado para el martes 9 de setiembre a las 18:30 horas de Perú en el estadio Nacional de Lima. La ‘albirroja’ llegará tras haber empatado 0-0 con Ecuador.