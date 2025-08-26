Se filtró la razón de la ausencia de Christian Cueva en la selección peruana: “No lo quieren porque jala mucha prensa de farándula”

'Aladino' no fue llamado para los partidos de Perú ante Uruguay y Paraguay. (Estudio Fútbol)

La ausencia de Christian Cueva en la nueva convocatoria de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 despertó preguntas entre la afición y el entorno futbolístico nacional. El mediocampista de 32 años no habría sido considerado por razones ajenas al aspecto deportivo, a pesar de su reciente recuperación futbolística en el Emelec de Ecuador.

La periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, durante la emisión de su programa de Youtube ‘Estudio Fútbol’, reveló que la decisión de Óscar Ibáñez y su comando técnico obedece a cuestiones de imagen, más que a criterios exclusivamente futbolísticos. “Lo de Cueva, la no convocatoria de Cueva tiene que ver porque el entorno de la selección no lo quiere a Christian porque jala mucha prensa de farándula. A eso se debe su no convocatoria. Incomoda un poco el que esté más ligado hoy a la farándula, jala mucha prensa de la farándula”, señaló.

En el mismo podcast, la periodista Carolina Salvatore profundizó sobre si esta decisión provino directamente del entrenador o del grupo de jugadores de la selección. Rodríguez matizó: “Acá me dicen el entorno de la selección, me imagino que debe ser el comando técnico, jugadores no sé, pero debe de ser el comando técnico”. La comunicadora argentina añadió que “Óscar Ibáñez no lo quiere, cuando estaba en Cienciano, Cueva estaba en una buena versión, no lo llamó, llamó a otros jugadores que no tenían ni minutos, no lo quieren, es un buen fundamento para no llevarlo porque tiene el escándalo en Ecuador”.

Se filtró la razón de la ausencia de Christian Cueva en la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026.

Christian Cueva había recibido carta de reserva de la selección peruana

El regreso de Christian Cueva a la Videna estuvo muy cerca de concretarse. La periodista deportiva ecuatoriana Majo Gavilanes anunció en su cuenta de X la recepción de una carta de reserva para que el ‘Cholito’ forme de parte de la selección, lo que abrió la posibilidad de verlo retornar en la próxima fecha FIFA: “Hubo llamado de selección y Christian Cueva estaría convocado para la doble fecha de setiembre contra Uruguay y Paraguay respectivamente”, informó.

La última aparición oficial de Cueva con la selección se remonta al 30 de junio de 2024, en la Copa América ante Chile, cuando ingresó con el equipo dirigido por Jorge Fossati. Después de ese encuentro, las lesiones y la inestabilidad marcaron su temporada, abriendo espacio a la incertidumbre respecto a su futuro con la ‘blanquirroja’. La llegada de Óscar Ibáñez reforzó los requerimientos de orden fuera de la cancha y redujo las oportunidades para jugadores vinculados a elementos extrafutbolísticos.

Christian Cueva regresaría a la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026.

Cueva, involucrado en salida nocturna en Ecuador

Las razones extradeportivas se vinculan a una reciente polémica que asoció a Christian Cueva con una fiesta en Ecuador junto a jugadores del Emelec tras un triunfo por LigaPro 2025 ante Técnico Universitario. De acuerdo con el portal ecuatoriano ‘Expreso’, “vecinos de la urbanización Ciudad Celeste, en la vía a Samborondón, denuncian que un grupo de jugadores del Bombillo protagonizó una fiesta de casi 18 horas”. Aunque se mencionó la presencia del futbolista peruano, el propio peruano negó su participación y calificó la información como “falsa y dañina para su reputación”.

Las repercusiones hicieron que el club ecuatoriano publicara un comunicado oficial: “El Club Sport Emelec informa a la opinión pública que, debido a la información presentada por el Diario Extra y de acuerdo con la petición oficial solicitada por nuestro jugador Christian Cueva, el Club Sport Emelec procedió a abrir una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos. Cabe recalcar que como club no hemos recibido ninguna denuncia, imágenes o videos”. El mediocampista habilitó al equipo para iniciar acciones legales contra quienes lo señalaron sin sustento.

La drástica medida de Emelec con Christian Cueva

A pesar de las negativas formales y la defensa pública del jugador, la combinación de rumores, incidentes de índole social y la reincidencia mediática limitaron las opciones de Cueva para reinsertarse de inmediato en la selección. Según expone Infobae, la presión mediática que genera su figura y los antecedentes extrafutbolísticos impactaron en la evaluación final del comando técnico liderado por Óscar Ibáñez.