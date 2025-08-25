“Se autoreclama”: Álvaro Barco ironiza sobre los polémicos gestos de ‘Tito’ Ordóñez en el Monumental

El director deportivo de Universitario ironizó sobre los gestos del delegado de Alianza Lima en el campo de Ate. (Video: Jax Latin Media)

El clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima dejó más de una polémica, y no solo dentro del campo de juego. En la previa del partido disputado el reciente domingo en el estadio Monumental, una imagen de Héctor Ordóñez, delegado del club ‘blanquiazul’, que fue captada por la transmisión televisiva de GOLPERU, generó indignación entre los hinchas ‘cremas’.

‘Tito’ Ordóñez fue registrado por las cámaras mientras posaba para una fotografía en la tribuna, realizando gestos que muchos consideraron provocadores en territorio rival. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los aficionados de la ‘U’ expresaron su molestia por lo que interpretaron como una falta de respeto en su propia cancha. El directivo aliancista no se pronunció sobre la controversia, pero el tema fue inevitable al finalizar el encuentro.

Consultado por la actitud del delegado íntimo, el director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, respondió con ironía. “Cuestiones así hay que valorarlas como de quien viene. Lo que veo ahí, ¿quién es? Ah, ‘Tito’ Ordóñez. Bueno, ahora de repente se reclama él mismo, se autoreclama”, expresó el dirigente ‘crema’, minimizando el incidente en el Monumental, pero dejando clara su postura.

La respuesta de Barco no pasó desapercibida y rápidamente se sumó al debate público, especialmente tras un encuentro ya cargado de tensión por las críticas al arbitraje y el uso del VAR. Su comentario irónico apunta a restar importancia a la provocación, pero también refleja el nivel de crispación que rodea al clásico, dentro y fuera del campo.

Álvaro Barco ironizó sobre los polémicos gestos de 'Tito' Ordóñez en el Monumental. Crédito: Captura

Un empate amargo en el Monumental

Álvaro Barco también se refirió al resultado del clásico, que terminó con un empate sin goles en el estadio Monumental. El director deportivo de Universitario lamentó la falta de efectividad de los ‘merengues’ a pesar de tener superioridad numérica por las expulsiones de Kevin Quevedo y Renzo Garcés. Sin embargo, resaltó el esfuerzo y compromiso de los jugadores, especialmente en un contexto de exigencia física tras el viaje por Copa Libertadores.

“Perdimos una gran oportunidad, pero estamos orgullosos por el esfuerzo que hace este equipo. Lo hablamos en extenso semanas atrás sobre el esfuerzo que teníamos que hacer para afrontar este partido y al final el equipo se ha comportado a gran altura”, declaró en conversación con GOLPERU.

Álvaro Barco no dudó en asegurar que Universitario fue superior desde el inicio del encuentro y aprovechó para felicitar públicamente al plantel por el despliegue físico mostrado durante los 90 minutos. “Hemos sido mucho mejor que Alianza desde el primer momento. En el tema físico, aprovecho para felicitar a los jugadores”, agregó.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

El directivo también cuestionó la postura del cuadro rival, dejando entrever que Alianza Lima buscó la igualdad en el marcador desde el planteamiento táctico y que, a su parecer, celebraron un resultado que no les favorecía del todo. “Era evidente que el otro equipo firmaba el empate. Los cambios reflejaban lo que pretendían. Me parece absurdo que festejen el empate, porque sin duda era el equipo que más necesitaba los puntos”, apuntó.

Finalmente, Barco dejó claro que en Universitario no se fueron conformes con el resultado en Ate. Aunque el empate le permite seguir siendo líder del Torneo Clausura, los ‘merengues’ dejaron escapar una oportunidad para marcar diferencia con sus perseguidores en la tabla. “Nosotros no nos vamos contentos, porque estábamos jugando de local. Lo intentamos, pero no pudimos concretar lo que generamos”, concluyó con autocrítica.