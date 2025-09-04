Perú Deportes

Oficial: Alianza Lima jugará con U. de Chile los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

La CONMEBOL, una vez analizados los descargos recolectados, decidió eliminar a Independiente por los incidentes acaecidos en Avellaneda y darle la clasificación a los trasandinos

Renzo Galiano

Guardar
Alianza Lima se medirá contra la U. de Chile por cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025. - Crédito: AFP

Alianza Lima ya tiene rival confirmado para los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025. El organismo rector del fútbol sudamericano ha decidido eliminar a Independiente por la barbarie ocasionada en Avellaneda y darle el acceso a la siguiente ronda a la Universidad de Chile.

La Comisión Disciplinaria de CONMEBOL elevó un comunicado oficial, con carácter de urgencia, donde se resolvió “descalificar a Independiente de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones", a partir de los gravísimos incidentes acontecidos en el estadio Libertadores de América, en cuyas instalaciones se registraron ataques a civiles, por parte de ambas parcialidades, y destrozos a la propiedad.

Comunicado oficial de Comisión Disciplinaria
Comunicado oficial de Comisión Disciplinaria CONMEBOL. - Crédito: Hugo Balassone.

Al ‘rey de copas’ se lo ha alejado permanentemente de la competición internacional por haber sido el organizador del espectáculo, pese a que sus simpatizantes fueron los primeros agredidos por una facción de vándalos que representaron a los trasandinos en las graderías, tal y como captaron las cámaras televisivas.

En esa misma línea, la CONMEBOL ha confirmado que Independiente tendrá la “obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes siete partidos en condición de local” al igual que en condición de visitante. Además, se le ha castigado con una “multa de USD 150.000″ en concepto de derechos de televisación o patrocinio, y “U$S 100.000 al infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario”.

La CONMEBOL decidió darle el acceso a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 a los trasandinos, tras dejar afuera a Independiente. | VIDEO: Canal N

A nivel interno, ‘el rojo’ ha rechazado con rotundidad la medida de la CONMEBOL y va a acudir a las últimas instancias para presentar una apelación, con el propósito de ser el club que siga en carrera en la Copa Sudamericana 2025, aunque esa posición se antoja demasiado difícil por cuestión de tiempos.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

