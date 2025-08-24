Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

La Liga 1 2025 sigue su curso con el desarrollo de la fecha 7 del Torneo Clausura.

La Liga 1 2025 avanza a paso firme y entra en una fase decisiva con la disputa de la fecha 7 del Torneo Clausura, una jornada que podría marcar el rumbo de la temporada para varios equipos. A estas alturas del campeonato, los clubes ya no tienen mucho margen de error y cada punto cuenta tanto en la tabla del campeonato corto como en la clasificación acumulada, que definirá cupos internacionales y el descenso a final de año.

Uno de los duelos más esperados de esta jornada de este fin de semana es, sin duda, el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Más allá de la rivalidad histórica, este partido llega cargado de tensión por lo que está en juego: ambos equipos están en plena lucha por el primer lugar y no quieren ceder terreno en la pelea por el trofeo. El resultado podría ser determinante para el futuro de ambos en la competencia.

Los ‘cremas’, ganadores del Torneo Apertura, llegan al clásico con la motivación de repetir el plato en el Clausura y acercarse al título nacional de manera directa. Por eso, buscarán quedarse con tres puntos clave en el Estadio Monumental. En tanto, los ‘blanquiazules’ saben que no pueden permitirse más tropiezos tras haber dejado escapar unidades valiosas en las primeras fechas, y apuntan a un triunfo que les permita recortar distancia con los de arriba y volver a meterse de lleno en la pelea.

Además, un factor que ha alterado el desarrollo de esta temporada es la expulsión de Binacional de la Liga 1 2025, decisión que se hizo oficial hace unos días. El club de Juliaca fue separado tras un fallo judicial adverso, y como consecuencia, todos los partidos que jugó y tenía programados han sido anulados, afectando directamente la distribución de puntos y goles en ambas tablas.

En L1 MAX explicaron cómo afectará la baja del cuadro puneño durante el desarrollo del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Este hecho ha generado ajustes en la clasificación del campeonato. En la parte alta, media y baja de la tabla, los movimientos continúan jornada a jornada. Con varios equipos luchando por el liderazgo del Clausura y otros intentando escapar del fondo en la tabla acumulada, cada fecha es crucial.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Antes de la exclusión de Binacional del campeonato, Sporting Cristal se mantenía como líder absoluto del Torneo Clausura 2025, con Cusco FC pisándole los talones. Sin embargo, la salida del club de Juliaca modificó el panorama y ahora es Universitario quien comanda la tabla, aunque con un partido más que los ‘celestes’. Por su parte, Alianza Lima ocupa el quinto lugar, a tres puntos de la ‘U’ y con la necesidad de sumar para no perderle el paso. A continuación, la tabla de posiciones actualizada:

Tabla del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 7 - Crédito: Deporte Libre.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025

Tabla Acumulada de Liga 1 mientras se juega la fecha 7 - Crédito: Deporte Libre.

Programación y resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

- Ayacucho FC vs Deportivo Binacional (Cancelado)

- Juan Pablo II 0-0 Cusco FC (Finalizado)

Sábado 23 de agosto

- Sporting Cristal 2-2 UTC (Finalizado)

- Los Chankas 2-1 Sport Boys (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 24 de agosto

- ADT vs Melgar (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Cienciano vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Alianza Lima (17:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Descansa: Alianza Atlético