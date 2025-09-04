‘Chicho’ Salas le responde a Jefferson Farfán tras polémica en Alianza Lima: “Confundió la amistad con el tema profesional”

El técnico peruano se refirió a la salida de Wilmer Aguirre de Alianza Lima. (L1 Max)

La controversia en Alianza Lima suma un nuevo capítulo luego de que Guillermo Salas rompiera el silencio respecto a las declaraciones de Jefferson Farfán, quien acusó públicamente al entrenador de no cumplir la promesa de mantener a Wilmer Aguirre en el club tras su retiro. El técnico peruano proporcionó su versión de los hechos y abordó los cuestionamientos hechos por su exdirigido.

“Fue viral, yo soy muy poco de estar en el tú a tú, y menos por la prensa o por los medios, a mí me gustan resolver mis temas personalmente, uno nunca tiene 100% la razón, uno se equivoca, pero trato siempre de seguir una línea, siempre me he mantenido por la misma línea, hay situaciones, gustos, deseos de compañeros que a veces no comparto, derivo la situación por ahí, como el caso de Farfán, que pasó un tema que él se retiraba del fútbol y quería que el ‘Zorro’ continuara en el club”, afirmó en ‘Hablemos de Max’.

De acuerdo a lo expresado por el extécnico de Alianza, la situación sobre la continuidad de Aguirre no dependía exclusivamente de su voluntad, ya que su permanencia en el cargo tampoco estaba garantizada ante los resultados del club. “Es diferente tener a Farfán amigo y yo en otra función como entrenador y Farfán como jugador ya casi retirado. A veces la gente se confunde, pienso que se confundió Jefferson, confundió la amistad con el tema profesional, tenía que tomar decisiones, estaba en una institución grande como Alianza Lima, tenía que tomar las mejores decisiones para la institución y no para ‘Chicho’, eso es lo que hice, a algunos les gusta y a otros no, se armó todo lo que se armó”.

'Chicho' Salas le responde a Jefferson Farfán por la polémica salida de Wilmer Aguirre de Alianza Lima.

En línea con su descargo, recalcó que nunca pudo asegurar la la permanencia del atacante peruano dado que su propio futuro en el club dependía de resultados deportivos: “Cómo voy a prometer algo si el que estaba no seguro era la cabeza, que era yo, lo que estaba claro en la institución es que si no campeonaba, no me quedaba. Cómo voy a prometer algo a alguien si todavía no estaba seguro, todo era paso a paso, el ‘Zorro’ en ese tiempo no tenía oportunidad, jugaba Hernán (Barcos), era el goleador, el ‘Zorro’ se estaba lesionando mucho, entonces son decisiones que uno como técnico tiene que tomar”.

Salas sostuvo además que su gestión priorizó el bienestar institucional y la competencia interna, factores que consideró determinantes en las decisiones de armado de plantel. “Nos salió bien porque ganamos el Apertura con nueva gente, armamos otro grupo, campeonamos en el Apertura 2023 habiendo perdido puntos por los temas de la televisión, con Cristal perdimos tres puntos sin jugarlos, me dijeron que lo íbamos a recuperar, no lo recuperamos nunca, venimos de atrás, campeonamos el Apertura faltando dos fechas de que termine, teniendo el torneo internacional también”.

Wilmer Aguirre es el jugador con más títulos en la historia de Alianza Lima.

¿Qué dijo Farfán sobre ‘Chicho’ Salas en Enfocados?

Según declaraciones de Jefferson Farfán en el capítulo de Christian Cueva en ‘Enfocados’, el exdelantero consideró que Guillermo Salas no actuó conforme a la amistad que los unía. “Yo corté con él porque me dio su palabra que el ‘Zorro’ se iba a quedar. No es que yo le pedí, él me dijo que si yo pensaba retirarme, que no me preocupara porque iba a quedar un líder de la casa que era Wilmer Aguirre. Yo se lo dije a Wilmer; sin embargo, no cumplió su palabra y lo botaron como no se lo merecía”, expresó.

Farfán también sostuvo que la desvinculación de Aguirre se realizó de forma abrupta y poco considerada con la trayectoria del atacante. “Era su empate y, en el último semestre, me enteré que lo sacaron de una manera muy cruel, siendo el que tenía más títulos en Alianza Lima. Él era la cabeza de grupo, eso a mí sí me dolió”.

'Jeffry' quedó muy consternado por la manera cómo echaron al 'Zorrito' de La Victoria. | VIDEO: Enfocados