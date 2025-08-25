Perú Deportes

“Vamos a volver a reunirnos con la CONAR”: Álvaro Barco critica el arbitraje en el clásico y exige mejoras en el VAR

El director deportivo de Universitario cuestionó la actuación de la terna arbitral liderada por Jordi Espinoza y manifestó su descontento con el uso del videoarbitraje. “La tecnología es muy mala”, apuntó

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

El director deportivo de la 'U' criticó la labor de Jordi Espinoza y su terna arbitral en el clásico. (Video: GOLPERU)

Tras un nuevo capítulo del clásico del fútbol peruano, la directiva de Universitario de Deportes quedó disconforme no solo con el resultado, sino también con el arbitraje. Al término del duelo ante Alianza Lima en el estadio Monumental, Álvaro Barco —director deportivo de los ‘cremas’— cuestionó duramente la actuación de la terna liderada por Jordi Espinoza y volvió a arremeter contra el uso del videoarbitraje en la Liga 1.

El exfutbolista no se guardó nada tras el duelo en Ate y lanzó duras críticas tanto al desempeño arbitral como al uso del VAR. En declaraciones a GOLPERU, Barco expresó su malestar por lo ocurrido en el crucial enfrentamiento ante el máximo rival y adelantó que la ‘U’ solicitará una nueva reunión con la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para aclarar el funcionamiento de la tecnología en el torneo local.

El arbitraje no estuvo a la altura. La verdad que pensé que iba a ser mucho mejor, que el árbitro iba a manejar desde el primer momento las cosas, pero esa diversidad de criterios con referencia a las amarillas complica las cosas”, señaló el director deportivo de Universitario, visiblemente molesto por lo que consideró una falta de uniformidad en las decisiones de Jordi Espinoza.

El dirigente ‘crema’ también consideró que el encuentro pudo haber tenido más minutos de juego efectivo, aunque dejó en claro que no responsabiliza directamente al réferi por el empate final en el Monumental. “Creo que el partido debió jugarse mucho más minutos en líneas generales. No es que haya sido determinante, pero no me gustó el arbitraje”, agregó.

Jordi Espinoza se encargó de
Jordi Espinoza se encargó de dirigir el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Crédito: Liga 1

Críticas al VAR: “La tecnología es muy mala”

Uno de los aspectos que más preocupan a Álvaro Barco es el polémico uso del VAR y la tecnología que lo acompaña. Según el dirigente de Universitario, la herramienta no está siendo bien aplicada y, lejos de brindar justicia, está generando confusión y dudas.

Vamos a volver a reunirnos con la CONAR, porque no entendemos ese tema de los trazados, cuando tienen que decidirlo a pocos minutos o prácticamente encima de una jugada. Me parece que la tecnología es muy mala”, manifestó con firmeza.

Barco cuestionó que el videoarbitraje en la Liga 1, en lugar de ofrecer imparcialidad y precisión, parece estar diseñado para justificar las decisiones arbitrales más que para corregir errores. “Lo que hace el VAR es tratar por todos los medios de poder darle sustento a lo que el juez de línea o lo que el árbitro decide, y el riesgo es altísimo por la falta de tecnología que ofrece”, explicó.

Además, expresó su preocupación por la falta de claridad que deja el proceso de revisión, incluso tras haber sostenido una reunión reciente con la CONAR. “Estuvimos hace unos días con ellos y la verdad que no me quedó claro. Es un tema que vamos a intentar volver a entender para que uno pueda quedar tranquilo, porque son centímetros para tomar una decisión”, expresó.

El director deportivo de Universitario señaló que se reunirá nuevamente con la CONAR. (Video: GOLPERU)

Reclamo por el calendario y desgaste físico

En otros temas, el directivo también aprovechó la oportunidad para criticar la organización del campeonato local, especialmente en relación con la programación de partidos en un calendario apretado. Universitario venía de disputar un exigente encuentro de Copa Libertadores en el extranjero, apenas unos días antes del clásico.

“Venimos de jugar el jueves en la noche con un viaje larguísimo y complicado, en una cancha sintética que ya está en las últimas para cambiarla. Entonces, no era la mejor situación”, explicó.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Barco lamentó que ni la Liga 1 ni la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hayan mostrado sensibilidad ante este contexto. “Por eso es que reclamábamos tanto el tema físico, pero lamentablemente la liga y la federación no entendían estas cosas. Se ha hecho un esfuerzo inmenso por jugar hoy día y por tratar de llevar el máximo nivel hasta el último minuto”, concluyó.

Álvaro BarcoUniversitario de DeportesAlianza LimaLiga 1CONAR

