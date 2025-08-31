Erick Noriega inicia su historia en el Brasileirao: debut oficial con Gremio contra Flamengo en el Maracaná

El 'Samurái' se estrenó contra Flamengo. | VIDEO: PREMIERE

Erick Noriega jamás olvidará el 31 de agosto del 2025, fecha especial que ha marcado su debut, de carácter oficial, con el Gremio en el Brasileirao. El estreno, además, ha sido contra el poderoso Flamengo y en su domicilio: en el imponente estadio Maracaná frente a miles de espectadores.

Era un secreto a voces de que el entrenador Mano Menezes echaría mano del ‘Samurái’ en un partido de alto calibre, dado que dos grandes puntuales de su estructura perenne han quedado fuera por durísimas lesiones. Frente a ese escenario, el profesional brasileño solo analizó en qué posición del campo ubicarlo.

Y después de un repaso preciso durante los entrenamientos de la semana, se decantó por asignarle a Erick Noriega la responsabilidad de cuidar a Thiago Volpi como marcador central, acompañando al experimentado Walter Kannemann. El bloque defensivo, finalmente, acabó compuesto por Marcos Rocha y Marlon, como respectivos marcadores.

La noticia del estreno del ‘Samurái’ fue recibido con enorme entusiasmo tanto en su círculo cercano como en el país, porque es el único representante nacional en la máxima categoría de Brasil. Al momento que hizo su entrada en calor, con su clásico look con cabello corto, empezó a trabajar en espacio reducido con el resto de sus compañeros, sobre todo con su pareja en defensa.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]