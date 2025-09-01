Mano Menezes ofrece sus impresiones por el debut de Erick Noriega y explica dónde lo empleará en Gremio

Mano Menezes destacó el rol de mediocentro de Erick Noriega contra Flamengo. - Crédito: Reuters

Erick Noriega ha conseguido su primer objetivo desde que llegó a Gremio: posicionarse como un futbolista capital en los planes del entrenador Mano Menezes. El logro ha sido posible, en muy buena parte, por la problemática de lesiones dentro de dos demarcaciones puntuales del esquema ‘tricolor’.

Aunque la contratación del ‘Samurái’ había dejado muchas dudas entre los simpatizantes del club ‘gaúcho’, a la hora de la verdad se conoció de qué estaba hecho el futbolista peruano-japonés. En su debut, gigante por cierto, se constituyó como el hombre más importante para neutralizar todo tipo de golpes del Flamengo.

Erick Noriega, el futbolista sobresaliente contra Flamengo. - Crédito: Gremio

Ni siquiera la hostilidad de las graderías del imponente Maracaná doblegaron el espíritu de un Noriega que cumplió con éxito dos funciones a lo largo del enfrentamiento: bloquear los embates del ‘mengao’, sobre todo en el primer tiempo, y aportar fuerza en la primera línea de volantes con un pequeño aditamento de pase gol.

Indudablemente, el más contento por el recital futbolístico de Erick Noriega fue el técnico Mano Menezes, quien ahora ha ganado una opción más dentro de su planificación. Con lo observado en Río de Janeiro, será imposible que haga a un lado al crecido en Alianza Lima. Debe pensar inmediato qué hará con su refuerzo.

El peruano-japonés impuso respeto ante Flamengo, en el Maracaná. | VIDEO: PREMIERE

Apreciación de Menezes

Ubicado en la sala de prensa, el profesional brasileño explicó que cuenta con un importante puñado de volantes de primera línea tanto en la fase defensiva como constructiva. Y en esa posición mantendrá a Erick Noriega, sin importar la presencia de otros elementos con mayor recorrido dentro de la institución.

“Veo a Arthur como un segundo mediocampista. Ahora tenemos dos mediocampistas defensivos. Cuéllar ha vuelto y está haciendo un trabajo excelente. También tenemos a Noriega. Entonces, vamos a dejar esa función [mediocentros] a ellos”, precisó Mano Menezes en ronda de medios.

Erick Noriega en una salida limpia ante Flamengo, en el Maracaná. - Crédito: Gremio

“Y traeremos a Arthur, que es un jugador de pases con movimientos cortos increíblemente inteligentes. Creo que ahí es donde comienza el desarrollo que queremos ver. Todos siempre piensan en los mediocampistas como la base, pero en el fútbol actual, esa base empieza con los mediocampistas defensivos, e incluso con los centrales”, sumó el técnico de Gremio.

En referencia a la estrategia para frenar al oponente, Menezes dijo que “conocemos el Maracaná por haber visto y experimentado en primera persona la confianza de un Maracaná lleno cuando el Flamengo juega bien, ¿verdad? Es muy difícil contener ese impulso, pero hicimos algo que siempre hacen los futbolistas experimentados. Tomamos al Flamengo y analizamos los últimos partidos de la temporada“.

El 'Samurái' llega a al CT Luiz Carvalho con la idea de trascender. | VIDEO: Gremio