Jefferson Farfán da por terminada su amistad con Guillermo Salas por maltratar a Wilmer Aguirre: “Para mí, ‘Chicho’ murió”

Jefferson Farfán suprime de su vida a Guillermo Salas por maltratar a Wilmer Aguirre. - Crédito: Difusión

Jefferson Farfán no quiere saber nada de la existencia de Guillermo Salas por considerarlo una persona desleal, tras no cumplir con su promesa de incluir a Wilmer Aguirre en los planes deportivos del curso 2023.

Si bien ya han pasado un par de periodos de aquella experiencia, el histórico ‘10′ de Perú aún mantiene presente la traición de ’Chicho‘, dado que desde su entendimiento esa traición orilló a que el ’Zorrito’ ingresase al plano del ostracismo hasta el punto de unirse recientemente a la Copa Perú.

Wilmer Aguirre al lado de Jefferson Farfán celebrando la consecución de la Liga 1 2022. - Crédito: Difusión

“Me dijo que se quedaban todos, pero la persona con la que tengo más afinidad es el ‘Zorro’. Entonces me dio su palabra y de un momento al otro pasa lo contrario”, apuntó en su podcast Enfocados.

“Me sorprendí porque me garantizó su continuidad porque yo no iba a seguir por mi rodilla. Hablé contigo [con Wilmer Aguirre] y ahí es donde para mí, el ’Chicho’ murió”, sumó Jeffry.

A Farfán lo que hasta el día de hoy le pesa es haber confiado en Salas, dado que por esa seguridad hizo que Aguirre desestimara otros acercamientos de la élite de Perú esperando que pronto sellasen su nueva vinculación en La Victoria. “El hombre tenía otras propuestas y por confiar en mi palabra, se quedó sin equipo; una persona como él no merecía salir de esa manera”, expresó.

Anteriormente, en una aparición en el espacio La Fe del Cuto, Wilmer había compartido su enorme decepción por Guillermo Salas, a quien por varios años lo ubicó en un pedestal: “Después de eso te vas enterando de más cositas y no sé qué le pasó a ’Chicho‘, porque yo lo consideraba mi amigo, con quien más yo paraba ‘vacilando’. No sé qué le pasó para no cumplir lo que había dicho”.

Aguirre y Farfán se mostraron decepcionados por la deslealtad de Salas. - Crédito: Difusión

Chicho sólo quería a Farfán

En plena pretemporada del 2023, mientras se definían a las incorporaciones y salidas, Wilmer Aguirre se comunicó preocupado con Jefferson Farfán, dado que no sabía qué sería de su destino. La Foquita se comunicó con el aquel entonces técnico para conocer la situación y este le informó que solo quería quedarse con uno de ellos.

Por su delicado momento de forma, Jeffry le instó a que se olvidase de él y se empleara a fondo en la renovación del ’Zorro‘, pero la idea no era esa porque “vas a ayudarme mucho por tu experiencia y con el grupo”. La insistencia no sirvió y finalmente Salas garantizó la continuidad de Aguirre. “Voy a decirle a la directiva que lo llame”, dijo.

Con ese espaldarazo, Farfán le aseguró a Wilmer que todo estaba solucionado, pero finalmente se fraguó secretamente su salida: “Vine de correr emocionado y abro Instagram para ver el ‘Gracias, Zorro’. Tanto mensaje y comentario pensé que me habían anunciado, pero fue todo lo contrario. No sabes la rabia”.

A partir de entonces, Z15 ha transitado entre la Segunda División y la Copa Perú. Actualmente, ha sido anunciado como nuevo futbolista del modesto club Juventus de Huamachuco para afrontar la primera edición de la Liga 3.

Farfán, capitán y leyenda de Alianza Lima. - Crédito: Difusión