Hernán Barcos celebra el debut de Erick Noriega con Gremio en el Brasileirao: “Grande, ‘Samurái’; a seguir así”

El ‘Pirata’ siguió de cerca el primer partido del peruano-japonés en el ‘tricolor’. Quedó muy contento por su rendimiento superlativo en el Maracaná midiéndose ante Flamengo, líder en Brasil

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Erick Noriega, bajo la mirada
Erick Noriega, bajo la mirada atenta de Hernán Barcos. - Crédito: Richard Drucker / Paloma del Solar

Erick Noriega ha empezado a entenderse perfectamente en Gremio, a partir de su fabuloso debut frente a Flamengo, en el imponente Maracaná. Delante de 70 mil espectadores, el futbolista peruano hizo gala de sus capacidades polifuncionales para frenar al rival y jugar con los suyos sin importarle que el oponente, además de ser un histórico de la región, era el líder único del Brasileirao.

Nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda e intervención del jerarca Hernán Barcos, cuyas apreciaciones compartidas con las autoridades del directorio del club gaúcho fueron cruciales para que las negociaciones por el ‘Samurái’ avanzaran inmediatamente hasta cerrarse con un traspaso tasado en alrededor de 2 millones de dólares, suma inyectada a las arcas de Alianza Lima.

La emoción de Erick Noriega luego que Barcos le entregara la cinta de capitán | Liga 1 Max

Barcos, de 41 años, también se ha dispuesto a seguir muy de cerca la progresión de su antiguo compañero de club en La Victoria. En su condición de goleador extranjero histórico, el ‘Pirata’ ha aprobado el debut de Erick Noriega en un mensaje publicado en un video colgado en Instagram de Gremio: “Grande, Samurái; a seguir así”.

En el último partido de Erick con la camiseta de Alianza Lima, Hernán mostró un gesto de hidalguía y respeto al cederle su cinta de capitán al momento del ingreso ante ADT, en Matute. Además, al finalizar el encuentro, se acercó al futbolista y lo abrazo con sentimiento mientras que este rompía en llanto por la despedida emotiva del resto de sus compañeros sobre el gramado.

Hernán Barcos celebra el debut
Hernán Barcos celebra el debut de Erick Noriega en Gremio. - Crédito: @barcos

Carlos Zambrano pidió no mirar

Gremio comparó la heroica acción

‘Chemo’ Del Solar explotó contra

Resultados de octavos de final

Sergio Peña le juró fidelidad
Rafael López Aliaga celebra triunfo

Greissy Ortega estalla contra Milena

Carlos Zambrano pidió no mirar

