Óscar Ibáñez lamentó derrota ante Uruguay y reveló mensaje a jugadores de Perú por final de Eliminatorias 2026: “Se merecen la mejor foto”

El DT se refirió a la caída de la 'bicolor' en Montevideo y confesó de un mensaje para sus futbolistas. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana perdió en condición de visitante contra Uruguay en el marco de la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. El estadio Centenario fue el escenario de un duelo donde la ‘bicolor’ no pudo superar las adversidades y quedó oficialmente fuera de la cita mundialista. En ese sentido, Óscar Ibáñez lamentó la derrota del elenco nacional y reveló mensaje a sus jugadores por el cierre del proceso clasificatorio.

“Estoy con un dolor grande. Teníamos muchas expectativas en el partido, teníamos todavía la chance de pelear, necesitábamos ganar. Lamentablemente, los primeros 25 minutos no fueron buenos, nos apresuramos cuando teníamos la pelota en campo rival. Propio de eso, perdíamos el balón, nos atacaban muy rápido y nos costó salir; llegamos un par de veces con remates de media distancia, la más clara la de Yotún”, dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

El técnico reconoció también una leve mejoría en el complemento, aunque subrayó las limitaciones que el combinado patrio exhibió frente al conjunto ‘celeste’: “El segundo tiempo tratamos de tener más la pelota, lo intentamos; pero, por lo menos el tiempo que estamos (su comando técnico) fue un rival que no nos superó, los anteriores partidos sentimos que peleamos de igual a igual, hoy lo sufrimos. Solo agradecer a los jugadores por el esfuerzo que hicieron, no bajaron nunca los brazos. Duele perder porque intentaron, pero el rival nos superó en gran parte del partido”.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

Óscar Ibáñez sobre los nuevos jugadores jóvenes en la selección peruana

Una de las cuestiones centrales de la conferencia de Óscar Ibáñez giró en torno al proceso de recambio generacional que vive la selección peruana. “Fueron apareciendo algunos muchachos nuevos que han ido sumando partidos. Hoy debutó en la selección mayor y en Eliminatorias, Kenji Cabrera; algunos muchachos que volvían. Es parte del proceso, se da de manera natural, sin forzar nada, así que hay que ir paso a paso”, explicó, enfatizando que la inclusión de futbolistas jóvenes resulta una dinámica natural del proceso competitivo y parte del desafío de reconstruir la base del equipo pensando en ciclos futuros.

Ahí fue cuando el exarquero confesó el mensaje que les dijo a sus dirigidos: “Estas derrotas también enseñan, forman parte de la experiencia que van a ir adquiriendo algunos muchachos que recién se suman. Queda un partido y les dije a los muchachos que se merecen la mejor foto posible. El partido con Paraguay de local es una gran oportunidad para reconocimiento de algunos jugadores que dan todo y creo que la gente se los va a reconocer”, añadió.

Kenji Cabrera debutó oficialmente con Perú ante Uruguay en Montevideo por Eliminatorias 2026. - créditos: FPF

Sobre el acompañamiento de jugadores de trayectoria, destacó: “Son parte de los muchachos que vienen sumando partidos en Primera División, que vienen buscando un espacio. El tiempo que estamos nosotros, apoyados por los jugadores de experiencia, creo que han sido un apoyo importante. Se ha formado una forma de ser y hacer selección. Hoy era muy fácil bajar los brazos, no estar, pegar una patada, que expulsen a un jugador. No lo hicieron, mantuvieron la calma, siguieron insistiendo, pero hoy no alcanzó”.

Óscar Ibáñez sobre el apoyo del hincha a la selección peruana

En el cierre, el DT de 58 años valoró el respaldo de los hinchas hacia la selección peruana pese a los resultados adversos: “A la gente siempre agradecerle. El hincha de la selección apoya siempre, no deja de creer. Acompañaron al equipo en la concentración y al estadio. Como cierre de Eliminatoria, esperamos regalarle un triunfo en reconocimiento al apoyo que han tenido más allá de no haber podido clasificar. Los jugadores que tienen un tiempo en la selección también se lo merecen (el reconocimiento) por lo importante que son y por esta forma de hacer selección, que creo que es la correcta”.