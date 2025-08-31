La increíble salvada de Erick Noriega en su debut con Gremio frente a Flamengo por el Brasileirao 2025

El peruano evitó la caída de su arco con tremenda acción. (Video: Globo)

Flamengo casi anota el 1-0 ante Gremio en el Estadio Maracaná de Ríos de Janeiro, por la jornada 22 del Brasileirao 2025. Esto debido a la increíble salvada de Erick Noriega, quien debutó con el ‘tricolor’ en la zaga central junto a Walter Kannemann. Tremenda acción del jugador peruano en el fútbol brasileño.

Ocurrió a los 41′ de la primera parte, cuando el local atacaba intensamente en campo contrario. Una centro a media altura por el lado izquierdo complicó a la defensa de Mano Menezes, pero apareció la figura del ‘Samurai’ para evitar el primero del ‘Fla’.

Erick Noriega saludando a sus compañeros tras igualada a uno contra Flamengo, en el Maracaná. - Crédito: Gremio

Pedro, goleador de Flamengo, aprovechó un mal rechazo de Gremio en el corazón del área y colgó al portero Tiago Luis Volpi. El esférico tenía como destino de gol, sin embargo, Erick Noriega realizó una gran maniobra aérea y despejó el esférico desde la línea.

La monumental acción dejó estupefactos a los locales toda vez que los cronistas de las cadenas oficiales (O’ Globo y Premiere) no podían salir de su asombro ante la enorme personalidad desplegada por el peruano-japonés, quien en el entretiempo destacó el nivel del dueño de casa: “Flamengo tiene jugadores muy fuertes, rápidos y talentosos, pero nosotros trabajamos como entrenamos en la semana. Vamos a seguir adelante”.

El 'Samurái' se estrenó contra Flamengo. | VIDEO: PREMIERE

Registros de gala

La aparición inicial de Erick Noriega fue tan fulgurante como efectiva. La progresión inmediata dentro de un campo hostil como el Maracaná quedó plasmada en sus enormes acciones defensivas, donde desarticuló una serie de ataques importantes.

Dentro de ese apartado, el peruano-japonés se encumbró en la jornada con su personalidad única para salir jugando desde la última línea al tiempo que aplicó varias entradas inteligentes para no caer en la infracción. Además, supo entenderse plenamente con el argentino Walter Kannemann, su nuevo socio por lo que resta de la temporada.

Erick Noriega en una salida limpia ante Flamengo, en el Maracaná. - Crédito: Gremio

La jugada que decidió su victoria como el MVP del envite fue un servicio de aproximadamente 40 metros para ocasionar un penal, que devino en la igualada final del portero Tiago Volpi. Esa acción preliminar, conviene mencionar, fue posible a partir del cambio de posición temporal que acometió Mano Menezes. Orden ideal.

Las estadísticas, finalmente, arrojaron que Erick Noriega fue el puntual diferencial de los suyos: 95 minutos, 12 cortes, 5 tiros bloqueados, 2 desarmes de ataque, 3 de (3) duelos terrestres ganados, 1 pase decisivo, 11 (4) pases largos y 1 gol salvado en la línea de meta.