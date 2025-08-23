Perú Deportes

Fechas confirmadas para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: Alianza Lima espera decisión de Conmebol para conocer a su rival

El equipo de ‘Pipo’ Gorosito está a la expectativa del fallo de los órganos judiciales en Luque sobre los incidentes entre las barras de la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda

Por José Manuel Quintana

Alianza Lima ya conoce las fechas para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima ya conoce las fechas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El único equipo peruano con vida en torneos internacionales se estrenará por primera vez en esta instancia de la ‘gran conquista’. El equipo de Néstor Gorosito se alista para continuar escribiendo la historia en los libros dorados del deporte peruano.

La organización oficial del segundo torneo más relevante del continente ha anunciado las fechas de los compromisos. Mientras los ‘íntimos’ esperan por la resolución de la Conmebol por su rival, iniciarán la llave una vez más en casa el próximo 18 de septiembre. Una semana más tarde, el 25, definirán la serie.

Cabe recordar que Alianza Lima ha ganado todos los ‘mata-mata’ en torneos internacionales esta temporada. Ante Boca Juniors, Gremio y la Universidad Católica de Ecuador definieron la serie de visita y avanzaron hacia la siguiente ronda.

El cuadro peruano eliminó al conjunto 'xeneize' y clasificó a fase 3 del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

También es importante evocar por qué aún el cuadro de La Victoria aún no conoce a su rival en esta decisiva fase. El último jueves, mientras los de Gorosito celebraban en Quito, el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, era escenario de uno de los episodios más violentos en el fútbol sudamericano.

Barristas de Independiente y la Universidad de Chile se enfrascaron en una cruenta batalla en la tribuna visitante del recinto del ‘rojo’. El partido pasó de suspendido a cancelado y la Conmebol abrió el proceso de descargos de ambos clubes. Además, derivó el caso a la comisión de justicia para determinar si ambos equipos quedan eliminados o uno de los dos avanza.

Fechas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Lanús vs Fluminense

Ida: 16 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio La Fortaleza

Vuelta: 23 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio Maracaná

Bolívar vs Atlético Mineiro

Ida: 17 de septiembre/17:00 horas de Perú - Estadio Hernando Siles

Vuelta: 24 de septiembre/17:00 horas de Perú - Arena MRV

Independiente del Valle vs Once Caldas

Ida: 17 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio Banco Guayaquil

Vuelta: 24 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio Palogrande

Alianza Lima vs A definir

Ida: 18 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio Alejandro Villanueva

Vuelta: 25 de septiembre/19:30 horas de Perú - A definir

Esta es la programación de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025, a falta de definir una llave

Kevin Quevedo en el once ideal de la Copa Sudamericana 2025

La Conmebol eligió a los mejores futbolistas de los octavos de final (vuelta) de la Copa Sudamericana 2025. Kevin Quevedo ‘íntimo’ se despachó con un formidable tanto que le dio la victoria a Alianza Lima ante la U. Católica en Quito y sentenció la serie.

El extremo de 28 años se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Gorosito. Esta temporada, se ha despachado con ocho tantos y cuatro asistencias. Siete anotaciones fueron en torneos internacionales, por lo que su importancia en la campaña continental es de las más destacadas.

El extremo la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: DSports)

En la fase de grupos de la Copa Libertadores, el ex Deportivo Garcilaso marcó un verdadero golazo ante Sao Paulo que le dio el empate a su equipo. Su pirueta significó el 2-2 final en el Morumbí.

En el once ideal también aparece Kevin Serna, futbolista colombiano con nacionalidad peruana que milita en el Fluminense de Brasil. El ex ADT y Alianza Lima anotó la diana de la victoria en la clasificación de su equipo ante América de Cali.

Así quedó conformado el equipo de la semana: Nahuel Losada en el arco; Carlos Izquierdoz, Natanael Moreira y José Sagredo en la defensa; Robson Matheus, Matheus Martinelli, Kevin Serna y Kevin Quevedo en la volante; Michael Hoyos, Dayro Moreno y Michael Barrios en el ataque.

Kevin Quevedo y Kevin Serna figuran en el once ideal de la semana de la Copa Sudamericana 2025.

