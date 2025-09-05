Pedro García señaló que Óscar Ibáñez no debe seguir como DT de Perú tras goleada ante Uruguay: “¿Algún jugador va a decir que se quede?"

El periodista deportivo se refirió a la permanecia del DT en la selección peruana luego de caer goleado ante Uruguay. (Pedro Responde)

La derrota por 3-0 sufrida por la selección peruana ante Uruguay en el estadio Centenario dejó a la ‘blanquirroja’ sin posibilidades matemáticas de llegar al Mundial. En este contexto, el periodista deportivo Pedro García dedicó un extenso análisis al rol de Óscar Ibáñez al frente del combinado nacional y puso en duda su continuidad de cara a los nuevos compromisos del ciclo.

En su intervención, García valoró el compromiso mostrado por el exarquero en circunstancias adversas: “A Ibáñez le aplaudo que haya aceptado el equipo, que haya puesto el pecho, la carita, y que en partidos anteriores como ante Ecuador en Lima, el partido ante Colombia en Barranquilla se plantó firme, le ganamos a Bolivia, Ibáñez con todo lo malo que ha hecho hizo más puntos que Fossati y Reynoso”, señaló en su programa ‘Pedro Responde’.

Sobre la permanencia del estratega nacional, el comentarista afirmó: “Ibáñez se va a quedar para los partidos amistosos dentro de poco, entonces el plan es que siga hasta cerrar el año, dudo mucho que ese plan se extienda a que continúe después, porque todo plan de confianza, necesita de un respaldo popular, necesita que la gente lo crea y el jugador cuando pierda, de repente ni lo dice, pero sospecha que necesita otra mano para rendir mejor”.

Pedro García señaló que Óscar Ibáñez debe irse de la selección peruana tras goleada ante Uruguay por Eliminatorias 2026.

El periodista insistió en que el apoyo de los jugadores a un entrenador depende del contexto: “El jugador no se casa con el técnico, el jugador puede darte el respaldo, ellos decían ‘qué bueno Ibáñez’ hasta ayer, ‘que bien que nos entrene’, aceptado, pero cuando comienza a perder, ponte que perdamos ante Paraguay, ¿crees que alguno va a decir que se quede el profe Ibáñez? No, entonces todo proceso de construcción necesita de un espacio de credibilidad, hablo de adentro del equipo, yo no sé si Ibáñez vaya a continuar”, puntualizó.

El revés ante Uruguay, para García, resultó contundente. “Más que la derrota, la goleada y más que la goleada, la forma en cómo fue el partido. Tú puedes perder 2-0 o 1-0 y hacer un buen partido, métele que Perú hizo de Rochet (arquero de Uruguay) la figura y pierde 2-0, te lo juro que diría no veamos el resultado sino el rendimiento. Si pierdes 3-0, te pasan por encima, te pudieron meter cuatro, ahí te digo que tenemos que hacer un cambio en la dirección técnica”.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

Perú cerrará su participación ante Paraguay

Tras quedar sin chances de acceder siquiera al repechaje, la selección peruana prepara su despedida de las clasificatorias recibiendo a Paraguay. El partido, programado para el martes 9 de septiembre a las 18:30 horas en el estadio Nacional de Lima, marcará el último compromiso oficial de los dirigidos por Óscar Ibáñez este año. La ‘albirroja’, por su parte, llega al duelo procedente de un empate frente a Ecuador.

En la reciente jornada ante Uruguay, Perú recibió el primer gol por intermedio de Rodrigo Aguirre a los 14 minutos de juego. La diferencia se incrementó tras el descanso, con anotaciones de Giorgian De Arrascaeta a los 58 minutos y Federico Viñas poco después, configurando el 3-0 definitivo en Montevideo. Ni las modificaciones tácticas ni los cambios en la ofensiva lograron revertir la tendencia de un cotejo claramente desfavorable a la visita.