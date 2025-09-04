‘Chicho’ Salas explicó qué pasó con Paolo Guerrero en César Vallejo y lo criticó por su doble discurso: “No estaba cómodo, había temas grupales”

El técnico peruano contó detalles de lo que pasó con el 'Depredador'. (L1 Max)

La gestión de Guillermo Salas al frente de la Universidad César Vallejo durante 2024 quedó marcada por el escándalo que rodeó la salida de Paolo Guerrero, luego que el delantero rechazara ingresar al campo en un partido ante Alianza Lima. Las recientes declaraciones del técnico peruano en ‘Hablemos de Max’ han echado luz sobre el episodio que impactó a la Liga 1 y selló el adiós del goleador en Trujillo.

Desde su llegada a la institución norteña, Salas se encontró con un entorno tenso: “Llegamos en ese momento a Trujillo, a Vallejo, una gran institución, tengo muy buena relación con los directivos, con César y Richard Acuña, en el momento que yo asumo, el equipo estaba complicado, a pesar de tener un buen plantel. En el tema grupal cuando yo asumí, encontré muchos temas grupales de jugadores, está demás explicarlos ahora, había que acomodar el tema grupal que el tema deportivo, hicimos lo posible y ganamos muy buenos puntos, tanto así que le ganamos a Cristal”, relató.

A nivel personal, el exseleccionado nacional nunca terminó de adaptarse en la UCV, lo que se reflejó en actitudes durante la competencia: “En el tema puntual de Paolo, ya había deseos de Paolo de poder salir de Trujillo, no estaba muy cómodo. Lo que uno se va enterando y pasa en el día a día cuando yo no estuve, entonces tuvimos una conversación con Richard y Paolo, lo tratamos de animar para que se quede, porque quién no quiere tener a Paolo en su equipo, olvídate, la experiencia y trayectoria, lo importante que era no solo para la institución, sino para el grupo. Situaciones familiares, personales, hicieron que Paolo ya no quiera continuar, se dio una situación un poco incómoda en el partido con Alianza Lima”.

‘Chicho’ Salas explicó qué pasó con Paolo Guerrero en César Vallejo y lo criticó por su doble discurso.

El punto de quiebre se dio en el esperado compromiso liguero ante Alianza Lima, cuando Salas buscó recurrir a Guerrero para resolver un duelo igualado. “Tú me estás diciendo no de la reunión que tuve con él en el hotel, sino en el campo. Le dije que lo quería tomar en cuenta, porque lo necesitábamos, el partido estaba empatado sino me equivoco, él me comunicó que no quería participar, que tenía otras cosas pensadas”, recordó ‘Chicho’.

A partir de ese incidente, quedó claro que el futbolista contemplaba la opción de abandonar la institución. El técnico explicó que la permanencia de Guerrero estuvo en duda varios días antes del partido: “Si Paolo no hubiera querido continuar, no hubiera salido en lista, Paolo venía de estar mucho tiempo lesionado, va a la selección sin haber tenido una pretemporada y sin estar bien físicamente, por eso tuvo muchos problemas de lesiones en Trujillo, él se va a la selección porque lo convocaron así, ahí vino una para y yo me quedé con el grupo trabajando. Él estaba comprometido con el equipo, quería estar pese a no estar bien físicamente, si no hubiese estado comprometido o no quería seguir en la institución, me lo hubiera dicho, no salía en lista y no teníamos ningún problema”.

El delantero protagonizó insólita acción con el técnico Guillermo Salas. (Video: Liga 1 Max)

Su conversación con Paolo Guerrero previo a incidente

Asimismo, Guillermo Salas reveló que tuvo un último diálogo con Guerrero en la concentración. La disponibilidad física del delantero y su entusiasmo para competir fueron puntos centrales. “Me senté con Paolo a conversar en el hotel, cuando venimos a jugar un amistoso con la ‘U’, estaba muy comprometido con el equipo y quería jugar, pero venía de una para y no tuvo la oportunidad que el profesor Fossati le aseguró tener”.

El DT también reconoció que toda situación interna podría haberse manejado de una manera diferente: “Siempre se puede manejar las cosas mejor, el verso es antes del partido, pensando de que iba a jugar, y el verso fue después, ‘no estás en el equipo titular y tienes que estar en la expectativa’, uno fue el verso al inicio, y otro fue el verso cuando no estaba en el equipo”.