Perú Deportes

Gremio comparó la heroica acción de Erick Noriega ante Flamengo con una escena de los Super Campeones: “Tsubasa, él salvó en la línea”

El polifuncional peruano continúa recibiendo todo tipo de elogios por su extraordinaria aparición en el Maracaná, donde ofreció un nivel defensivo sólido neutralizando al atacante Pedro

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
El futbolista peruano ofreció una salvada al estilo del popular anime japonés. | VIDEO: Gremio

Erick Noriega sigue en boca de todos los simpatizantes de Gremio por su colosal debut en el Brasileirao. Ofreció un rendimiento superlativo tanto como zaguero acompañando al experimentado Walter Kannemann como mediocentro de primera línea para aportar músculo y equilibrio. Sin embargo, la acción que lo encumbró como el futbolista diferencial del partido contra Flamengo, en el histórico Maracaná, fue una salvada acrobática en la línea de meta cuando el portero Tiago Volpi había sido superado.

Por ese despliegue de sacrificio, los relatores quedaron sorprendidos al igual que el entrenador Mano Menezes, quien no se cansó de ponderar el desempeño del ‘Samurái’ en conferencia postpartido. Siguiendo esa línea, Gremio ha querido destacar esa presentación salvadora del peruano-japonés a través de una producción audiovisual temática al estilo de los Super Campeones, famoso anime de la década de los ochenta inspirado en el deporte rey con protagonistas que, al día de hoy, siguen presentes en el imaginario colectivo.

Erick Noriega fundiéndose en un
Erick Noriega fundiéndose en un abrazo con Gustavo Cuéllar. - Crédito: Gremio

Noriega Tsubasa”, fue la etiqueta que le endilgaron a Erick en las redes sociales mientras editaron su magnífica jugada con un episodio donde Oliver Atom (conocido en Japón como Capitán Tsubasa) realiza una aparición similar. “Él salvó en la línea”, se complementó el mensaje cerrando el clip con la secuencia heroica del central peruano.

Noriega, de 23 años, empezó el enfrentamiento contra el ‘mengao’ ocupando la zona defensiva hasta los 83′ minutos cuando el entrenador Mano Menezes dispuso su ubicación en la primera línea de volantes para que haga dupla con Gustavo Cuéllar. En esa demarcación no desentonó y marcó diferencias con un servicio largo para Cristian Pavón que devino en un penal para la igualada final a uno transformada por Tiago Volpi.

El peruano-japonés impuso respeto ante Flamengo, en el Maracaná. | VIDEO: PREMIERE

Temas Relacionados

Erick NoriegaGremioBrasileiraoperu-deportes

Más Noticias

‘Chemo’ Del Solar explotó contra Alexander Succar, invadió el campo en pleno partido y fue expulsado en clásico César Vallejo vs Mannucci

El técnico peruano vivió un inesperado momento cuando el árbitro le mostró la tarjeta roja luego de perder los papeles contra el ‘Tanque’ en el duelo frente a Carlos A. Mannucci

‘Chemo’ Del Solar explotó contra

Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la ronda decisiva del torneo

Las 16 selecciones que superaron la fase de grupos en Tailandia medirán fuerzas por la corona mundial. Aquí te compartimos los marcadores de cada encuentro de esta ronda

Resultados de octavos de final

Sergio Peña le juró fidelidad a Alianza Lima y Jefferson Farfán le dejó firme mensaje a André Carrillo: “No creo que haga eso”

El mediocampista peruano aseguró que no se ve en otro club que no sea el cuadro ‘íntimo’ en el país, y la ‘Foquita’ recordó la postura de la ‘Culebra’ de ir a Universitario

Sergio Peña le juró fidelidad

El desgarrador mensaje de Erick Noriega tras conocer que será titular en Gremio vs Flamengo: “Estoy muy nervioso ahorita”

Gianella Paz, esposa del jugador, publicó la conversación que tuvieron en la previa de su debut oficial con el ‘tricolor’, lo que generó mucha emoción en redes sociales

El desgarrador mensaje de Erick

Perú vs Uruguay: día, hora y canal tv del partido por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

La selección peruana se encuentra entrenando en Montevideo, mientras espera la llegada de algunos extranjeros. Será todo o nada para los de Óscar Ibáñez frente a los ‘charrúas’. Conoce los detalles del encuentro

Perú vs Uruguay: día, hora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

The Economist tilda de “caricaturesco”

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Dina Boluarte asegura que dejará el poder en 2026 “por la puerta grande” y rechaza críticas al presupuesto público

Gobierno peruano abre la puerta a dejar la Corte IDH: “El sistema ya no responde a la realidad del Perú”, afirma canciller Schialer

El voto blanco, nulo y viciado serían los ganadores de las Elecciones 2026, según encuesta de Ipsos

Betssy Chávez es trasladada al Hospital María Auxiliadora: el INPE explicó las razones

ENTRETENIMIENTO

Flavia López es la nueva

Flavia López es la nueva Miss Grand Perú 2025 y se prepara para conquistar el título internacional en Tailandia

El Valor de la Verdad: Milena Zárate y sus reveladoras respuestas sobre Yordy Reyna, Diego Chávarri, Jonathan Maicelo y Edwin Sierra

La dura respuesta de Marisol a Leslie Shaw: “No lloré por ti, solo lloro por quienes son importantes en mi vida”

Dron impacta en el rostro de Susana Alvarado de Corazón Serrano durante concierto en Chiclayo y provoca susto entre sus seguidores

Los creadores de “El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball” revelan los secretos detrás del regreso de la popular serie a Infobae Perú

DEPORTES

‘Chemo’ Del Solar explotó contra

‘Chemo’ Del Solar explotó contra Alexander Succar, invadió el campo en pleno partido y fue expulsado en clásico César Vallejo vs Mannucci

Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la ronda decisiva del torneo

Sergio Peña le juró fidelidad a Alianza Lima y Jefferson Farfán le dejó firme mensaje a André Carrillo: “No creo que haga eso”

El desgarrador mensaje de Erick Noriega tras conocer que será titular en Gremio vs Flamengo: “Estoy muy nervioso ahorita”

Perú vs Uruguay: día, hora y canal tv del partido por fecha 17 de las Eliminatorias 2026