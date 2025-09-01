Gremio comparó la heroica acción de Erick Noriega ante Flamengo con una escena de los Super Campeones: “Tsubasa, él salvó en la línea”

El futbolista peruano ofreció una salvada al estilo del popular anime japonés. | VIDEO: Gremio

Erick Noriega sigue en boca de todos los simpatizantes de Gremio por su colosal debut en el Brasileirao. Ofreció un rendimiento superlativo tanto como zaguero acompañando al experimentado Walter Kannemann como mediocentro de primera línea para aportar músculo y equilibrio. Sin embargo, la acción que lo encumbró como el futbolista diferencial del partido contra Flamengo, en el histórico Maracaná, fue una salvada acrobática en la línea de meta cuando el portero Tiago Volpi había sido superado.

Por ese despliegue de sacrificio, los relatores quedaron sorprendidos al igual que el entrenador Mano Menezes, quien no se cansó de ponderar el desempeño del ‘Samurái’ en conferencia postpartido. Siguiendo esa línea, Gremio ha querido destacar esa presentación salvadora del peruano-japonés a través de una producción audiovisual temática al estilo de los Super Campeones, famoso anime de la década de los ochenta inspirado en el deporte rey con protagonistas que, al día de hoy, siguen presentes en el imaginario colectivo.

Erick Noriega fundiéndose en un abrazo con Gustavo Cuéllar. - Crédito: Gremio

“Noriega Tsubasa”, fue la etiqueta que le endilgaron a Erick en las redes sociales mientras editaron su magnífica jugada con un episodio donde Oliver Atom (conocido en Japón como Capitán Tsubasa) realiza una aparición similar. “Él salvó en la línea”, se complementó el mensaje cerrando el clip con la secuencia heroica del central peruano.

Noriega, de 23 años, empezó el enfrentamiento contra el ‘mengao’ ocupando la zona defensiva hasta los 83′ minutos cuando el entrenador Mano Menezes dispuso su ubicación en la primera línea de volantes para que haga dupla con Gustavo Cuéllar. En esa demarcación no desentonó y marcó diferencias con un servicio largo para Cristian Pavón que devino en un penal para la igualada final a uno transformada por Tiago Volpi.

El peruano-japonés impuso respeto ante Flamengo, en el Maracaná. | VIDEO: PREMIERE